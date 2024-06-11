´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¡È¹¥¤¡É¤Ã¤Æ°ÕÌ£¡£ÃËÀ¤¬ËÜÌ¿¤À¤±¤Ë¸À¤¦¡Ö¥ÉÄêÈÖ¤Î¥»¥ê¥Õ¡×
ÃËÀ¤Ê¤éÃ¯¤â¤¬Ìµ°Õ¼±¤Î¤¦¤Á¤ËËÜÌ¿¤Î½÷À¤À¤±¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢ÃËÀ¤¬ËÜÌ¿¤À¤±¤Ë¸À¤¦¡Ö¥ÉÄêÈÖ¤Î¥»¥ê¥Õ¡×¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ö¤É¤ó¤ÊÃËÀ¤¬¥¿¥¤¥×¡©¡×
ËÜÌ¿½÷À¤È£²¿Í¤¤ê¤Ç²ñÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢Îø°¦¥È¡¼¥¯¤Ë»ý¤Á¹þ¤â¤¦¤È¤¹¤ëÃËÀ¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤·¤Æ¡¢²¿µ¤¤Ê¤¯¡Ö¤É¤ó¤ÊÃËÀ¤¬¥¿¥¤¥×¡©¡×¤È¹¥¤ß¤òÃµ¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¯¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
½÷À¤ÎÅú¤¨¤«¤é¡¢Èà»á¤ÎÍÌµ¡¢¹¥¤¤Ê½÷À¤Î¥¿¥¤¥×¤Ë¼«Ê¬¤¬Åö¤Æ¤Ï¤Þ¤ë¤«¡¢¸òºÝ¤Ç¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤«¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤âÁêÃÌ¤·¤Æ¡×
ÃËÀ¤ÏËÜÌ¿¤Î½÷À¤Î¡ÖÍê¤ì¤ëÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦´êË¾¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ½÷À¤«¤é¤¤¤¶ÁêÃÌ¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¾µÇ§Íßµá¤¬Ëþ¤¿¤µ¤ì¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë½÷À¤Ø¤Î°¦¾ð¤¬¤Þ¤¹¤Þ¤¹¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö¼¡¤Ï¤¤¤Ä²ñ¤¨¤ë¡©¡×
ÃËÀ¤ÏËÜÌ¿¤Î½÷À¤È¤Ç¤¤ë¤À¤±ÀÜ¿¨µ¡²ñ¤ò»ý¤Á¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢¥Ç¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¡Ö¼¡¤Ï¤¤¤Ä²ñ¤¨¤ë¡©¡×¤Ê¤É¤ÈÀÑ¶ËÅª¤Ë¼¡²ó¤ÎÍ½Äê¤ò·è¤á¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢ÃËÀ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¼¡¤Î¥Ç¡¼¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¹¤Ç¤Ë·×²è¤òÎý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¤½¤ÎÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½÷À¤Î°Õ¸«¤òÊ¹¤³¤¦¤È¤¹¤ë¤³¤È¤µ¤¨¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
º£²ó¾Ò²ð¤·¤¿¤Î¤ÏÃËÀ¤¬¹¥°Õ¤òÆ÷¤ï¤»¤ë¥ÉÄêÈÖ¤Î¥»¥ê¥Õ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¼¤ÒÊ¹¤Æ¨¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
🌼¤³¤ó¤ÊÏÃ¡¢Èà¤Ï¤·¤Æ¤¤¤ë¡©ÃËÀ¤¬ËÜÌ¿¤Ë¤·¤¬¤Á¤Ê¡ÖÄêÈÖ¤ÎÏÃÂê¡×