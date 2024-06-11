¼«Ê¬Ëá¤¤Î¥Ò¥ó¥È¤Ë¡£ÃËÀ¤¬¹Í¤¨¤ë¡Ö¤¤¤¤»Ò¡×¤ÎÆÃÄ§¤È¤Ï
ÃËÀ¤Ë¥¦¥±¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¤É¤ó¤Ê½÷À¤Ë¤Ê¤ì¤ÐÎÉ¤¤¤Î¤«¡¢Çº¤ó¤Ç¤¤¤ëÊý¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢ÃËÀ¤¬¹Í¤¨¤ë¡Ö¤¤¤¤»Ò¡×¤ÎÆÃÄ§¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¿Í¤ÎÎÉ¤¤¤È¤³¤í¤òÀÑ¶ËÅª¤ËË«¤á¤ë
ÃËÀ¤Ï¿Í¤Î¤³¤È¤ò¤è¤¯Ë«¤á¤ë½÷À¤Î¤³¤È¤ò¡Ö¤¤¤¤»Ò¤À¤Ê¡×¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Ï¡ÖÀ³Ê¤ä¿ÍÊÁ¤¬ÎÉ¤¤¡×¡Ö¿Í¤ÎÎÉ¤¤¤È¤³¤í¤ò¤¤Á¤ó¤È¸«¤Æ¤¤¤ë¡×¤È´¶¤¸¤ë¤«¤é¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤º¤Ïµ¤¤Ë¤Ê¤ëÃËÀ¤ÎÄ¹½ê¤äÌ¥ÎÏ¤Ï²¿¤Ê¤Î¤«¡¢¤è¤¯´Ñ»¡¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¡¢¸«¤Ä¤±¤¿¤é¤¹¤°¤µ¤ÞË«¤á¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò½¬´·ÉÕ¤±¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¡£
¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯´¶¾ðÉ½¸½¤¹¤ë
¿Í¤Îµ¤»ý¤Á¤ò»¡¤¹¤ë¤³¤È¤¬¶ì¼ê¤ÊÃËÀ¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯´¶¾ðÉ½¸½¤¹¤ë½÷À¤â¥¦¥±¤¬ÎÉ¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ÉáÃÊ¤«¤éµ¤¤Ë¤Ê¤ëÃËÀ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢¾¯¡¹Âç¤¤á¤«¤Ê¤È¤¤¤¦¿È¿¶¤ê¤ä¼ê¿¶¤ê¤ò¸ò¤¨¤Æ¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¡£
¤½¤ì¤À¤±¤Ç¡ÖÁÇÄ¾¤Ê¤¤¤¤»Ò¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¤·¡¢¡ÖÈà½÷¤¬¤¤¤ë¤È¾ì¤¬ÏÂ¤à¡×¤È¤â´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¨¤Æ¹¥°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¤Ç¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢Âç·¶ºÀ¤¹¤®¤ë´¶¾ðÉ½¸½¤Ï¤¢¤¶¤È¤¤°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¡¢ÃËÀ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡Ö¤ï¤¶¤È¤é¤·¤¤¡×¤È´¶¤¸¤Æµ÷Î¥¤òÃÖ¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢²Ã¸º¤Ë¤ÏÃí°Õ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
ÉáÃÊ¤Î¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¸ÀÆ°¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤À¤±¤Ç¤â¤Ï¤ë¤«¤ËÃËÀ¥¦¥±¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¼«Ê¬Ëá¤¤Î¥Ò¥ó¥È¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
🌼¤Ê¤ó¤ÆÌ¥ÎÏÅª¡Ä¡£ÃËÀ¤¬Èà½÷¤Ë¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¡Ö¤¤¤¤½÷¤Î¾ò·ï¡×¤È¤Ï