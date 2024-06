厳選された特別和牛メニューも！ビーフインパクト＋店

『ビーフインパクト』は、2024年6月14日札幌市中央区に11店舗目となる「ビーフインパクト+(プラス)店」を出店します。

ビーフインパクト+店

所在地 :北海道札幌市中央区南3条西5丁目35-2

TEL :011-211-4429

営業時間:11:00〜21:30(LO. 21:00)

定休日 :不定休

席数 :30席

厳選したこだわりの牛肉をこんがりと炭火で焼き上げ、厚切りのステーキをリーズナブルに大胆に提供。

「ビーフインパクト+」店では、厳選された特別和牛メニューを豊富に取り揃えており、最高級のステーキ肉の味わいを堪能できます。

さらに、肉料理に合う厳選ワインや、日本酒も豊富に用意。

和牛の旨味を引き立てる最高のペアリングを楽しめます。

ビーフインパクト狸小路店から、徒歩1分という近距離に新たな店舗を構えることで、地域のお客様により多様な選択肢と、利便性を提供します。

11:00〜15:00までは肩ロースステーキにお代わり自由の羽釜ご飯とスープ、ミニサラダがついて1,260円で食べることができる人気の「カットステーキランチ」など、ランチタイムはよりお得にステーキを楽しめます。

