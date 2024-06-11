¡Ö¥Ô¥¢¥Î½¬¤ï¤»¤ë¶â¤Ï¤Ê¤¤¡×¼«Ê¬¤ÏÍß¤·¤¤¤â¤Î¤òÇã¤¦¤¯¤»¤ËÌ¼¤Î½¬¤¤»ö¤Ë¥À¥á½Ð¤·¤¹¤ëÉ×¡ÄÆÉ¼Ô¤Ï¡ÖÎ¥º§¤Ç¤¤¤¤¡×
É×¤ÎÍª¿¿¤È4ºÐ¤ÎÌ¼¡¦ÎèÆà¤ÈÊë¤é¤¹°½¹á¤Ï¡¢É×ÉØ¤Î´íµ¡¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÎèÆà¤¬¤ä¤ê¤¿¤¤¤È¸À¤¤½Ð¤·¤¿¥Ô¥¢¥Î¤Î½¬¤¤»ö¤Ë¡¢Íª¿¿¤¬¶âÁ¬Åª¤ÊÍ¾Íµ¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤òÍýÍ³¤ËÈ¿ÂÐ¡£¤·¤«¤·¤½¤Î¸å¤âÉ×¤Ï²ÈÂ²¤Ë¤Ï¤ª¶â¤ò»È¤ï¤º¡¢¼«Ê¬¤Î¤¿¤á¤À¤±¤Ë¹ë²Ú¤Ê¿©»ö¤äÇã¤¤Êª¤ò¤·¤Þ¤¹¡£
µëÎÁ¤ÏÆ±¤¸¤°¤é¤¤¤Ê¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡¢É×¤Î¤É¤³¤Ë¤½¤ó¤Ê¶âÁ¬ÅªÍ¾Íµ¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡Ä¡© °½¹á¤¬¤½¤¦µ¿Ìä¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÌðÀè¡¢É×¤Î¤ª¶â¤Î½Ð½ê¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¡Ä!?
²ÈÂ²3¿Í¤ÇÇã¤¤Êª¤ËÍè¤¿¤¢¤ëÆü¡¢ÎèÆà¤¬¥Ô¥¢¥Î¶µ¼¼¤ËÄÌ¤¤¤¿¤¤¤È¸À¤¤½Ð¤·¤Þ¤¹¡£°½¹á¤¬É×¤ËÁêÃÌ¤¹¤ë¤È¡Ö¤¦¤Á¤Ë¤Ï¤½¤ó¤ÊÍ¾Íµ¤Ê¤¤¡×¤ÈÉ¡¤Ç¾Ð¤¦¤Î¤Ç¤·¤¿¡£¤·¤«¤·É×¤¬¥É¥í¡¼¥ó¤òÇã¤Ã¤Æ¤¤Æ¡Ä¡£¤Ê¤¼Ì¼¤Î½¬¤¤»ö¤Ë¤Ï¤ª¶â¤ò½Ð¤µ¤Ê¤¤¤Î¤«ÅÜ¤ë°½¹á¤Ë¡¢É×¤Ï¼«Ê¬¤ÇÃù¤á¤¿¤ª¶â¤À¤«¤éÊÌ¤ÎÏÃ¤À¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡Ä¡£
¢£²¶¤Î¶â¤Ï²¶¤Î¤À¡ªÉ×¤Î¸ÀÆ°¤ËÅÜ¤ê¤¬¡Ä
°½¹á¤¬¥É¥í¡¼¥ó¤Î¤ª¶â¤òÄ´¤Ù¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢Ìó10Ëü±ß¤â¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯³Ð¤·¤Þ¤¹¡£ÁêÃÌ¤Ê¤·¤Ë¹â³Û¤Ê¤â¤Î¤òÇã¤¦É×¤Ë·ãÅÜ¤¹¤ë¤È¡¢²¶¤Î¶â¤Ï²¶¤ÎÊª¡ª¤ÈµÕ¥®¥ì¤µ¤ì¤Æ¡Ä¡£
¤³¤Á¤é¤ÏÅê¹Æ¼Ô¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¸µ¤Ë¡¢¥¦¡¼¥Þ¥ó¥¨¥¥µ¥¤¥È¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤¿Ì¡²è¤Ç¤¹¡£Ì¡²è¤ËÂÐ¤¹¤ëÆÉ¼Ô¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ÆÉ¼Ô¤ÎÈ¿±þ¤Ï¡Ä¡©
