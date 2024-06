東京ディズニーリゾートのいろいろな乗り物がたくさんデザインされた「Go-Go-Go! with Disney Vehicles」が登場!

どんな乗り物があるのか、探してみるのも楽しいグッズシリーズ。

家族で使えるグッズで、パークを満喫したりおうち時間を楽しめます☆

東京ディズニーリゾート「Go-Go-Go! with Disney Vehicles」グッズ・お土産

発売日:2024年7月11日(木)

販売店舗:

東京ディズニーランド®:グランドエンポーリアム

東京ディズニーシー®:キス・デ・ガール・ファッション

※カプセルトイの販売店舗については東京ディズニーリゾート®・オフィシャルウェブサイトを確認ください

※一部パーク内店舗の入店にスタンバイパスが必要になる場合があります(状況によっては、予告なく延長・変更する場合があります)

詳しくは東京ディズニーリゾート・オフィシャルウェブサイトを確認ください

クッション

価格:7,900円

東京ディズニーリゾート内の施設をむすぶモノレール「ディズニーリゾートライン」形のクッション。

「ミッキーマウス」の窓や模様など、特徴的なフォルムがかわいく再現されています☆

ぬいぐるみバンド

価格:2,500円

ディズニーリゾートクルーザーに乗っている「ミッキーマウス」のかわいいぬいぐるみバンド。

手首に付けたり、カバンなどにつけられます。

鉛筆セット

価格:1,200円

東京ディズニーリゾート内にある色々な乗り物がデザインされた鉛筆セット。

2Bの鉛筆、12本セットです。

色鉛筆セット

価格:2,000円

手描き風のイラストがかわいい色鉛筆セット。

かわいい12色セットです。

消しゴム〈Ain〉セット

価格:800円

ぺんてるの人気消しゴムAinの乗り物デザインシリーズ。

楽しいカラー4種のセットです。

マスキングテープ&シール

価格:1,200円

大小サイズがそろったマスキングテープセット。

レジャーシート

価格:1,700円

東京ディズニーリゾートのMAPになっているかわいいレジャーシート。

持ち運びしやすいケース入り。

アトラクションなどいろいろな乗り物がデザインされています。

ディズニー・ビークル・コレクション〈トミカ〉などのおもちゃで遊べます。

ミニタオルセット

価格:2,200円

3つのデザインが楽しめるミニタオルセット。

スマートフォンアクセサリー

価格:2,500円

人気のスマートフォンストラップ。

好きなパーツを選んで使えます☆

きんちゃくセット

価格:1,900円

総柄がかわいいきんちゃく3枚セット。

カンバッジセット

価格:1,100円

大きめサイズ1つ、小さめサイズ2つのカンバッジセット。

ベビーTシャツ

価格:2,800円

サイズ:90cm

総柄デザインのベビーTシャツ。

首にボタンが付いていて、着させやすいのがポイントです。

Tシャツ

価格:2,300円

サイズ:100,120cm

同デザインのキッズサイズも展開されています。

ベビーソックスセット

価格:1,700円

サイズ:9-11cm 12-14cm

ディズニーリゾートライン、ディズニーリゾートクルーザーのキッズソックスセット。

スタイ

価格:2,200円

乗り物が総柄でデザインされたベビースタイ。

こぼれにくいポケット付きです。

カプセルトイ

価格:500円

くるくる回るおもちゃのカプセルトイも登場!

つなげて遊ぶことができます。

子どもに人気の東京ディズニーリゾートの乗り物がデザインされたグッズシリーズ。

東京ディズニーリゾート「Go-Go-Go! with Disney Vehicles」は2024年7月11日発売です。

※画像はすべてイメージです

価格やデザイン、販売日、販売店舗、販売方法等は予告なく変更になる場合があります。また、品切れや販売終了となる場合があります

©Disney

