Êì¤Ï¡Ö»ä¤¬·ëº§¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤µ～¤È¡×AKINA¤¬ÌÀ¤«¤¹É×¡¦¥Ó¥Ó¤ëÂçÌÚ¤È¤ÎÉ×ÉØÃç¡Ö¸þ¤³¤¦¤¬Âº·É¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥Ó¥Ó¤ëÂçÌÚ¤µ¤ó¤È·ëº§¤·¤¿AKINA¤µ¤ó¡£Ç¥¿±Ãæ¤ËÀº¿ÀÅª¤ËÉÔ°ÂÄê¤Ê¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¨¡¨¡¡£¡ÖÉ×¤ÏÌÛ¤Ã¤Æ¤½¤Ð¤Ë¤¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦É×ÉØ¤Î¥¨¥Ô¥½ー¥É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡ÊÁ´3²óÃæ¤Î2²ó¡Ë
¡Ú²èÁü¡Û¡Ö¤³¤ì¤¾¤Á¤å¤é¤µ¤ó¡ª¡×²Æì¤ÎÅÁÅý°áÁõ¤ò¿È¤ËÅ»¤Ã¤¿¼·¸Þ»°¤Î¼Ì¿¿¤«¤é¡¢¥µ¥Ã¥¯¥¹ÁÕ¼Ô¤È¤·¤Æ³èÆ°¤ÎÉý¤ò¹¤²¤ëAKINA¤µ¤ó¤Î¸½ºß¡ÊÁ´11Ëç¡Ë
É×ÉØ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ´¶¤¸¤ëÉ×¤ÎÌ¥ÎÏ
¨¡¨¡ É×¡¦¥Ó¥Ó¤ëÂçÌÚ¤µ¤ó¤Ï¡¢¤´²ÈÄí¤Ç¤Ï¤É¤ó¤ÊÊý¤Ç¤¹¤«¡£
AKINA¤µ¤ó¡§¾ï¤Ë²ÈÂ²¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÃÂÀ¸Æü¤ä·ëº§µÇ°Æü¤Ê¤É¤âÉ¬¤º¤ª½Ë¤¤¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£»ä¤ÎÎ¾¿Æ¤Î¤³¤È¤âÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢»ä¤ÎÊì¤Ï¡Ö¼ã¤«¤Ã¤¿¤é¡¢»ä¤¬ÂçÌÚ¤µ¤ó¤È·ëº§¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤µ～¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
Êì¤ÎÆü¤Ï¤¤¤Ä¤â¡¢¼«Ê¬¤Î¿Æ¤È¡¢»ä¤Î²Æì¤Î¼Â²È¤Ë¤âÂ£¤êÊª¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤Î²ÈÂ²¤«¤é¤Ï¡Ö¤¤¤¤ÃË¤À¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤«¤Ê¤êÉ¾²Á¤¬¹â¤¤¤Ç¤¹¡£
¨¡¨¡ ¤â¤È¤â¤È¡¢Í§¿Í¤È¤·¤Æ¥¹¥¿ー¥È¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
AKINA¤µ¤ó¡§É×¤È¤Ï¥¥ã¥¤ー¥ó¤ÎÅ·Ìî¤µ¤ó¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¡ÖÅ·Ìî²ñ¡×¤Ç½Ð²ñ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Å·Ìî¤µ¤ó¤¬¿¶¤ëÉñ¤¦¼êÎÁÍý¤ò¡¢Ê¿°¦Íü¤µ¤ó¤È»°ÉÓ¤µ¤ó¡¢ÌðÉôÂÀÏº¤µ¤ó¤È»ä¤Ç¤¤¤¿¤À¤¯¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»ä°Ê³°¤ÎÊý¤Ï¤ª¼ò¤ò°û¤Þ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£µ¤¤Î¹ç¤¦Ãç´ÖÆ±»Î¤ÇÏÃ¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¿©»ö¤ò¤·¤Æ¡¢¥Ç¥¶ー¥È¤Ë¥±ー¥¤ò¿©¤Ù¤Æ¤«¤éÅÅ¼Ö¤Çµ¢¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤¹¤´¤¯Ê¿ÏÂ¤Ç³Ú¤·¤¤²ñ¤Ç¤¹¡£º£¤Ç¤âÉ×ÉØ¤ÇÃçÎÉ¤¯¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡ ·ëº§¸å¡¢¤ª¤Õ¤¿¤ê¤Î´Ø·¸¤ËÊÑ²½¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡£
AKINA¤µ¤ó¡§»ä¤Î¥¥ã¥éÅª¤Ë¤â¡¢¸µ¤«¤é¡ÖÄ¶Âç¹¥¤¡ª¡×¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢É×¤Ï´ðËÜÅª¤Ë¤¹¤´¤¯Í¥¤·¤¤¤Ç¤¹¡£»ä¤¬ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤ÇÅÇ¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤â¡¢¡Ö³°¤Ç¤½¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤éÂçÊÑ¤À¤«¤é¡×¤È¡¢¥Í¥Ã¥È¤ÇÃµ¤·¤Æ¡¢»ý¤Á±¿¤Ó¤Ç¤¤ëÀìÍÑ¤ÎÂÞ¤òÇã¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡£ÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤è¤ê¤â·ëº§¸å¤ÎÊý¤¬¤µ¤é¤Ë¹¥¤¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Í§Ã£¤Î¤È¤¤«¤é¤¤¤¤¿Í¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢²ÈÂ²¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡ÖËÜÅö¤Ë¤¤¤¤¿Í¤Ê¤ó¤À¤Ê¡×¤È´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö°¦¤ª¤·¤µ¤è¤ê¤â¶²ÉÝ¤¬¡×Ç¥¿±Ãæ¤Ë´¶¤¸¤¿ÉÔ°Â
