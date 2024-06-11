【日経平均の値位置を知る！】 上値・下値テクニカル・ポイント(11日現在)
日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。
43991.92 ボリンジャー:＋3σ(26週)
41907.86 ボリンジャー:＋2σ(26週)
41726.71 ボリンジャー:＋3σ(13週)
40815.66 新値三本足陽転値
40766.06 ボリンジャー:＋2σ(13週)
39823.79 ボリンジャー:＋1σ(26週)
39805.41 ボリンジャー:＋1σ(13週)
39627.56 ボリンジャー:＋3σ(25日)
39300.81 ボリンジャー:＋2σ(25日)
39134.79 ★日経平均株価11日終値
39018.44 75日移動平均線
38974.06 ボリンジャー:＋1σ(25日)
38910.41 均衡表雲上限(日足)
38844.76 13週移動平均線
38814.67 6日移動平均線
38647.31 25日移動平均線
38527.08 均衡表基準線(日足)
38476.83 均衡表転換線(日足)
38336.51 均衡表雲下限(日足)
38320.56 ボリンジャー:-1σ(25日)
38085.11 均衡表転換線(週足)
37993.81 ボリンジャー:-2σ(25日)
37884.11 ボリンジャー:-1σ(13週)
37739.72 26週移動平均線
37667.06 ボリンジャー:-3σ(25日)
36923.46 ボリンジャー:-2σ(13週)
36814.49 均衡表基準線(週足)
35962.81 ボリンジャー:-3σ(13週)
35655.65 ボリンジャー:-1σ(26週)
35518.24 200日移動平均線
33571.59 ボリンジャー:-2σ(26週)
32183.22 均衡表雲上限(週足)
31487.52 ボリンジャー:-3σ(26週)
29757.68 均衡表雲下限(週足)
ストキャスティクス
ST.Fast(9日) 83.99(前日78.13)
ST.Slow(9日) 76.09(前日71.27)
ST.Fast(13週) 46.75(前日46.01)
ST.Slow(13週) 44.52(前日44.27)
［2024年6月11日］
株探ニュース