ロッテリアにて、暑い夏にスタミナをつけて元気に過ごせる「夏の牛カルビフェア」を開催。

第1弾として牛肉の旨みとニンニクの味わいが食欲をそそる「旨辛ニンニク 牛カルビバーガー」など4品が登場します☆

ロッテリア「夏の牛カルビフェア」第1弾

期間:2024年6月20 日(木)〜7月上旬

販売店舗:全国のロッテリア(さいたまスーパーアリーナ店、ZOZOマリンスタジアム店、八景島シーサイドオアシスFS店を含む一部店舗を除く)

ロッテリアは、暑い夏にぴったりなスタミナバーガーが登場する「夏の牛カルビフェア」を開催!

フェア第1弾として、牛肉の旨みとニンニクの味わいが食欲をそそる「旨辛ニンニク 牛カルビバーガー」など4品が期間限定で販売されます。

ガツンときいたニンニクの香りと旨辛味の組み合わせが食欲をそそるスタミナ満点のバーガーをはじめ、辛みが苦手な方でも楽しめるマイルドな味わいのバーガーも展開されます☆

旨辛ニンニク 牛カルビバーガー

価格:590円(税込)

ハンバーグパティに、特製ガーリックソースで味付けした牛カルビ肉と、ホクホクに揚げた丸ごとニンニクをたっぷりトッピングした「旨辛ニンニク 牛カルビバーガー」

唐辛子の辛み・ニンニクの旨み・ビネガーの酸味のバランスが抜群な特製旨辛ソース、レタス、マヨネーズ、特製からしマヨとともに、ふっくらなめらかな食感のバンズで挟んだバーガーです。

ニンニク 牛カルビバーガー

価格:590円(税込)

特製ガーリックソースをきかせた牛カルビ肉と、ホクホクに揚げたニンニクをたっぷりトッピングした「ニンニク 牛カルビバーガー」

辛みが苦手な方でも安心の、マイルドな味わいに仕上げられたバーガーです。

旨辛 牛カルビバーガー

価格:530円(税込)

特製ガーリックソースが引き立つ牛カルビ肉をトッピングした「旨辛 牛カルビバーガー」

特製旨辛ソース、レタス、マヨネーズ、特製からしマヨと一緒にふっくらとしたバンズで挟んであります。

牛カルビバーガー

価格:530円(税込)

牛カルビ肉の旨みをシンプルに味わえる「牛カルビバーガー」

バンズに牛カルビ肉をトッピングし、レタス、マヨネーズ、特製からしマヨと一緒になめらかな食感のバンズで挟んだバーガーです。

食欲をそそるニンニク入りのバーガーや、牛カルビ肉の旨みを存分に味わえるメニュー4種がラインナップ。

ロッテリアの「夏の牛カルビフェア」第1弾は、2024年6月20日よりスタートです☆

