愛犬家専用住宅モデルハウス！セイムグループ「ondo+one」

セイムグループは、「愛犬も愛猫も人も心地よい家づくりをしたい」そんな想いから生まれた新築戸建てブランド「ondo+one」の愛犬家専用住宅モデルハウスをオープンしました。

セイムグループ「ondo+one」

■モデル名:ondo+one緑3丁目

■間取り :4LDK

■土地面積:75.48m2(約22.83坪)

■建物延床:約108.95m2(約32.95坪)

■ポイント:・運動不足にさせないために、家の中でも動き回れる回遊動線

・リラックスできる専用スペースの確保

・愛犬にとって安全な家

■開催日時:予約随時受付中 10:00〜17:00

※当日の予約はお受けできない場合があるので、

予めご了承ください。

■場所 :大阪市鶴見区緑3丁目

※具体的な場所は、予約時にお伝えさせていただきます。

●「ondo+one」とは

耐震性+制震性や断熱性等、基本的な性能・仕様は「ondo」をベースとした高品質な住宅としています。

わんちゃんのワンではなく、「ondoにもう一人の家族を」という意味で+oneとネーミングしました。

愛犬・愛猫は毎日を一緒に過ごす、大切な家族の一員です。

彼らにとっても家は快適な環境であってほしい、健康や安全に配慮し、室内でものびのび楽しく暮らせるように、人もペットも心地良い家づくりを提案します。

●「愛犬家住宅」「愛猫家リノベーション住宅」の見学可能

わんちゃんやねこちゃんとの暮らしを快適に心地良くするために「アレルギー反応を抑制する壁材」「ナノイー発生器のエアイー」「室内外用の洗い場」「すべりにくく、耐水性に配慮されたフローリング」「誤飲防止のためのキッチンゲートやデコ窓」などを実際に見学できます。

●今回の新しく完成した愛犬家専用住宅モデルハウスは大型犬から小型犬のわんちゃんまで想定したモデルハウスとなっています。