¤Þ¤º¤Ï¡¢¡Ö²¶¤Î¶â¤Ï²¶¤Î¤â¤Î¡×¤È¹ë¸ì¤¹¤ëÉ×¤Ø¤ÎÈãÈ½¤Ç¤¹¡£¡ÖÎ¥º§¤·¤¿Êý¤¬ÎÉ¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡©¡×¤Ê¤É¡¢ÆÉ¼Ô¤Î°Õ¸«¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦»Ò¤É¤â¤òÍÜ¤¦µ¤¤¬¤Ê¤¤¤Ê¤éÎ¥º§¤ÇÎÉ¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡©»Ò¤É¤â¤¬µï¤Ê¤¤É×ÉØ¤Ê¤é¤Þ¤ÀÍý²ò½ÐÍè¤ë¤±¤É¡¢»Ò¤É¤â¼«¿È¤¬¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤ÎÀ¤³¦¤ò¹¤²¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤ë¤Î¤ËË¸¤²¤ëÉã¿Æ¤È¤«°ì½ï¤Ëµï¤ë°ÕÌ£¤Ê¤¤¡£»º¤ó¤À³Ð¤¨¤Î¤Ê¤¤¥Ç¥«¤¤Ä¹ÃË¤ÏµÁÊì¤Ë¤ªÊÖ¤·¤·¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¡£
¡¦¤¸¤ã¤¢¤Ê¤ó¤Ç²ÈÂ²¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤¿¤ó¤À¡£ÆÈ¿È¤Ç¤¤¤¤¤¸¤ã¤ó¡£
¡¦Éã¿Æ¤È¤·¤Æ¤Î¼«³Ð¤¬¤Ê¤¤¤À¤±¡£¤ª¶â¤À¤±¤Ê¤éÎ¥º§¤·¤ÆÍÜ°éÈñÌã¤ª¤¦¡£
¡¦²æ¤¬»Ò¤òÍÜ¤¦µ¤¤â¤Ê¤¤¤Ê¤é¡¢±ü¤µ¤óÆ¯¤¤¤Æ¤ë¤·»Ò¤É¤â¤È2¿Í¤ÎÊý¤¬³Ú¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤«¤·¤é¡£¶â¤ÏÉ¬Í×ºÇÄã¸Â¤·¤«½Ð¤µ¤Ê¤¤¡¢²È»ö¤â¤ä¤é¤Ê¤½¤¦¤À¤·¡¢¤½¤ì¤ÇÃ¶Æá¤Ï»¶ºâ¡¢¤Ç¤âÃ¶Æá¤ÎÆü¾ï¤ÎÀ¤ÏÃ¤¹¤ë¤Î¤Ã¤Æ¥¹¥È¥ì¥¹Î¯¤Þ¤ë¤·³ä¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¤¤è¤Í¡£
¡¦Î¥º§¤¹¤ëÌ¤Íè¤·¤«¸«¤¨¤Ê¤¤¡£
¡¦ÆÈ¿È¤Î¤Þ¤Þ°ìÀ¸¼«Ê¬¤Î¶â¤ÇÍ·¤ó¤À¤é¤¤¤¤¤¸¤ã¤ó¡£´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤ëÊý¤¬ÌÂÏÇ¡£
¡¦¤¸¤ã¤¢¤Ê¤ó¤Ç²ÈÂ²¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤¿¤ó¤À¡£ÆÈ¿È¤Ç¤¤¤¤¤¸¤ã¤ó¡£
¡¦Éã¿Æ¤È¤·¤Æ¤Î¼«³Ð¤¬¤Ê¤¤¤À¤±¡£¤ª¶â¤À¤±¤Ê¤éÎ¥º§¤·¤ÆÍÜ°éÈñÌã¤ª¤¦¡£
¡¦²æ¤¬»Ò¤òÍÜ¤¦µ¤¤â¤Ê¤¤¤Ê¤é¡¢±ü¤µ¤óÆ¯¤¤¤Æ¤ë¤·»Ò¤É¤â¤È2¿Í¤ÎÊý¤¬³Ú¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤«¤·¤é¡£¶â¤ÏÉ¬Í×ºÇÄã¸Â¤·¤«½Ð¤µ¤Ê¤¤¡¢²È»ö¤â¤ä¤é¤Ê¤½¤¦¤À¤·¡¢¤½¤ì¤ÇÃ¶Æá¤Ï»¶ºâ¡¢¤Ç¤âÃ¶Æá¤ÎÆü¾ï¤ÎÀ¤ÏÃ¤¹¤ë¤Î¤Ã¤Æ¥¹¥È¥ì¥¹Î¯¤Þ¤ë¤·³ä¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¤¤è¤Í¡£
