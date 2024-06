マタニティマークタイアップ広告掲出！アース・キッズ「チャイルドラボ」

アース・キッズは、2024年7月1日リリース予定の育児情報メディア「チャイルドラボ」のマタニティマークタイアップ広告を都営三田線に掲出しました。

アース・キッズ「チャイルドラボ」

掲載期間:2024年6月1日より1年間

掲載沿線:都営三田線の1編成

掲載箇所:優先席横の連結部

※該当車両の編成や運行情報・時間につきましては非公開となっています。

※鉄道会社や駅係員へのお問い合わせはご遠慮ください。

※車内の携帯電話の利用マナーにご協力ください。

社会全体で子どもを育てることができる、妊産婦さんや赤ちゃんにとって優しい環境作りを応援します。

■タイアップ広告の背景と目的

「チャイルドラボ」は“すべての子どもの健やかな成長を支える”をコンセプトに、育児中の保護者や保育園、幼稚園、発達支援施設の先生方に向けた総合情報メディアです。

社会全体で子どもを育てる環境を作りたいという思いから、マタニティマークの認知向上と妊産婦さんへの気づかいあふれる優しい環境作りを推進するため、タイアップ広告実施に至りました。

■育児情報メディア「チャイルドラボ」

2024年7月1日リリース予定のアプリ・WEBサイト。

育児×保育×療育をつなぎ、すべての子どもの健やかな成長を支える総合情報メディアです。

専門家監修の育児お悩み解決方法や発達障害の特性への対応例などを、じっくり学べる記事と数分で視聴できる動画で解説します。

