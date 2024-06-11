¥¯¥ì¥¤¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖCLAYGE¡×¤«¤é¡¢ÁÖ¤ä¤«¤Ë¹á¤ë²Æ´ü¸ÂÄê¡Ø¥Û¥ï¥¤¥È¥Æ¥£¡¼¤Î¹á¤ê¡Ù¤¬ÅÐ¾ì
¡È¥¯¥ì¥¤¤ÈÌþ¤·¡É¤Î¥±¥¢¥Ö¥é¥ó¥É
¥¯¥ì¥¤¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¡ÖCLAYGE(¥¯¥ì¡¼¥¸¥å)¡×¤«¤é¡¢¤¹¤Ã¤¤êÁÖ¤ä¤«¤Çµ¤Ê¬¤â¤Û¤Ã¤ÈÍî¤ÁÃå¤¯¡Ø¥Û¥ï¥¤¥È¥Æ¥£¡¼¤Î¹á¤ê¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤¬¡¢6·î10Æü(·î)¤è¤ê¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Ç½ç¼¡È¯Çä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖCLAYGE¡×¤Ï¡¢¡È¥¯¥ì¥¤¤ÈÌþ¤·¡É¤Î¼Â´¶·¿¥±¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¡£
Æ±¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤Ï¡¢¡ÖË»¤·¤¯ÄÉ¤ï¤ì¤ëËèÆü¤ÎÃæ¤ËÌþ¤·¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢´¶¤¸¤ë¤â¤Î¡¢»ë¤¨¤ë¤â¤Î¤¬¾¯¤·¤º¤ÄÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤ì¤Ï¿´¤òË¤«¤Ë¡¢¿ÈÂÎ¤ò·ò¤ä¤«¤ËÀ°¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¡×¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
Îß·×½Ð²Ù¿ô¤Ï2,500Ëü¸Ä(¢¨1)¤òÆÍÇË¡£ËèÆü¤Î¥Ð¥¹¥¿¥¤¥à¡¢À¸³è¤Ë¡È¥Û¥Ã¡É¤È¤Ò¤ÈÂ©¡¢Ìþ¤·¤Î»þ´Ö¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¤¹¤Ã¤¤êÁÖ¤ä¤«¤Ê¥Û¥ï¥¤¥È¥Æ¥£¡¼¤Î¹á¤ê
¤¹¤Ã¤¤êÁÖ¤ä¤«¤Çµ¤Ê¬¤â¤Û¤Ã¤ÈÍî¤ÁÃå¤¯¡Ø¥Û¥ï¥¤¥È¥Æ¥£¡¼¤Î¹á¤ê¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢²Æ´ü¸ÂÄê¤Î¾¦ÉÊ¡£
ÁÖ¤ä¤«¤Ê¥·¥È¥é¥¹¥Æ¥£¡¼¤Ë²Ú¤ä¤«¤ÇÆ©ÌÀ´¶¤Î¤¢¤ë¥ß¥å¥²¤ä¥í¡¼¥º¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¥¢¥ó¥Ð¡¼¤ä¥Ñ¥Á¥å¥ê¤òÅº¤¨¤¿¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹¤À¡£¡Ö¥·¥ã¥ó¥×¡¼¡õ¥È¥ê¡¼¥È¥á¥ó¥È¡×¤Î¥»¥Ã¥È
¡Ö¥·¥ã¥ó¥×¡¼¡õ¥È¥ê¡¼¥È¥á¥ó¥È ²Æ´ü¸ÂÄê¥Û¥ï¥¤¥È¥Æ¥£¡¼¤Î¹á¤ê ¥Ø¥Ã¥É¥¹¥Ñ¥Ö¥é¥·ÉÕ¤¥»¥Ã¥È¡×3,080±ß(ÀÇ¹þ)¤Ï¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥Æ¥£¡¼¤Î¹á¤ê¤Î¥·¥ã¥ó¥×¡¼¡õ¥È¥ê¡¼¥È¥á¥ó¥È³Æ500ml¤Ë¡¢¥Ø¥Ã¥É¥¹¥Ñ¥Ö¥é¥·¤¬¤ª¤Þ¤±¤ÇÉÕ¤¯¤ªÆÀ¤Ê¥»¥Ã¥ÈÉÊ¡£
¥Ø¥¢¤«¤é¥Ü¥Ç¥£¤Þ¤Ç»È¤¨¤ë¥Þ¥ë¥Á¥ª¥¤¥ë
¥ß¥Í¥é¥ë¥¯¥ì¥¤(¢¨2)¤Ë¤è¤êÃÏÈ©¤Î±ø¤ì¤äÈé»é¤òµÛÃå½üµî¤·¡¢ÃÏÈ©¥±¥¢¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¤¦¤ë¤ª¤¤¤òÍ¿¤¨¤Æ¤µ¤é¤Ã¤È¤Ê¤á¤é¤«¤Ê»ØÄÌ¤ê¤ØÆ³¤¯S¥·¥ê¡¼¥º¤Î»Å¾å¤¬¤ê¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥Æ¥£¡¼¤Î¹á¤ê¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
ÈÎÇä¾ÜºÙ
¡Ö¥ß¥Í¥é¥ë¥Þ¥ë¥Á¥ª¥¤¥ë ²Æ´ü¸ÂÄê¥Û¥ï¥¤¥È¥Æ¥£¡¼¤Î¹á¤ê¡×150ml¡¿1,650±ß(ÀÇ¹þ)¤Ï¡¢1ËÜ¤Ç¤¦¤ë¤ª¤¤¤òÍ¿¤¨¤Æ¥Ø¥¢¡õ¥Í¥¤¥ë¡¦¥Ü¥Ç¥£¥±¥¢¤¬¤Ç¤¤ë¥ß¥Í¥é¥ë¥Þ¥ë¥Á¥ª¥¤¥ë¡£¥¦¥§¥Ã¥È¥Ø¥¢¤Î¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤â¤Ç¤¡¢´ÊÃ±¤Ë¤³¤Ê¤ì´¶¤ò±é½Ð¤¹¤ë¡£
¸ÂÄê¾¦ÉÊ¤Ï¡¢6·î10Æü(·î)¤è¤ê½ç¼¡È¯ÇäÃæ¤Ç¡¢LOFT¡¢PLAZA¡¢shop in¡¢AINZ¡õTULPE¡¢¥Ï¥ó¥º¤Ê¤É¤Ë¤Æ¹ØÆþ²ÄÇ½¤À¡£
¥¸¥á¥¸¥á¤·¤¿µ¨Àá¤ËÁÖ¤ä¤«¤Ë¹á¤ë¡Ø¥Û¥ï¥¤¥È¥Æ¥£¡¼¤Î¹á¤ê¡Ù¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¼ê¤Ë¼è¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¡£
CLAYGE¥Ö¥é¥ó¥É¥µ¥¤¥È¡§https://clayge.com
CLAYGE¸ø¼°ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡§https://betopstore.com/clayge
CLAYGE¸ø¼°Instagram¡§https://www.instagram.com/clayge__official
¢¨1 2024Ç¯2·îËöÆü¤Þ¤Ç¤ÎCLAYGE¥Ö¥é¥ó¥ÉÎß·×½Ð²Ù¼ÂÀÓ
¢¨2 ¥Ù¥ó¥È¥Ê¥¤¥È¡¢¥Þ¥¤¥¯¥í¥¯¥ì¥¤(±ø¤ìµÛÃå¡¦ÊÝ¼¾À®Ê¬)
(ÎëÌÚ µþ)