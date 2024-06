【ストリートファイターリーグ: Pro-JP 2024】8月 開催予定

カプコンは6月11日、「ストリートファイター6」プロゲームチームの頂点を競う大会「ストリートファイターリーグ: Pro-JP 2024」の開幕について、7月から8月へ延期することを発表した。

今回の発表は「CAPCOM eSports」の公式Xにてお知らせされたもの。「ストリートファイターリーグ: Pro-JP 2024」は7月に開幕を予定していたが、8月に開幕を延期するとのこと。詳細な理由については明かされていない。

なお、具体的な日程については、決定次第「ストリートファイターリーグ公式サイト」にてお知らせするとしている。

