

日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。





43991.92 ボリンジャー:＋3σ(26週)

41907.86 ボリンジャー:＋2σ(26週)

41726.71 ボリンジャー:＋3σ(13週)

40815.66 新値三本足陽転値

40766.06 ボリンジャー:＋2σ(13週)

39823.79 ボリンジャー:＋1σ(26週)

39805.41 ボリンジャー:＋1σ(13週)

39627.56 ボリンジャー:＋3σ(25日)

39300.81 ボリンジャー:＋2σ(25日)



39134.79 ★日経平均株価11日終値



39018.44 75日移動平均線

38974.06 ボリンジャー:＋1σ(25日)

38910.41 均衡表雲上限(日足)

38844.76 13週移動平均線

38814.67 6日移動平均線

38647.31 25日移動平均線

38527.08 均衡表基準線(日足)

38476.83 均衡表転換線(日足)

38336.51 均衡表雲下限(日足)

38320.56 ボリンジャー:-1σ(25日)

38085.11 均衡表転換線(週足)

37993.81 ボリンジャー:-2σ(25日)

37884.11 ボリンジャー:-1σ(13週)

37739.72 26週移動平均線

37667.06 ボリンジャー:-3σ(25日)

36923.46 ボリンジャー:-2σ(13週)

36814.49 均衡表基準線(週足)

35962.81 ボリンジャー:-3σ(13週)

35655.65 ボリンジャー:-1σ(26週)

35518.24 200日移動平均線

33571.59 ボリンジャー:-2σ(26週)

32183.22 均衡表雲上限(週足)

31487.52 ボリンジャー:-3σ(26週)

29757.68 均衡表雲下限(週足)



ストキャスティクス

ST.Fast(9日) 83.99(前日78.13)

ST.Slow(9日) 76.09(前日71.27)



ST.Fast(13週) 46.75(前日46.01)

ST.Slow(13週) 44.52(前日44.27)



［2024年6月11日］



株探ニュース

