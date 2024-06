発足100周年！東京工芸大学学友会

東京工芸大学本学学友会が、2024年6月9日、1924年6月9日の発足から100周年を迎えました。

東京工芸大学本学学友会が、2024年6月9日、1924年6月9日の発足から100周年を迎えました。

学友会は、体育や文化などに関する学生たちの自発的な活動を目的とした組織で、本学の全学生が構成員の対象になります。

学友会本部は、現在も活発に全活動団体の管理や運営を行っています。

本学学友会は、1924年発足時「校友会」という名称で発足されました。

当初は野球部、庭球部、撮影部、写専ハーモニカバンド、文芸部、園芸部など11団体が所属しており、校友会総務部が全体をまとめていました。

現在は、50以上の団体が厚木キャンパスと中野キャンパスで活動しており、学友会本部が取りまとめています。

野球部やテニス部などは現在も活動を続けており、写真部(当時の名称は撮影部)は、報道写真部、カラー写真部、写真部、FOTO.ismの4つの団体に拡大し時代に合わせ、それぞれ特徴を持った活動を行っています。

