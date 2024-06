カルビーが展開する「Jagabee Happee3プロジェクト」の1つである「Green Project」の第3弾として、「ムーミン」とコラボレーションしたパッケージの「Jagabee(じゃがビー)」が登場!

「Jagabee Happee3プロジェクト」のアンバサダーを務める「ムーミン」「スナフキン」「リトルミイ」がデザインされています☆

カルビー Jagabee(じゃがビー)「ムーミン」コラボレーションパッケージ

発売日:2024年7月1日ごろから順次切り替え

販売エリア:全国

対象商品:

・38gJagabeeうすしお味、バターしょうゆ味

・75gJagabeeうすしお味、バターしょうゆ味、しあわせバタ〜

・85gJagabeeうすしお味、バターしょうゆ味

カルビーの、環境配慮の取り組みや自然を楽しむ企画を展開する「Jagabee Happee3プロジェクト」の1つである「Green Project」

その「Green Project」第3弾として、「ムーミン」とコラボレーションしたパッケージのJagabeeが登場します!

パッケージには「Jagabee Happee3プロジェクト」のアンバサダーを務める「ムーミン」「スナフキン」「リトルミイ」をデザイン。

第1弾、第2弾に続き、「Jagabee」対象商品の売上の一部を寄付し、パーム油の一大生産地であるボルネオ島の森林保全活動も継続して支援が行われます。

さらに今回のキャンペーン対象商品である38gスタンドパックタイプの「Jagabee」から先駆けて、チャックのない新包装形態へ切り替えることで、石油由来プラスチックを約11%削減しています。

38gスタンドパックタイプ

原作コミックス「ジャングルになったムーミン谷」をテーマにした38gスタンドパックタイプ。

“自然”がテーマの「Green Project」との相性も抜群です。

焦った表情で逃げる「ムーミン」や「リトルミイ」、アコーディオンを演奏する「スナフキン」が描かれています。

75gBOXタイプ

ボックスデザインも「ムーミン」とコラボレーション。

「ムーミン」「スナフキン」「リトルミイ」に加え、「ノンノン」も描かれたパッケージです。

内袋には、『ムーミン』の原作小説に登場する名言全4種類がプリントされています。

「ジャングルになったムーミン谷」をテーマにしたおしゃれなコラボレーションパッケージ。

Jagabeeの「ムーミン」コラボレーションパッケージは、2024年7月1日ごろから順次発売です☆

