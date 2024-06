DA PUMPのYORI起用！ビーアンドエス・コーポレーション「ラクティスはじめました大使」

ビーアンドエス・コーポレーションは、オリジナル成分の乳酸菌生成エキス製品ラクティスの「ラクティスはじめました大使」に、ライジングプロダクション所属アーティストDA PUMPのYORIさんを起用しました。

ビーアンドエス・コーポレーションは、オリジナル成分の乳酸菌生成エキス製品ラクティスの「ラクティスはじめました大使」に、ライジングプロダクション所属アーティストDA PUMPのYORIさんを起用!

YORIさんが、今後ラクティスを継続して飲み、SNSや動画、製品と一緒にお届けするチラシなどで、YORIさんならではの情報を発信していきます。

さらに、YORIさん×ラクティスの限定イベントも開催予定。

■YORIさん就任コメント

アーティストとして日々、体やメンタルのケアは欠かせません。

食べ物は体を動かす原動力になるので、特にこだわっています。

その中のひとつで乳酸菌を摂り入れる習慣があるのですが、今回ラクティスと出会い、乳酸菌は外から摂り入れるのではなく、自分がもともともっている乳酸菌を元気にするという考え方を知って驚きました。

甘さがなくて飲みやすく、気になる脂質・糖類もゼロのラクティスに出会うことができた事を嬉しく思います。

豆乳が原料で100%植物由来なのも有り難いですね。

自分の乳酸菌を元気にして、さらに良いパフォーマンスができるようになることをとても楽しみにしています。

■乳酸菌生成エキス「ラクティス」について

乳酸菌生成エキス「ラクティス」は、独自の16種類の乳酸菌で豆乳を発酵し、1年間熟成。

有用成分のみを抽出したエキスです。

生きた乳酸菌ではなく、乳酸菌が発酵中につくりだす成分と熟成中にバラバラになった乳酸菌の菌体成分でできています。

この2つの成分がわたしの乳酸菌にはたらきかけ、健康をサポートします。

発酵時は、牛乳ではなく豆乳を使用しており、原材料は100%植物由来。

無香料・無着色、保存料不使用でノンカフェイン。

脂質・糖類ゼロで、1包あたり0.5kcalです。

甘さはなく、爽やかなレモン風味の液体サプリメントです。

また、余分な成分は、発酵・熟成後に特殊抽出によって取り除いており、大豆アレルゲンも不検出。

乳酸菌生成エキス「ラクティス」

<商品名>

ラクティス

<名称>

清涼飲料水

<原材料名>

乳酸菌生成エキス(大豆を含む、国内製造)/クエン酸、乳酸

<内容量>

300ml(10ml×30包)…約30日分

<通常価格>

9,180円(税込)

<栄養成分表示/1包(10ml)あたり>

熱量:0.5kcal、たんぱく質:0g、脂質:0g、炭水化物:0.1g、糖類:0g、食塩相当量:0.0g

■YORIさんスペシャルインタビュー動画

YORIさん×ラクティス

[YORIさんプロフィール]

生年月日:1980年2月9日

出身地 :広島県

アンダーグラウンド時代からさまざまなダンスコンテストで優勝を重ねており、世界大会にも出場し上位の成績を収める。

また数々の舞台、メディア出演やモデルなどダンス以外でも幅広く活動し、次世代をマルチに活躍するアーティストの1人である。

広島県三次市観光大使を務めており、グループでは進行役などを任されている。

ダンスパフォーマンスの向上には、体と心の健康が大切。

日々バランスの取れた食事や充実した睡眠を心掛ける。

健康な体と心を保つことで、パフォーマンスにもプラスの影響を与えていると実感。

「ラクティスはじめました大使」に就任し健康的なライフスタイルを広めるため、目下自身の乳酸菌をケア中。