¨¡¨¡ Ì¼¤µ¤ó¤òÇ¥¿±Ãæ¤Ë¡¢¿´¿È¤È¤â¤ËÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¤ëÆü¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤È»Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
AKIINA¤µ¤ó¡§Ç¥¿±½é´ü¤Îº¢¤Ï¡¢½Ð»º¤ò¿´ÂÔ¤Á¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥Ù¥ÓーÉþ¤òÁª¤Ö¤Î¤â³Ú¤·¤ß¤Ç¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢½Ð»º»þ´ü¤¬¤À¤ó¤À¤ó¶á¤Å¤¤¤Æ¤¯¤ë¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¡¢ÉÝ¤¯¤Ê¤Ã¤ÆÌëÃæ¤Ëµã¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬Áý¤¨¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£º£»×¤¨¤Ð¥Û¥ë¥â¥ó¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¤»¤¤¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢½Ð»º¤ËÂÐ¤¹¤ëÉÔ°Â´¶¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤ªÊ¢¤Ç»Ò¤É¤â¤¬Æ°¤¤¤Æ¤Ê¤«¤Ê¤«¿²¤Ä¤±¤Ê¤¤¤·¡¢Â¤â¤Ä¤ë¤·¡¢¥È¥¤¥ì¤â¶á¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡£
Ç¥¿±Ãæ¤Ï¤â¤Ã¤È¥¥é¥¥é¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼þ¤ê¤ÎÇ¥ÉØ¤Î»Ò¤ÏÁé¤»¤Æ¤¤¤Æ¥á¥¤¥¯¤Î¤ê¤â¤è¤¯¸«¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤ËÈæ¤Ù¤Æ»ä¤Ï¡¢¤³¤ó¤Ê¤ËÉâ¼ð¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡Ä¤ÈÍî¤Á¹þ¤ó¤Ç¡£¼«Ê¬¤ÎÂÎ¤¬¤É¤ó¤É¤óÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢²¼Ãå¤âº£¤Þ¤Ç¸«¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¥µ¥¤¥º¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¼øÆý¤·¤ä¤¹¤¤¥Ñ¥¸¥ã¥Þ¤ò¸«¤Æ¤â¡Ö¤¨¤Ã¡ª¤³¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤«¤é³«¤¯¤Î¡ª¡©¡×¤È¤¤¤¦¾×·â¤¬¶¯¤¯¤Æ¡£
Ç¥¿±¤Ï´ñÀ×¤Ç¤¹¤·¡¢Ì¼¤Ë¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç°é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ë¡¢¤É¤ó¤É¤ó°ã¤¦ÂÎ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¼«Ê¬¤ò¤É¤¦¤·¤Æ¤¤¤¤¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Æ¡£°¦¤ª¤·¤µ¤è¤ê¤âÉÝ¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤·¤¿¡£
¨¡¨¡ ½Ð»º¤Ï¤¤¤¶·Ð¸³¤¹¤ë¤Þ¤Ç¡¢ÃÎ¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Â¿²á¤®¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
AKINA¤µ¤ó¡§10¤«·î¤Î¤È¤¤ËÁ°ÃÖÂÛÈ×¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢ÍÍ»Ò¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¼£¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤«¤é¡ÖÁí¹çÉÂ±¡¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡£¤â¤È¤â¤È¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤Ç»º¤ß¤¿¤¤¤È¤¤¤¦´õË¾¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ç¤·¤¿¡£
