ウタヒメドリーム

メディアミックス音楽プロジェクト「ウタヒメドリーム」が6月9日、東京・上野の飛行船シアターで、本格始動から1周年を記念し、2回目となるライブ『見たいの満天のペンライト』を開催した。昼の部では新曲を含む計22曲、夜の部では計23曲を披露し、会場に集まった大勢のファンと共に創り上げた2ndライブは、大盛況のうちに終演した。

【写真】ウタヒメドリーム『見たいの満天のペンライト』の模様

「ウタヒメドリーム」は、2023年6月より本格始動した、メディアミックス音楽プロジェクトです。女性キャスト陣が演じる、個性豊かなキャラクター「ウタヒメ」が昭和・平成・令和の神曲カバーや、オリジナルの楽曲など、魅力的な楽曲との新しい出会いを目指し、歌とパフォーマンスを武器に、たった一人のクイーンを目指す、戦いと友情のドラマを描いている。公式YouTubeチャンネルにアップロードしている動画は、最大20万回視聴を記録するなど、注目のコンテンツとなっている。

イベント開演時の影ナレをキャスト陣が務め、LIVE開始前から歓声を上げるファンの姿も。胸の高鳴りを抑えファンが見守る中、ライブの開始時刻を迎えると、1曲目から2024年7月より放送予定のTVアニメ『俺は全てを【パリイ】する〜逆勘違いの世界最強は冒険者になりたい〜』(以下『俺は全てを【パリイ】する』)のエンディング曲「ノーギフテッド」を初披露し、観客を魅了。カラフルなペンライトが会場を埋め尽くした。

1曲目が終わると自己紹介を挟み、8月28日に発売が決まった新シングル「ノーギフテッド/ウタヒメドリームオールスターズ」を発表。さらに、同日に発売される1stライブのBlu-ray「あなたは最古参」の発売決定を発表し、水月ひかり役の礒部花凜が「今から予約ができるそうです!!」と伝えると、観客からは「えー!?今から!?! 笑」と大きな拍手と共に喜びの声があがった。

その後、「ビューティフル・ドリーマー」や「ハロー・グッバイ」などの未発表の新曲をはじめ、夢を繋ぐ!神曲リレー100で公開されている曲を立て続けに披露。ライブ中盤では桜木舞華役の鈴木杏奈が『俺は全てを【パリイ】する』のオープニング曲「AMBITION」をバックダンサーと息の揃ったパフォーマンスで、会場を熱気に包んだ。

歌い終わると、「ノーギフテッド」に続けて、8月28日発売の新シングル「AMBITION/【ウタヒメドリーム】桜木舞華」を発表。桜木舞華役の鈴木杏奈が「ウタヒメドリームでオープニングとエンディングどちらも担当できるってすごくないですか?」と観客に聞くと会場からは「すごい!!」と歓声があがり、ペンライトを振る手に力がこもる。新情報の発表を終えると、「まだまだいけるよねー!?」とファンを煽りながら、後半戦がスタート。

「セーラー服と機関銃」や「Get Wild」など5曲を駆け抜けるように歌い、最後にメンバーそれぞれが今日を振り返った。HiREN役の花耶は、「2ndライブは見たいの満天のペンライトが題名で、幕が降りた瞬間に、満天のペンライトがぱぁっと見れてすごい幸せな気持ちになりました。ありがとうございます!」とライブの感想を述べた。

アンコールに突入すると6曲をノンストップで歌いきり、ラストMCでは来年2月24日に豊洲PITで「ウタヒメドリーム」過去最大規模イベント開催の情報が発表され、観客はこの日1番の歓声を上げた。夢咲いぶき役の山崎玲奈が「まだ謎に包まれていますが、絶対すごいことが起こると思うので、続報をお楽しみに!!」とコメントし、ラストは全員の曲「ウタヒメドリーム」をファンの大きな掛け声と共に歌いあげ、会場を熱気が包む中、全22曲約2時間にわたるステージを締めくった。【セットリスト】●昼の部1.ノーギフテッド(全員)初 TVアニメ『俺は全てを【パリイ】する〜逆勘違いの世界最強は冒険者になりたい〜』EDテーマ2.ビューティフル・ドリーマー(萩原ひまわり)初3.誘惑(HiREN)初4.ハロー・グッバイ(真白清美)初5.難破船(水月ひかり)初6.チョコレート(高木凛)初7.身も心も(夢咲いぶき)初8.Haze(桜木舞華)9.AMBITION(桜木舞華)初 TVアニメ『俺は全てを【パリイ】する〜逆勘違いの世界最強は冒険者になりたい〜』OPテーマ10.雨のプラネタリウム(水月ひかり)初11.DEPARTURES(HiREN&桜木舞華)初12.セーラー服と機関銃(真白清美)初13.MONEY(萩原ひまわり)初14.Get Wild(桜木舞華)初15.STAY WITH ME(夢咲いぶき)初〜アンコール〜16.瑠璃色の地球(水月ひかり&高木凛)17.冬の虹(夢咲いぶき&萩原ひまわり)18.Rain Rain(真白清美)19.激情(HiREN)20.狙いうち(高木凛&真白清美)21.細胞プロミネンス(夢咲いぶき)22.ウタヒメドリーム(全員)●夜の部1.ノーギフテッド(全員)初 TVアニメ『俺は全てを【パリイ】する〜逆勘違いの世界最強は冒険者になりたい〜』EDテーマ2.ビューティフル・ドリーマー(萩原ひまわり)初3.悲しい夜を止めて(HiREN)初4.ハロー・グッバイ(真白清美)初5.難破船(水月ひかり)初6.チョコレート(高木凛)初7.身も心も(夢咲いぶき)初8.Haze(桜木舞華)9.AMBITION(桜木舞華)初 TVアニメ『俺は全てを【パリイ】する〜逆勘違いの世界最強は冒険者になりたい〜』OPテーマ10.雨のプラネタリウム(水月ひかり)初11.DEPARTURES(HiREN&桜木舞華)初12.セーラー服と機関銃(真白清美)初13.MONEY(萩原ひまわり)初14.Get Wild(桜木舞華)初15.STAY WITH ME(夢咲いぶき)初〜アンコール〜16.蛍(水月ひかり)17.She has a dream(夢咲いぶき&真白清美)18.誘惑(HiREN)初19.狙いうち(高木凛&真白清美)20.誘惑光線・クラッ!(高木凛)21.Runner(萩原ひまわり)22.Synchrogazer(桜木舞華)23.ウタヒメドリーム(全員)※初と記載がある楽曲に関しては、ライブ初披露