【「アイドルマスター TOURS」公式Xアカウント】6月11日 開設

バンダイナムコアミューズメントは、アーケードゲーム「アイドルマスター TOURS」の公式Xアカウントを本日6月11日に開設した。

今回現在開発中のアイドルライブプロデュースゲーム「アイドルマスター TOURS」の公式Xアカウントが開設され、今後本アカウントにてゲームの最新情報などが告知される予定となっている。

またアカウント開設を記念して「公式X開設記念!フォロー&リポストキャンペーン」を実施。キャンペーン期限の6月30日23時59分までに、公式Xアカウントのフォローと対象ポストをリポストすることで、抽選で10名に当たる「オフィシャル4ポケットバインダー プロモーションカード2種セット」や、累計5,000リポスト達成でスマホ壁紙を貰うことができる。

(C)窪岡俊之 THE IDOLM@STER TM & (C)Bandai Namco Entertainment Inc.

(C)Bandai Namco Amusement Inc.