Äë²¦ÀÚ³«¤Ç½Ð»º¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Âç¤¤¤ÉÂ±¡¤À¤È¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤¬¤¤¤Æ¡¢¸¦½¤°å¤ÎÊý¤âÂå¤ï¤ëÂå¤ï¤ë¤ä¤Ã¤ÆÍè¤Þ¤¹¡£¿Ç»¡Ãæ¤Ë¿Í¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤ë¤Î¤â¶ÛÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¤³¤Î·Ð¸³¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¹¤Ã¤«¤ê»ºÉØ¿Í²Ê¤Ë´·¤ì¤Æ¡¢º£¤Ç¤Ï¤â¤¦¼õ¿Ç¤ÎºÝ¤ÎÃÑ¤º¤«¤·¤µ¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¨¡¨¡ »º¸å¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡£
AKINA¤µ¤ó¡§¤â¤Á¤í¤ó¿²ÉÔÂ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢»º¸å¤Î¥á¥ó¥¿¥ë¤Ï¤½¤³¤Þ¤ÇÍî¤Á¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¸µ¤ÎÂÎ·¿¤ËÌá¤ë¤Î¤«¤Ê¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï¤Î¤Á¤Ë¶Ú¥È¥ì¤ÇÌá¤½¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡£¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤âÇ¥¿±Ãæ¤Î¥á¥ó¥¿¥ë¤ÎÉâ¤ÄÀ¤ß¤ÏÁêÅö¤À¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡ É×¤Î¥Ó¥Ó¤ëÂçÌÚ¤µ¤ó¤Ï¡¢Ç¥¿±Ãæ¤Ë¤É¤¦ÀÜ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¡£
AKINA¤µ¤ó¡§É×¤Ï¡¢º£¤Þ¤ÇÁ°ÆüÆþ¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¥ì¥®¥å¥éー¤Î»Å»ö¤òÅöÆü¤Ë¹Ô¤¯¤È¤«¡¢¤È¤Ë¤«¤¯»ä¤Ë¤¤¤Ä²¿¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¤Ç¤¤ë¸Â¤ê´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤½¤Ð¤Ë¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÆÃ¤Ë²¿¤«¸À¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¯¡¢ÌÛ¤Ã¤Æ¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¨¡¨¡ ÌÛ¤Ã¤Æ´ó¤êÅº¤¦¡£¤½¤ì¤¬Àµ²ò¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£
AKINA¤µ¤ó¡§¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¤È¤¤Ë¸ÀÍÕ¤Ï¤¤¤é¤Ê¤¤¡£¤³¤Á¤é¤¬¥¤¥é¥¤¥é¤·¤Æ¤¤¤¿¤êÍ¾Íµ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¤¤Ë²¿¤«¸À¤ï¤ì¤Æ¤â¡¢Åö»þ¤Î»ä¤ÏÊ¹¤¯¼ª¤ò»ý¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥Û¥ë¥â¥ó¤Ã¤ÆËÜÅö¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¼«Ê¬¤¬¼«Ê¬¤Ç¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤Ç¤·¤¿¡£
²È»ö¤Ï¡Ö¤¹¤Ù¤ÆÆ°Àþ¤Ç¡×
¨¡¨¡ Æüº¢¤Î²È»ö¤ÏÉ×ÉØ¤ÇÊ¬Ã´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡£
AKINA¤µ¤ó¡§Á´Éô¤ò10¤À¤È¤·¤¿¤é»ä¤¬9¤Ç¡¢É×¤¬1¤Ç¤¹¤«¤Í¡£Íê¤ó¤À¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ªÉ÷Ï¤ÁÝ½ü¤È¡¢¥´¥ß¼Î¤Æ¤Ï¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¼«Ê¬¤â²¿¤«¤·¤Ê¤¤ã¤È»¡¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤ªÉ÷Ï¤¤ÏÇÓ¿å¹Â¤Þ¤Ç¤¤ì¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡ ÇÓ¿å¹Â¤Ï¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢9:1¤À¤ÈÉÔ¸øÊ¿´¶¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£
