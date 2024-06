【ワーナー ブラザース スタジオツアー東京 1周年アニバーサリーイベント】6月16日~7月15日 開催

東京・練馬区としまえん跡地に位置するウォークスルー型のエンターテイメント施設「ワーナー ブラザース スタジオツアー東京 メイキング・オブ・ハリー・ポッター」では、6月16日より7月15日までの1カ月間「1周年アニバーサリー」が開催される。それに先駆けて6月10日、日本語吹き替え版でハリーの声優を務めた小野賢章さんと、女優の山本美月さんを迎えた「1周年アニバーサリー イベント」が行なわれた。

イベントでは、「1周年アニバーサリー」の詳細も明かされたほか、小野賢章さんと山本美月さんが招待された200名のポッタリアンことハリー・ポッターのファンとともに特別アニバーサリーケーキの点灯式や、全員で帽子を投げるという作中の名シーン再現などを行ない、盛大に1周年を祝った。

本稿では、「1周年アニバーサリー」限定のグッズなどを紹介しつつ、「1周年アニバーサリー イベント」の様子をお届けしていく。

限定グッズや限定メニューも登場する1周年アニバーサリー

「1周年アニバーサリー イベント」では、ダンブルドアになりきった衣装のハリー杉山さんがMCを努め、6月16日から1カ月間開催される「1周年アニバーサリー」の詳細について明かされた。まず最初にグッズやフードメニューについて紹介していく。

タレントのハリー杉山さん

6月16日より7月16日の期間中、来場者にはグランドオープン時に好評だった日付入りのプリントチケットがプレゼントされるほか、オープン1周年となる6月16日には、来場者に1周年アニバーサリー缶バッジが配布される。さらに、映画のグラフィックデザインを手掛けたミラフォラ・ミナ氏とエデュアルド・リマ氏が手掛けた、1周年の限定アートコレクションの商品(5種類)がショップに登場する。

日付入りのプリントチケットと1周年アニバーサリー缶バッジ

6月17日からは、ミナリマの1周年アニバーサリーの商品(5種類)か、ホグワーツへの入学許可証のアクセプタンスレターを購入すると、この1周年アニバーサリー缶バッジがプレゼントされる(※なくなり次第終了)。

1周年アニバーサリー缶バッジ1周年アニバーサリー缶バッジ

「ミナリマ 1周年アニバーサリー 限定アート トートバック」(綿100%)2,000円(税込)

「ミナリマ 1周年アニバーサリー 限定アート マグネット」800円(税込)、「ミナリマ 1周年アニバーサリー 限定アート ピンバッジ」1,100円(税込)、「ミナリマ 1周年アニバーサリー 限定アート キーチェーン」1,000円(税込)

「ミナリマ 1周年アニバーサリー 限定アート ポスター」1,800円(税込)

さらに、期間中は施設の中間地点に位置する「バックロットカフェ」にて、限定メニュー「1周年アニバーサリー アフタヌーンティー」が提供される。

この「1周年アニバーサリー アフタヌーンティー」では、映画シリーズ第1作目「ハリー・ポッターと賢者の石」に着想を得たかわいらしいスイーツやドリンクが満載。1周年をお祝いするための特別なウエルカムドリンク、クィディッチ競技場のフィールドカラーをイメージしたピスタチオマカロンや、ホグワーツの1年生が飛行訓練を行なうシーンで使われる箒をイメージして焼き上げたクッキーなど、作中名シーンの数々を思い起すアフタヌーンティーを楽しむことができる。

さらに、この限定メニューを注文した方にはカメラでフラッシュ撮影をすると自分の組み分けされた寮が浮かび上がる、組み分け帽子のポストカードがプレゼントされる。

飛行訓練の箒クッキー、ハリーのメガネクッキー、ピスタチオマカロン

バタークリームサンド ~1st Anniversary~、アーリーサマートライフル

モリーのサンドウィッチセレクション、スモークサーモンとサワークリームのカナッペ、冷製グリーンスープ

スコーン

(左)アルコール:スパークリングワイン(右)ノンアルコール:レモンとライチのオリジナルモクテル

「1周年アニバーサリー アフタヌーンティー」概要

期間:6月16日~7月15日

料金:1名 7,200円

※6歳以上のお客様より料金が発生いたします

メニュー内容:

<セイボリー>

・モリーのサンドウィッチセレクション

・スモークサーモンとサワークリームのカナッペ

・冷製グリーンスープ

<スイーツ>

・飛行訓練の箒クッキー

・ハリーのメガネクッキー

・バタークリームサンド ~1st Anniversary~

・ピスタチオマカロン

・パイナップルのムースケーキ

・アーリーサマートライフル

※当日の状況によりメニューが変更になる場合もございます

ドリンク内容:

<ウエルカムドリンク>

・アルコール:スパークリングワイン

・ノンアルコール:レモンとライチのオリジナルモクテル

また、6月17日からは、小野賢章さんがナレーターを務めるデジタルガイド日本語アップデート版の提供が開始される。

イベントで小野さんは、「大ボリュームで、ほんとに聞くだけでも楽しいと思います。文字を読むだけでは入ってこない情報も、オーディオガイドで聞くことでもっと入ってくるので、楽しみ尽くせるようなものになっていると思います。あと、そこのシーンに関連するような呪文があったりもするので、ぜひ楽しんでいただきたいです」とコメントした。

200名のポッタリアンたちと祝した「ワーナー ブラザース スタジオツアー東京 1周年アニバーサリーイベント」

イベントの会場となったのは、ホグワーツ魔法魔術学校の大広間。スペシャルゲストで呼ばれた小野賢章さんと山本美月さんはホグワーツ魔法魔術学校の制服姿に身を包み、ハリーとハーマイオニーを思わせるキュートな姿で登場した。

イベントではホグワーツの4つの寮をイメージした特別アニバーサリーケーキが登場し、劇中でおなじみの魔法「インセンディオ(燃えよ)」をみんなで唱えることでロウソクの火を灯すという演出で場を盛り上げた。

ホグワーツの4つの寮をイメージしたケーキ

魔法「インセンディオ(燃えよ)」を唱えるとロウソクに火が灯された

イベントの終わりには総勢200名のポッタリアンたちと「ハリー・ポッターと賢者の石」のエンディングのように、全員で帽子を大広間の天井に投げるシーンを再現し、盛大なフィナーレを迎えた。

200名のポッタリアンたちと「ハリー・ポッターと賢者の石」のラストシーンを再現

大広間に溢れんばかりのポッタリアンたちが集結した

「ワーナー ブラザース スタジオツアー東京 1周年アニバーサリー」は、6月16日より開催される予定だ。オープン後も「魔法薬学の教室」やホグワーツの「図書館」、「禁じられた森」のエリアなど、新たなセットが追加されている「ワーナー ブラザース スタジオツアー東京 メイキング・オブ・ハリー・ポッター」。以前訪れた方も、まだの方も、この1周年の機会に東京で楽しめるハリポタの世界へ訪れてみてはどうだろうか。

Harry Potter characters, names and related indicia are trademarks of and (C) Warner Bros. Entertainment Inc. Harry Potter Pub-lishing Rights (C) J.K.R.(C) 2024 Warner Bros. Entertainment Inc. All rights reserved.