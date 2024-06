ユニバーサル・スタジオ・ジャパンに夏限定で設置される「クール・ゾーン」がパワーアップした、“超爽快”ひんやりスポット「メガ・クール・ゾーン」が登場!

“とびっきりの夏”を楽しむ新作フードや涼感グッズ、『ロストワールド・レストラン』のエスニックな新メニューと共に紹介していきます☆

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン「メガ・クール・ゾーン」

登場期間:2024年7月1日(月)〜9月1日(日)

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンに、夏のパークで、クールにリフレッシュできる「メガ・クール・ゾーン」が期間限定で登場!

開放感たっぷりのラグーン沿いデッキで、ベンチに座ってひんやり涼しいミストを浴びたり、「ウォーターシューティング・エリア」で的をめがけてウォーターシューターを撃ちまくったりと、子どもから大人まで楽しくクールダウンできるスポットです。

パークでは、2024年初登場の「メガ・クール・ゾーン」以外にも、各所に「クール・ゾーン」を設置。

2024年夏は、4年ぶりのウォーターパレード『NO LIMIT! サマー・スプラッシュ・パレード』をはじめ、

毎年大好評の『ワンピース・プレミア・サマー 2024』も実施されます。

さらに初登場のナイト・エンターテイメント『NO LIMIT! サマーダンスナイト with HYBE JAPAN』、

期間限定ライド・アトラクション『鬼滅の刃 XR ライド』など、人気コンテンツとのコラボレーションが大集結。

“超熱狂”のパークで“超冒険”する合間に「クール・ゾーン」に立ち寄り、“超爽快”にクールダウンして夏のパークを楽しむことがでます☆

とびっきりの夏がさらに楽しくなる最新フード&グッズ公開

とびっきりの夏がさらに楽しくなる最新フードとグッズを公開。

夏のパークに欠かせないフード付きタオルや、キリフキファン、サングラス、ひんやりグッズも人気キャラクターのデザインでラインナップされます!

かわいくて冷たいスウィーツに、猛暑を吹きとばす涼感グッズは、『メガ・クール・ゾーン』でのリフレッシュタイムにも最適です。

ギャラドスのぐるぐる!スムージー〜ソーダ&パイン〜

ウォーターパレード『NO LIMIT! サマー・スプラッシュ・パレード』に初登場するポケモン「ギャラドス」が、ソーダ&パイン味の爽やかスムージーになりました!

迫力ある「ギャラドス」が暴れ、波立っている様子を表現したひんやりデザートです。

マリオのいちごソーダスムージー

いちごの甘酸っぱさとソーダの喉越しが夏にぴったりな「マリオ」のスムージーが2024年も登場。

ドリンクを混ぜることで、シャリシャリとしたシェイクのような食感も楽しめる一杯です。

マスクメロンのケーキ〜フロマージュブラン〜/レモンとマスカルポーネのケーキ/ダブルプリン・ミニパフェ〜2種の柑橘〜

メニュー名:

左)マスクメロンのケーキ〜フロマージュブラン〜

中)レモンとマスカルポーネのケーキ

右)ダブルプリン・ミニパフェ〜2種の柑橘〜

『ビバリーヒルズ・ブランジェリー』では、以前好評を得たケーキ2種が復活!

さらに新メニューとして「ダブルプリン・ミニパフェ」が販売されます。

ピットクルー・ロン・ポップコーンバケツ

ピットクルーのコスチュームを身に纏った「ロン」のポップコーンバケツ。

手に持ったスパナでクルミを割ろうとする「ロン」がデザインされています。

フード付きタオル

日よけとしても大活躍してくれるフード付きタオル。

赤と青のマリオカラーを基調にしたタオルにワンポイントでプリントされた「スーパースター」にも注目です。

キリフキファン

土管から飛び出す「マリオ」をデザインした、首掛けタイプのキリフキファン。

火照った体をクールダウンしてくれるひんやりグッズです。

ひんやりタオル

様々なポーズの「スヌーピー」と「チャーリー・ブラウン」をプリントしたひんやりタオル。

携帯に便利なボトル付きです。

『ロストワールド・レストラン』がメニューを一新

リオープン日:2024年7月5日(金)

映画の世界にどっぷり浸れる「ジュラシック・パーク」のジャングルにひそむ秘密のレストラン『ロストワールド・レストラン』

ロストワールド・レストランのメニューが2024年夏に一新されます。

現代に蘇った恐竜たちに会うために、世界中から訪れるゲストに向け、アメリカンからエスニックまで多様な新メニューがラインナップ。

熱帯の木々が生い茂るなか、恐竜たちが目の前を闊歩する“超興奮の冒険”とともに、子どもから大人まで大満足の最新メニューが存分に楽しめます。

ベジタブル・フォープレート

パーク初登場となる、ベトナム麺「ベジタブル・フォープレート」

ライムやパクチー、ピリ辛チキン味の大豆ミートを混ぜて味の変化を楽しめるプラントベースメニューです。

マッサマン&レッドカレープレート

“世界一おいしいカレー”として話題になっているマッサマンカレーと、タイ三大カレーの一角を担うレッドカレーを両方味わえる「マッサマン&レッドカレープレート」

スパイシーな手羽元とエビの唐揚げが添えられています。

ジュラシック・ファミリープレート

家族みんなで楽しめる「ジュラシック・ファミリープレート」

噴火する火山をイメージしたターメリックライスと、吠えるT-REXデザインのライスプレートを中央に配した、映画の一場面のような迫力でボリューム満点のプレートです。

夏限定で設置される「クール・ゾーン」がパワーアップした、“超爽快”なひんやりスポット。

2024年7月1日より期間限定で登場する、ユニバーサル・スタジオ・ジャパン「メガ・クール・ゾーン」の紹介でした☆

WIZARDING WORLD and all related trademarks, characters, names, and indicia are © & Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights © JKR.

Minions and all related elements and indicia TM & © 2024 Universal Studios. All rights reserved.

© Nintendo

TM and © 2024 Sesame Workshop

© 2024 Peanuts Worldwide LLC

TM & © Universal Studios & Amblin Entertainment

TM & © Universal Studios.

©2024 Pokémon. ©1995-2024 Nintendo/Creatures Inc. /GAME FREAK inc.

©尾田栄一郎/集英社・フジテレビ・東映アニメーション

© HYBE JAPAN. All Rights Reserved. Distributed By BIGHIT MUSIC/BELIFT LAB/SOURCE MUSIC/PLEDIS ENTERTAINMENT/KOZ Entertainment/ADOR /HYBE LABELS JAPAN

©吾峠呼世晴/集英社・アニプレックス・ufotable

※ 商品の販売場所や販売開始日など詳しくは公式WEBサイトを確認ください

※メニューのデザイン、販売開始日などは予告なく変更する場合があります

