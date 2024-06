IVE「しゃべくり007」登場にスタジオ興奮！感激で号泣する中学生まで…ウォニョンらの反応も話題に

IVEが「しゃべくり007」に出演して話題を呼んだ。10日に放送された日本テレビ「しゃべくり007」では、大泉洋が中学生になった娘のために、“令和のJC事情”を学ぶため、娘と同世代の現役中学生24人がスタジオに登場。特に大泉洋の娘の推しであるIVEがサプライズ登場して注目を集めた。スタジオの女子中学生たちの中にもIVEの熱烈なファンが多く、メンバーたちが姿を現すと感激のあまり号泣する場面も。

IVEはスタジオでしゃべくりメンバーや女子中学生たちと共に、今若者の間で流行っているモノやコトについて和気あいあいとトークを繰り広げた。特にリズの大ファンだという中学生は彼女と直接会話を交わし、涙を流しながら喜びを表した。普段水筒を洗わずに溜めてしまうというこの中学生に、リズは「水筒洗って」とアドバイス(?)し、スタジオの笑いを誘った。また、憧れのウォニョンと目が合った中学生が「ウォニョンちゃんが私を見てる」と言いながら泣き出すと、ウォニョンは「見てごめんね」と可愛らしく返して注目を集めた。続いて、日本でよく行く場所を聞かれたレイは「渋谷、原宿」と答え、女子中学生たちの共感を得た。他にも、大泉洋がIVEにダンスの振り付けを習いながら苦戦する姿などが目を引いた。IVEは8月10日〜11日の2日間、ソウルオリンピック公園KSPO DOMEにて、初のワールドツアーのソウルアンコール公演「IVE THE 1ST WORLD TOUR 'SHOW WHAT I HAVE' - ENCORE」を開催する予定だ。