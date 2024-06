早くも2024年も残り半年に差し掛かっているので『ガジェット通信 ネット流行語・アニメ流行語大賞2024上半期』を実施します!

そこで、“ネット流行語大賞・アニメ流行語大賞2024上半期”候補のノミネートワードを募集! この半年間で何があったか、みなさん振り返ってみてください!

下記のノミネートワードに入っていないもので、「あのワードは候補に入れるべき!」というものを記事内の応募フォームから送ってください。

6月下旬に大賞の投票を実施予定です。みなさま、ご協力よろしくお願いします!

※これは投票ではありません。ノミネートワードの募集です。

一覧にないエントリーされるべきワードがあれば、記事下部のエントリーフォームから送ってください!

ノミネートワード一覧

・猫ミーム

・インプレゾンビ

・フロアを沸かす〇〇

・好きな〇〇発表ドラゴン

・レモンミーム

・服が変

・踏めば助かるのにロボ/鬼畜ロボ/ロボカス

・Bling-Bang-Bang-Born

・8番出口/8番出口ライク

・ポケダの伝説 Breath of the ARK Call of Craft Impact/パルワールド

・新NISA

・オルカン/S&P

・テスタさん

・岐阜暴威

・れいわ知能/れいわ脳

・迷惑系ボランティア

・細川たかし

・港区女子/ラウンジ嬢

・ティンコンカンコン

・一生一緒にエヌビディア

・サシハラスメント

・頂き女子

・ギャンプラー一平

・詐欺広告

・為替介入

・ドヤコンガ

・0歳児選挙権

・粗品の一人賛否

・ドカ食いダイスキ! もちづきさん/至る

・「ときメモ30周年」「ときメモ動くかもよ」

・退職代行モームリ

・スタグフレーション

・ソビエト蓮舫

・TKM(たまごかけ麺)

・とうとう出たね。。

・ぴちぴちちゃぱちゃぱ/ちぴちぴちゃぱちゃぱ

アニメ流行語 ノミネート一覧

・7G(終末トレインどこへいく?)

・お耳ピコピコ(Lv2からチートだった元勇者候補のまったり異世界ライフ)

・パイ毛(忘却バッテリー)

・ワーゲンさん(となりの妖怪さん)

・ガガピー(勇気爆発バーンブレイバーン)

・もふなで(異世界でもふもふなでなでするためにがんばってます。)

・ブリンバンバンボン(マッシュル-MASHLE-)

・三顧の礼(スナックバス江)

・やいやい森田やい(スナックバス江)

まだまだあると思うので、「あのワードがない!」と気付いた方は下記応募フォームからエントリーを! ポジティブなワードもお待ちしています。締め切りは6月14日24時まで。

繰り返しになりますが、大賞を決める投票は6月下旬に実施します。投票にもぜひ参加してくださいね!

