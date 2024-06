プラスチック業界最大級！松井製作所『Green Molding Webinar Week 2024』

松井製作所が主催する、企業合同オンラインセミナーイベント『Green Molding Webinar Week 2024』を2024年7月2日(火)〜7月5日(金)にかけて開催します。

松井製作所『Green Molding Webinar Week 2024』

開催期間 : 2024年7月2日(火)〜7月5日(金)

1コンテンツ25分

実施形態 : Zoom・Teamsなどを使用したウェビナー

※PC・スマートフォンいずれでも視聴可能

※「招待コード」は、イベントページに記載があります。

視聴登録時にはイベントページ記載の

招待コードを使用ください。

申込方法 : 下記ページより申込みできます

イベントサイト:

https://webinarweek.net/ww/202407GMWW/PR

事業主体 : 運営委託先

松井製作所(Andon Webinar Week事業部)

まなれぼ

2024年3回目となる本イベントには国内外から27社が登壇。

視聴者数はのべ1万人以上を見込む、プラスチック業界最大級の企業合同オンラインセミナーイベントです。

■ 業界最大級の27社が登壇

2024年は過去最多の27社が登壇。

55コンテンツの配信を予定しています。

成形トラブルの解消や、省資源・環境問題への対応など、樹脂成形の未来に向けた取り組みを中心に、課題解決のヒントとなる最新情報を国内外から配信します。

■ウェビナーテーマ(一部抜粋)

「高機能樹脂のマテリアルリサイクルへの貢献」

「Co2削減を実現するMuCell(R)微細発泡による樹脂の軽量化技術の紹介」

「電動射出成形機ROBOSHOTによる省エネと自動化の取り組み」

「サステナビリティを実現する新機種SE-EV-Sシリーズ」

「JSWが取り組む最新のリサイクル技術についての案内」

「人手不足を解決する金型交換自動化・省力化の重要性」

「成形不良(ガス焼け、ショート、糸引きを改善できる製品)〜自社開発製品の特徴と効果的使用法〜」

※テーマは変更となる可能性があります。