AKINA¤µ¤ó¡§²È»ö¤Ï¡¢»ä¤¬¶ìÄË¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤éÉÔËþ¤¬Î¯¤Þ¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÆÃ¤ËÉÔËþ¤¬¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤¹¤Ù¤Æ¤Î²È»ö¤ò¡ÖÌµ¡×¤Î¾õÂÖ¤Ç¡¢Ã¸¡¹¤È¤³¤Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢É×¤Ë¤â¡Ö¤³¤ì¤·¤Æ¤è¡ª¡×¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤ÊÈ¯ÁÛ¤¬¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£²È»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢À¸³è¤ÎÆ°Àþ¤ÇÂÎ¤¬¾¡¼ê¤ËÆ°¤¤¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤Ê¤Î¤Ç¡¢¡Ö»ä¤¬Á´Éô¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£²È»ö¤Ï¡Ö¤µ¤¡¤ä¤ë¤¾¡ª¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÃåÂØ¤¨¤ë¤È¤¤ËÀöÂõÊª¤ò¾ö¤à¤È¤«¡¢¤¹¤Ù¤Æ¡Ö¤Ê¤¬¤é¡×¤Ç¤¹¤Í¡£
¨¡¨¡ Ãæ³Ø1Ç¯À¸¤«¤é¿Æ¸µ¤òÎ¥¤ì¤ÆÅìµþ¤ÇÎÀÀ¸³è¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤â±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
AKINA¤µ¤ó¡§¤½¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£13ºÐ¤«¤é´ðËÜÅª¤ËÀ¸³è¤Î¤³¤È¤Ï¼«Ê¬¤Ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¼«Î©¤âÁá¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¿Í¤Ë¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤è¤ê¡¢¤Þ¤ºÁê¼ê¤Ë¡Ö¤´¤á¤ó¤Í¡×¤È¿½¤·Ìõ¤Ê¤¯»×¤¦µ¤»ý¤Á¤¬Àè¤ËÍè¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¿Í¤Ë¤ª´ê¤¤¤¹¤ë¤è¤ê¡¢¼«Ê¬¤Ç¤ä¤Ã¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¼«Ê¬¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿·ë²Ì¡¢¤½¤ó¤Ê¤Ë¶ì¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
Ë»¤·¤¤»þ¤ËÀöÂõÊª¤¬Î¯¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤â¡¢¤½¤ì¤òÉ×¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ÖÎ¯¤á¤º¤Ë¤¢¤Î¤È¤¡¢¼«Ê¬¤Ç¤ä¤ì¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£ÌµÍý¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¿Í¤Ëµá¤á¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤¬Âç¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¸þ¤ÉÔ¸þ¤¤Ï¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢»ä¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Ç¤¹¤ëÊý¤¬³Ú¤·¤¯²á¤´¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡ »Ò°é¤Æ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡£
AKINA¤µ¤ó¡§»ä¤¬²Î¤ä¥µ¥Ã¥¯¥¹¤ÎÎý½¬¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢É×¤ÏÌ¼¤È2¿Í¤ÇÆ°Êª±à¤ä¿åÂ²´Û¤Ë½Ð³Ý¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤Þ¤Þ¤´ÈÓ¤â¿©¤Ù¤Æ¤¤Æ¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯½õ¤«¤ê¤Þ¤¹¡£Ì¼¤Ï»ä¤è¤êÉ×¤ÎÊý¤¬¹¥¤¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¦¤¯¤é¤¤ÃçÎÉ¤·¤Ç¤¹¤è¡£ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Îº¢¤È¡¢¤¤¤Ä¤«·ëº§¤·¤Æ»Ò¤É¤â¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤È¤¤ÏÀäÂÐ¤ËÊì¿Æ¤ËÍê¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢º£¤Ï¤É¤ó¤É¤óÉ×¤ËÍê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡ AKINA¤µ¤ó¤ÎÀ¼¤«¤±¤Ê¤É¤âÌ¼¤µ¤ó¤ÎÉã¿Æ¹¥¤¤Ë±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
