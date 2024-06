LuaRuaCoffeeは、2店舗目となる「LuaRuaCoffee 軽井沢店」を軽井沢本通り沿いに2024年6月1日(土)、グランドオープンしました。

LuaRuaCoffee 軽井沢店

開店日 : 2024年6月1日(土)

店舗名 : LuaRuaCoffee 軽井沢

所在地 : 長野県北佐久郡軽井沢町軽井沢386-4 テナント3

アクセス: 軽井沢駅から旧駅舎口 徒歩10分

営業時間: 11:00-17:00(売り切れ次第終了)

定休日 : 火曜日、水曜日

駐車場 : 近隣の駐車場あり(有料)

URL :

https://maps.app.goo.gl/qho8J1Vy8cq61ZGb6?g_st=ic

LuaRuaCoffeeは、2店舗目となる「LuaRuaCoffee 軽井沢店」を軽井沢本通り沿いに2024年6月1日(土)、グランドオープン☆

■提供メニュー

【ひやとろケーキ】

看板商品はしっとり、とろける食感が特徴の「ひやとろケーキ」です。

ふわふわのスポンジに特製ソースを染み込ませる事でしっとり食感を演出しており、冷凍で2ヶ月の保存が可能です。

種類は6種類と常時豊富な種類を楽しめます。

ケーキが入った箱はオリジナルで作っておりそのままでも食べやすく、食べ歩きにも最適です。

価格:各600円(税込)

種類:6種類(チョコレート、ココナッツ、パイナップル、

パッションフルーツ、スキムミルク、

ドルセデレチェ(キャラメル)

【アサイーボウル】

アサイーボウルはアサイーをブラジルから直輸入されているものを使用し、お好きなアサイーのカスタムが出来るように豊富なトッピングを用意されています。

さらに、上田市で作られた国産ハチミツをアサイーボウルにかけ放題。

食べ歩きしやすいカップに入っているので観光のお供にもぴったりです。

価格:1,000円(税込)

種類:1種類

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post とろける食感の「ひやとろケーキ」も!LuaRuaCoffee 軽井沢店 appeared first on Dtimes.