¡¦Î¥º§¤¹¤ëÌ¤Íè¤·¤«¸«¤¨¤Ê¤¤¡£
¡¦ÆÈ¿È¤Î¤Þ¤Þ°ìÀ¸¼«Ê¬¤Î¶â¤ÇÍ·¤ó¤À¤é¤¤¤¤¤¸¤ã¤ó¡£´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤ëÊý¤¬ÌÂÏÇ¡£
µÕ¤Ë¡¢¡Ö²¶¤Î¶â¤Ï²¶¤Î¤â¤Î¡×¤È¤¤¤¦É×¤Î¼çÄ¥¤Ë¤ÏÊ¢¤ÏÎ©¤Ä¤±¤É¡¢Íý²ò¤ò¼¨¤¹°Õ¸«¤Ç¤¹¡£
¡¦¥³¥Ä¥³¥ÄÃù¤á¤¿¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤ë¤·¡¢µì¥â¥Ç¥ë¤Ç²æËý¤·¤Æ¤ë¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¡¢Á°¡¹¤«¤é¤Û¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤Î¤«¡©¤½¤ì¤Ê¤é¡¢¤»¤á¤ÆÁêÃÌ¤·¤Ê¤è¡£¥À¥á¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤ë¤È»×¤¦¤±¤É¡£
¡¦¼«Ê¬¤Î¼ñÌ£¤Ë¤ÏÅê»ñ¤¹¤ë¤ó¤À¤Í¡£¤Þ¤¢¡¢¼«Ê¬¤ÎÃù¶â¤ÎÈÏ°Ï¤À¤·Ê¸¶ç¸À¤¨¤Ê¤¤¤¬¡£
¡¦Ã¶Æá¤ÎÂÖÅÙ¤Ë¤ÏÊ¢Î©¤Ä¤±¤ì¤É¡¢Ã¶Æá¤ÎÆÈ¿È¤Îº¢¤«¤é¤ÎÃù¶â¤À¤è¤Í¡£É×ÉØ¤Î¶¦ÍÃù¶â¤ÏÊÌ¤Ë¤¢¤ë¤ß¤¿¤¤¤À¤·¡£»ä¤â¹¥¤¤Ê¥Ö¥é¥ó¥É¥Ð¥Ã¥°¤Ï¼«Ê¬¤ÎÃù¶â¤ÇÇã¤¦¤·¡¢¤½¤ì¤òÉ×¤Ë¥Í¥Á¥Í¥Á¸À¤ï¤ì¤¿¤é·ù¤À¤Ê¡£
¡¦¼«Ê¬¤Î¼ñÌ£¤Ë¤ÏÅê»ñ¤¹¤ë¤ó¤À¤Í¡£¤Þ¤¢¡¢¼«Ê¬¤ÎÃù¶â¤ÎÈÏ°Ï¤À¤·Ê¸¶ç¸À¤¨¤Ê¤¤¤¬¡£
¡¦Ã¶Æá¤ÎÂÖÅÙ¤Ë¤ÏÊ¢Î©¤Ä¤±¤ì¤É¡¢Ã¶Æá¤ÎÆÈ¿È¤Îº¢¤«¤é¤ÎÃù¶â¤À¤è¤Í¡£É×ÉØ¤Î¶¦ÍÃù¶â¤ÏÊÌ¤Ë¤¢¤ë¤ß¤¿¤¤¤À¤·¡£»ä¤â¹¥¤¤Ê¥Ö¥é¥ó¥É¥Ð¥Ã¥°¤Ï¼«Ê¬¤ÎÃù¶â¤ÇÇã¤¦¤·¡¢¤½¤ì¤òÉ×¤Ë¥Í¥Á¥Í¥Á¸À¤ï¤ì¤¿¤é·ù¤À¤Ê¡£
¤½¤â¤½¤â¡¢·ëº§Á°¤Ë¶âÁ¬Åª¤Ê²ÁÃÍ´Ñ¤Î³ÎÇ§¤ÏÉ¬Í×¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¡©¤È¹Í¤¨¤ëÆÉ¼Ô¤Î°Õ¸«¤Ç¤¹¡£
¡¦·ëº§Á°¤Ë¤ª¶â¤Î»ö¤ÏÏÃ¤·¤Ê¤¤¤Î¡©²ÁÃÍ´Ñ¤¹¤ê¹ç¤ï¤»¤Æ¤Ê¤¤¤Î¡©¤³¤ÎÉ×ÉØ¡£
¡¦¤³¤¦¤¤¤¦ºÇ½é¤Ã¤«¤é¤É¤¦¤·¤è¤¦¤â¤Ê¤¤É×¤Ç²áµî¤Î²óÁÛ¤â¤Ê¤¤¤È¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤³¤ó¤ÊÃË¤È·ëº§¤·¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤Èµ¿Ìä¤Ë»×¤¦¡£È±·¿¤È¤«¸«¤ë¤È¥¤¥±¥á¥óÉ÷¤À¤«¤é¡¢¥ë¥Ã¥¯¥¹¤À¤±¤Ë¼æ¤«¤ì¤ÆÀ³Ê¸«È´¤¯Á°¤Ë½ÐÍèº§¤È¤«¡©
