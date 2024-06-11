明日の主なマーケットイベント
○経済統計・イベントなど
０８：５０ 日・国内企業物価指数
１０：３０ 中・消費者物価指数
１０：３０ 中・生産者物価指数
１５：００ 独・消費者物価指数（改定値）
１５：００ 英・鉱工業生産
１５：００ 英・製造業生産指数
１５：００ 英・商品貿易収支
１５：００ 英・貿易収支
２０：００ 米・ＭＢＡ（抵当銀行協会）住宅ローン申請指数
２１：３０ 米・消費者物価指数
※フィリピン市場が休場
○決算発表・新規上場など
決算発表：テンポスＨＤ<2751>，ＣＲＥ<3458>，ＪＭＨＤ<3539>，イムラ<3955>，神島化<4026>，ステムリム<4599>，エニーカラー<5032>，ウエスコＨＤ<6091>，巴工業<6309>，ベストワン<6577>，ハウテレ<7064>，さくらさく<7097>，ナレルＧ<9163>，ジャパンＭＡ<9236>
※海外企業決算発表：ブロードコムほか
出所：MINKABU PRESS
０８：５０ 日・国内企業物価指数
１０：３０ 中・消費者物価指数
１０：３０ 中・生産者物価指数
１５：００ 独・消費者物価指数（改定値）
１５：００ 英・鉱工業生産
１５：００ 英・製造業生産指数
１５：００ 英・商品貿易収支
１５：００ 英・貿易収支
２０：００ 米・ＭＢＡ（抵当銀行協会）住宅ローン申請指数
２１：３０ 米・消費者物価指数
※フィリピン市場が休場
○決算発表・新規上場など
決算発表：テンポスＨＤ<2751>，ＣＲＥ<3458>，ＪＭＨＤ<3539>，イムラ<3955>，神島化<4026>，ステムリム<4599>，エニーカラー<5032>，ウエスコＨＤ<6091>，巴工業<6309>，ベストワン<6577>，ハウテレ<7064>，さくらさく<7097>，ナレルＧ<9163>，ジャパンＭＡ<9236>
※海外企業決算発表：ブロードコムほか
出所：MINKABU PRESS