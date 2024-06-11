²Ç¡Öº£Æü¤â¤¤¿¡Ä¡×µÁÊì¤¬ËèÆü¡ÈÂ©»ÒÉ×ÉØ¤Î¼«Âð¡É¤òË¬¤ì¤ëÍýÍ³¤È¤Ï¡Ä¢Í¤½¤Î¡Ö¤ª¤»¤Ã¤«¤¤¡×¼þ°Ï¤Ïº¤ÏÇ¤·¤Æ¤ë¤«¤â
Ã¯¤«¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤¤¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¾ì¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÍ¾·×¤Ê¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Ï¡¢¼þ¤ê¤òº¤ÏÇ¤µ¤»¤ëÍ¾·×¤Ê¤ª¤»¤Ã¤«¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¶½Ì£¤ä´Ø¿´¤ò¼¨¤¹¤³¤È¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢ÅÙ¤¬¤¹¤®¤ë¤È¡¢Áê¼ê¤òÉÔ²÷¤Ë¤µ¤»¤«¤Í¤Þ¤»¤ó¡£
Í¾·×¤Ê¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤òÍ¿¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¹ÔÆ°¤Ï¹µ¤¨¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
µ¤¸¯¤¤¤«¤é¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤äÄó°Æ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤è¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÅÁ¤¨Êý¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Áê¼ê¤òÂº½Å¤·¡¢Áê¼ê¤Î´¶¾ð¤ò¹ÍÎ¸¤·¤¿¾å¤Ç¡¢½À¤é¤«¤¤¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤ë¤³¤È¤¬Ë¾¤Þ¤·¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¿´ÇÛ¤µ¤ì¤ëµ¤¸¯¤¤¤Ï¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢²á¾ê¤Ê¿´ÇÛ¤ÏµÕ¤ËÁê¼ê¤ò°µÇ÷¤·¤Þ¤¹¡£
²áÅÙ¤Ë¿´ÇÛ¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Å¬ÅÙ¤ò¿´¤¬¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡ÖµÁÊì¤Ï¡¢ËèÆü¤Î¤è¤¦¤ËÉ×¤¬½Ð¶Ð¤·¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò¸«·×¤é¤Ã¤Æ¼«Âð¤ËÍè¤Þ¤¹¡£»ä¤¬ºî¤ëÎÁÍý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ø¤¢¤Ê¤¿¤ÎÎÁÍý¤Ï±ö¿É¤¹¤®¤ë¡Ù¤È¤¢¤ì¤³¤ì¸ý¤ò½Ð¤·¤¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡Ä¡×¡Ê30Âå½÷À¡Ë
¤¿¤È¤¨²ÈÂ²Æâ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¹Ô°Ù¤Ï¹¥¤Þ¤·¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¼«Ê¬¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê¹ÔÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¸«ÊÖ¤¹¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¡Ê°¦¥«¥ÄÊÔ½¸Éô¡Ë
º£²ó¤Ï¡¢¼þ¤ê¤òº¤ÏÇ¤µ¤»¤ëÍ¾·×¤Ê¤ª¤»¤Ã¤«¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
²áÅÙ¤Ê¶½Ì£´Ø¿´
¶½Ì£¤ä´Ø¿´¤ò¼¨¤¹¤³¤È¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢ÅÙ¤¬¤¹¤®¤ë¤È¡¢Áê¼ê¤òÉÔ²÷¤Ë¤µ¤»¤«¤Í¤Þ¤»¤ó¡£
Í¾·×¤Ê¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤òÍ¿¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¹ÔÆ°¤Ï¹µ¤¨¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
²á¾ê¤Ê¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹
µ¤¸¯¤¤¤«¤é¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤äÄó°Æ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤è¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÅÁ¤¨Êý¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Áê¼ê¤òÂº½Å¤·¡¢Áê¼ê¤Î´¶¾ð¤ò¹ÍÎ¸¤·¤¿¾å¤Ç¡¢½À¤é¤«¤¤¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤ë¤³¤È¤¬Ë¾¤Þ¤·¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤È¤Ë¤«¤¯¿´ÇÛ¤¹¤ë
¿´ÇÛ¤µ¤ì¤ëµ¤¸¯¤¤¤Ï¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢²á¾ê¤Ê¿´ÇÛ¤ÏµÕ¤ËÁê¼ê¤ò°µÇ÷¤·¤Þ¤¹¡£
²áÅÙ¤Ë¿´ÇÛ¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Å¬ÅÙ¤ò¿´¤¬¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
ËèÆü¤Î¤è¤¦¤ËÍè¤ë
¡ÖµÁÊì¤Ï¡¢ËèÆü¤Î¤è¤¦¤ËÉ×¤¬½Ð¶Ð¤·¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò¸«·×¤é¤Ã¤Æ¼«Âð¤ËÍè¤Þ¤¹¡£»ä¤¬ºî¤ëÎÁÍý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ø¤¢¤Ê¤¿¤ÎÎÁÍý¤Ï±ö¿É¤¹¤®¤ë¡Ù¤È¤¢¤ì¤³¤ì¸ý¤ò½Ð¤·¤¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡Ä¡×¡Ê30Âå½÷À¡Ë
¤¿¤È¤¨²ÈÂ²Æâ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¹Ô°Ù¤Ï¹¥¤Þ¤·¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¼«Ê¬¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê¹ÔÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¸«ÊÖ¤¹¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¡Ê°¦¥«¥ÄÊÔ½¸Éô¡Ë