¡¦¤Þ¤¢¡¢·ëº§Á°¤Ë¤¤Á¤ó¤È¤ª¶â¤Î¤³¤È¤òÏÃ¤·¤Æ¤ª¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬°ìÈÖ¤Î¸¶°ø¡£
¡¦¤³¤¦¤¤¤¦ºÇ½é¤Ã¤«¤é¤É¤¦¤·¤è¤¦¤â¤Ê¤¤É×¤Ç²áµî¤Î²óÁÛ¤â¤Ê¤¤¤È¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤³¤ó¤ÊÃË¤È·ëº§¤·¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤Èµ¿Ìä¤Ë»×¤¦¡£È±·¿¤È¤«¸«¤ë¤È¥¤¥±¥á¥óÉ÷¤À¤«¤é¡¢¥ë¥Ã¥¯¥¹¤À¤±¤Ë¼æ¤«¤ì¤ÆÀ³Ê¸«È´¤¯Á°¤Ë½ÐÍèº§¤È¤«¡©
¡¦¤Þ¤¢¡¢·ëº§Á°¤Ë¤¤Á¤ó¤È¤ª¶â¤Î¤³¤È¤òÏÃ¤·¤Æ¤ª¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬°ìÈÖ¤Î¸¶°ø¡£
ºÇ¸å¤Ë¡¢»Ò¤É¤â¤Î½¬¤¤»ö¤ËÂÐ¤¹¤ë°Õ¸«¤Ç¤¹¡£
¡¦¤³¤ÎÃ¶Æá¤Ï¥¤¥é¤Ä¤¯¤·¡¢¤ª¶â¤Ê¤¤¤Ê¤é¤½¤ó¤Ê¤¯¤À¤é¤Ê¤¤ÊªÇã¤¦¤Ê¡ª¤È¤Ï»×¤¦¤ó¤À¤±¤É¡£»Ò¤É¤â¤Î½¬¤¤»ö¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÌµÍý¤·¤¿¤é¡×¤È¤«¡Ö¤¤¤Ä¤â¤Î¥¢¥ì¤ò¸º¤é¤·¤Æ¡×¤È¤«¤Ã¤Æ¤µ¡Ä¡£¸º¤é¤¹¤Î¤¬¤µ¡¢Ëè·î¤ÎÀÑ¤ßÎ©¤ÆÃù¶â¤äÅê»ñ³Û¤È¤«¤Ê¤é¤ï¤«¤é¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¤±¤É¡£³Î¤«¤Ë¤½¤ó¤ÊÌµÍý¤·¤Æ¡¢½¬¤ï¤»¤ë¤Ã¤Æ¤É¤¦¤Ê¤ó¤À¡©¤È¤Ï»×¤¦¤è¡£¤½¤â¤½¤â¥Ô¥¢¥Î½¬¤¦¤Ê¤é¡¢Çã¤ï¤µ¤ì¤¿¤È¤«¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢²È¤ÇÎý½¬¤¹¤ë¤Î¤ËÇã¤¦¤Î¤ÏÉ¬¿Ü¤À¤è¡£
¡Ö²¶¤Î¤ª¶â¤Ï²¶¤Î¤â¤Î¡ª¡×¤È¾ù¤é¤Ê¤¤É×¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¤É¤¦¤·¤Æ·ëº§¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤«¡Ä¡©¤È¡¢µ¿Ìä¤Ë»×¤¦ÆÉ¼Ô¤¬Â¿¤¯½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¿Æ¤È¤·¤Æ¤Î¼«³Ð¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤¦°Õ¸«¤â¡£
¤³¤Î¸å¡¢µÁÊì¤ò´¬¤¹þ¤ó¤ÀÉ×¤Î¶â¸¯¤¤¤¬Ïª¤ï¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡ª¡Ö°±Æ¶Á¤Ç¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤¬½Ð¤ë¤Û¤É¡¢ÆÉ¼Ô¤Î¥¤¥é¥¤¥é¤¬¥Ô¡¼¥¯¤Ë¡Ä¡ª
(¥¦¡¼¥Þ¥ó¥¨¥¥µ¥¤¥ÈÊÔ½¸Éô)