DA PUMPのISSA(44)が11日インスタグラムを更新。DA PUMPデビューから27年を迎えた事を報告した。

ISSAは「本日6/11で27周年を迎えたオレ達DA PUMPの38th SINGLE『Pump It Up! feat. TAKUMA THE GREAT』先行配信スタート」とデビュー27周年とシングル先行配信を報告した。

DA PUMPは1997年沖縄アクターズスクール出身のISSA、KEN、YUKINARI、SHINOBUの4人でシングル「Feelin'Good−It'sPARADISE−」でデビュー。現在はISSA、YORI、TOMO、KIMI、U−YEAH、KENZOの6人で活動を行っている。

この投稿にフォロワーからは「27年間DA PUMPの看板を守って来てくださりありがとうございます」「ずっとDA PUMPでいてくれてありがとう」「27周年おめでとうございます もう凄い歴史を感じますね」「これからもISSAさんそしてDA PUMPを応援しています」と祝福のコメントが寄せられている。