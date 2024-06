グランメゾンの味をカジュアルに！ フレンチの名店で活躍した実力派シェフがビストロをオープン（東京・人形町）

「食べログ」に新しく登録されたお店の中から『注目のお店』をご紹介。今回は人形町にある、王道フレンチをコスパ抜群に楽しめるビストロが、場所はそのままでリニューアルオープンした店。ミシュランガイドも認めた実力派シェフが作るクラシックフレンチの味わいは変わらず、多くのファンをひきつけます。

Papier(東京・人形町)

2024年5月15日、ビストロ「Papier」が人形町にオープンしました。ミシュランガイドのビブグルマンを獲得したビストロ「BARBE」が、店名を変え、リニューアルオープンしました。

店舗外観。フランスの国旗が目印 出典:JJじゅんさん

シェフを務めるのは「BARBE」と変わらず塩澤 英明さん。フランス・リヨンの老舗レストラン、ミシュラン二つ星の「レオン ド リヨン」、“秘境の三つ星”と言われ、リヨン郊外にありながらわざわざ多くの人が足を運ぶミシュラン三つ星「レジス・エ・ジャック・マルコン」といった本場フランスの名店で修業。帰国後は、東京を代表する老舗グランメゾン「シェ・イノ」の姉妹店「ドゥ ロアンヌ」で腕を振るいます。

その後、「BARBE」のシェフに就任し、「ミシュランガイド東京2023」のビブグルマンを獲得。リニューアルオープンとなった「Papier」でも変わらず、塩澤シェフならではのクラシックなフレンチが楽しめます。

店舗内観 写真:お店から

場所は人形町駅から徒歩4分。大通りから一本入った静かな通り沿いにあり、隠れ家レストランの雰囲気はそのままです。席数はテーブル席とカウンター席、合わせて26席。新たに立ち飲みカウンターも設けられ、ビストロ仕込みのおつまみでワインを軽く一杯といった使い方もできそうです。

季節の前菜。「Papierコース」7,700円より 写真:お店から

メニューはアミューズのフォアグラを使ったマカロンから肉と魚のダブルメイン、〆の一口カレーまでそろう7品からなるコースのほかに、アラカルトで好きな料理を楽しむことができます。

「いろいろキノコと牛挽肉のミートパイ」2,750円 写真:お店から

シェフのイチオシは「いろいろキノコと牛挽肉のミートパイ」。キノコ料理が有名な「レジス エ ジャック マルコン」での経験を活かし、キノコの旨みを存分に味わえる料理になっています。

「ハンガリー産鴨肉のロースト」3,300円 写真:お店から

豚肉のリエットや鴨のコンフィのサラダといったビストロ定番料理や、鴨肉や仔羊のロースト、鮮魚のポワレ エスカルゴバターソースといった王道のクラシックもラインアップ。気軽に本格的なフレンチが味わえるのが「Papier」の魅力です。

ワインは、塩澤さんと共に「BARBE」を支えた難波淳一さんが引き続き、厳選してセレクト。ウォークインワインセラーがあり、好きなワインをセラーの中で選べるのも楽しいですね。

「本日の鮮魚のポワレ エスカルゴバターソース」2,750円 写真:お店から

長くファンに愛されてきたビストロが、本格フレンチのおいしさはそのままに、より気軽に楽しめるようになって再スタート。今日はおいしいフレンチを食べたいなというときに、訪れてみてはいかがでしょうか。

※価格はすべて税込。

<店舗情報>◆Papier住所 : 東京都中央区日本橋人形町2-23-7TEL : 03-6206-2299

※「食べログ」に掲載されている情報をもとに、料理名・金額等を掲載しております。 営業時間やメニュー等の内容に変更が生じる可能性があるため、最新の情報はお店のSNSやホームページ等で事前にご確認をお願いします。

文:小田中雅子

