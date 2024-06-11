　日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。


43991.92　　ボリンジャー:＋3σ(26週)
41907.86　　ボリンジャー:＋2σ(26週)
41726.71　　ボリンジャー:＋3σ(13週)
40815.66　　新値三本足陽転値
40766.06　　ボリンジャー:＋2σ(13週)
39823.79　　ボリンジャー:＋1σ(26週)
39805.41　　ボリンジャー:＋1σ(13週)
39627.56　　ボリンジャー:＋3σ(25日)
39300.81　　ボリンジャー:＋2σ(25日)

39134.79　　★日経平均株価11日終値

39018.44　　75日移動平均線
38974.06　　ボリンジャー:＋1σ(25日)
38910.41　　均衡表雲上限(日足)
38844.76　　13週移動平均線
38814.67　　6日移動平均線
38647.31　　25日移動平均線
38527.08　　均衡表基準線(日足)
38476.83　　均衡表転換線(日足)
38336.51　　均衡表雲下限(日足)
38320.56　　ボリンジャー:-1σ(25日)
38085.11　　均衡表転換線(週足)
37993.81　　ボリンジャー:-2σ(25日)
37884.11　　ボリンジャー:-1σ(13週)
37739.72　　26週移動平均線
37667.06　　ボリンジャー:-3σ(25日)
36923.46　　ボリンジャー:-2σ(13週)
36814.49　　均衡表基準線(週足)
35962.81　　ボリンジャー:-3σ(13週)
35655.65　　ボリンジャー:-1σ(26週)
35518.24　　200日移動平均線
33571.59　　ボリンジャー:-2σ(26週)
32183.22　　均衡表雲上限(週足)
31487.52　　ボリンジャー:-3σ(26週)
29757.68　　均衡表雲下限(週足)

ストキャスティクス
ST.Fast(9日)　　83.99(前日78.13)
ST.Slow(9日)　　76.09(前日71.27)

ST.Fast(13週)　 46.75(前日46.01)
ST.Slow(13週)　 44.52(前日44.27)

［2024年6月11日］

株探ニュース