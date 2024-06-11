明日の主なマーケットイベント

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○経済統計・イベントなど

０８：５０　日・国内企業物価指数
１０：３０　中・消費者物価指数
１０：３０　中・生産者物価指数
１５：００　独・消費者物価指数（改定値）
１５：００　英・鉱工業生産
１５：００　英・製造業生産指数
１５：００　英・商品貿易収支
１５：００　英・貿易収支
２０：００　米・ＭＢＡ（抵当銀行協会）住宅ローン申請指数
２１：３０　米・消費者物価指数
※フィリピン市場が休場

○決算発表・新規上場など

決算発表：テンポスＨＤ<2751>，ＣＲＥ<3458>，ＪＭＨＤ<3539>，イムラ<3955>，神島化<4026>，ステムリム<4599>，エニーカラー<5032>，ウエスコＨＤ<6091>，巴工業<6309>，ベストワン<6577>，ハウテレ<7064>，さくらさく<7097>，ナレルＧ<9163>，ジャパンＭＡ<9236>
※海外企業決算発表：ブロードコムほか

出所：MINKABU PRESS