AKINA¤µ¤ó¡§É×¤¬»Å»ö¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ï¡¢¡Ö¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤ªÉã¤µ¤ó¤¬Æ¯¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é³Ø¹»¤Ë¹Ô¤±¤ë¤ó¤À¤è¡×¤ÈÌ¼¤ËÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤È¤Ï¡Ö¤³¤¦¤ä¤Ã¤ÆÀ¸³è¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤ªÉã¤µ¤ó¤Î¤ª¤«¤²¤À¤è¡×¤È¡£É×¤Ø¤Î´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ï¾ï¡¹ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¨¡¨¡ ½ÐÄ¥¤ÎºÝ¤Ê¤É¤ÏÉ¬¤º¤ªÅÚ»º¤òÇã¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
AKINA¤µ¤ó¡§É×¤ÏÃÏÊý¤Î»Å»ö¤Ë¹Ô¤¯¤È¡¢É¬¤º¤´ÅöÃÏ¤Î¤ªÅÚ»º¤òÇã¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£²È¤ò¤¢¤±¤Æ¡¢¼ê¤Ö¤é¤Çµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤ªÅÚ»º¤ÎÈäÏª¤¬¡¢²ÈÂ²¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¤Ê¤ó¤È¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¬¤¢¤ê¤Þー¤¹¡ª¡×¡Ö¤¤¤¨ー¤¤¡ª¡×¡Ö¤Ê¤ó¤ÈAKINA¤Á¤ã¤ó¤Ë¤Ï～¡¢¡Ê¤´ÅöÃÏ¸ÂÄê¡Ë¥é¥ó¥Á¥Ñ¥Ã¥¯¡ª¡×¤È¤«¡£¤³¤ó¤Ê¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£
¨¡¨¡ ³Ú¤·¤½¤¦¤Ê¸÷·Ê¤¬Éâ¤«¤Ó¤Þ¤¹¡ª³Ú¤·¤¯Êë¤é¤¹Èë·í¤Ï¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
AKINA¤µ¤ó¡§·ëº§¤·¤¿¸å¤â¡¢»ä¤Ï¤º¤Ã¤È¼«Í³¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¤«¡¢µ¤»ý¤Á¤È¤·¤Æ²¿¤«¤ËÇû¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£·ëº§¤·¤¿¤«¤é¡¢»Ò¤É¤â¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤«¤é¡¢¡Ö¤³¤ì¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬²¿¤â¤Ê¤¯¤Æ¡£
¤½¤ì¤ÏÂçÌÚ¤µ¤ó¤¬»ä¤Î¤³¤È¤òÍý²ò¤·¤Æ¡¢¹¥¤¤Ë¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤¬Âç¤¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢»ä¤Ï¤½¤Î»ÑÀª¤òÂº·É¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸þ¤³¤¦¤¬»ä¤Î¤³¤È¤òÂº·É¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢ÃçÎÉ¤¯³Ú¤·¤¯²ÈÂ²¤Ç¤Ò¤È¤Ä¤Î¥Áー¥à¤òÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤±¤¿¤é¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
AKINA¤µ¤ó
1985Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢²Æì¸©½Ð¿È¡£12ºÐ¤ÇFolder¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥åー¤·¡¢¤½¤Î¸åFolder5¤Î¥á¥¤¥ó¥Üー¥«¥ë¤È¤Ê¤ë¡£¸½ºß¤ÏÇÐÍ¥¤ä²Î¼ê¤È¤·¤Æ¥½¥í¤Ç¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È³èÆ°¤ò¹Ô¤¦¡£¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¤Ç¤Ï¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥Ó¥Ó¤ëÂçÌÚ¤È·ëº§¡¢1»ù¤ÎÊì¡£¤³¤Î²Æ¤Ï¡¢¡ÖPeechic Parchic Music¡×½©ÅÄ¸ø±é¡¢Åìµþ¸ø±é¤È¥Ç¥Ó¥åー27¼þÇ¯¥é¥¤¥Ö¤Ë¤Æ¡¢²Î¤È¤È¤â¤Ë¥µ¥Ã¥¯¥¹¤Î±éÁÕ¤â¹Ô¤¦¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡¿Æâ¶¶ÌÀÆü¹á¡¡¼Ì¿¿Äó¶¡¡¿AKINA