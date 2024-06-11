Ãö¼í¤È¤â¤«¡¡¡È¤´ÈÓ¤ÎÇÛÁ·°ÌÃÖ¡ÉÏÀÁè¤Ë¸ÀµÚ¡Ö¤³¤ÎÄøÅÙ¤Î¤³¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¤¿¤À¤±¤Ç¥¥ì¤Ê¤¯¤Æ¤â¡Ä¡×
¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×²¾ÌÌ½÷»Ò¤ÎÃö¼í¤È¤â¤«¤¬¡Ö£Ø¡×¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¡È¤´ÈÓ¤ÎÇÛÁ·°ÌÃÖ¡É¤ò¤á¤°¤ëÏÀÁè¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡¤´ÈÓ¤ÎÇÛÁ·¤Î°ÌÃÖ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤¢¤ë½÷À¤¬É×¤ËÂÐ¤·¤´ÈÓ¤ÎÇÛÁ·°ÌÃÖ¤ò»ØÅ¦¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¥¥ì¤é¤ì¤¿¡Ä¤È¤¤¤¦Åê¹Æ¤ò¤·¤¿¤È¤³¤í¥Í¥Ã¥È¾å¤ÇÏÀÁè¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Åê¹Æ¼Ô¤ÏÉ×¤ËÉ×¤ËÇÛÁ·¤òÍê¤ó¤À¤È¤³¤í¡¢¤´ÈÓ¤È½Á¤â¤Î¤Î°ÌÃÖ¤¬¥Ð¥é¥Ð¥é¤Ç¡Ö¤´ÈÓ¤Ïº¸¤À¤è¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¤È¤³¤í¡Ö¤É¤Ã¤Á¤Ç¤â¤¤¤¤¡×¡Ö¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤è¤ê¤â¤Ã¤ÈÉ¬Í×¤Ê¶µÍÜ¤¬¤¢¤ë¡×¤Ê¤É¤ÈÈ¿ÏÀ¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¥Þ¥¸¤Ç¤É¤¦¤Ç¤â¤¤¤¤¡×¡Ö¤á¤ó¤É¤¦¤¯¤µ¡×¡Ö²æ¤¬²È¤Ç¤Ï»Ò¤É¤â¤Ë¤Ïº¸ÇÉ¤Ç°é¤Æ¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤ì¤é¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Ãö¼í¤Ï¤³¤Î·Ð°Þ¤òÊó¤¸¤¿µ»ö¤ò°úÍÑ¤·¡Ö»ä¤Ï¡È¤´ÈÓ¤Ïº¸¡É¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤È¼«¿È¤Î¸«²ò¤ò¼¨¤·¤¿¾å¤Ç¡Ö¤³¤ÎÄøÅÙ¤Î¤³¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¤¿¤À¤±¤Ç¥¥ì¤Ê¤¯¤Æ¤â¡Ä¡×¤ÈÅê¹Æ¼Ô¤ÎÉ×¤ÎÈ¿±þ¤òµ¿Ìä»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ªµ»ö¤Ç¤Ï¡ÖÇÀÎÓ¿å»º¾Ê¤Î¿©°é»ñÎÁ¡×¤ÎÏÂ¿©¤ÎÀµ¤·¤¤ÇÛÁ·°ÌÃÖ¤È¤·¤Æ¡Ö¼êÁ°¤Îº¸¤Ë¤´ÈÓ¡×¤ÈÌÀµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£