セラフィックコールなど、先週の入厩情報/栗東トレセンニュース
今年のダイオライト記念でダート重賞2勝目を挙げたセラフィックコール(栗東・寺島良厩舎)。川崎記念は5着に敗れて、その後は牧場で調整を進めて、6月4日にノーザンファームしがらき(滋賀県)から栗東へ帰厩している。
次走は帝王賞(6月26日(水)大井ダート2000m)への出走を予定。現在発表されている、JRA所属の帝王賞の選定馬はウィルソンテソーロ(美浦・小手川準厩舎)、キングズソード(栗東・寺島良厩舎)、グランブリッジ(栗東・新谷功一)、セラフィックコール、ディクテオン(栗東・吉岡辰弥厩舎)、ノットゥルノ(栗東・音無秀孝厩舎)、メイショウハリオ(栗東・岡田稲男厩舎)となっている。
なお、ノーザンファームしがらきから栗東へ入厩した馬は以下の通り。
(取材・文：井内利彰)
6月4日
アルマーザアミール
エストレヤデベレン
エマヌエーレ
クロノネクサス
ジュリアバローズ
スピードリッチ
セラフィックコール
ダルエスサラーム
トーセンアラン
ハッピーダンス
バンドマスター
ビダーヤ
ベルウェザー
ルディック
レッドエヴァンス
6月5日
アートフォーム
アンクローシュ
カイカノキセキ
クルミナーレ
タイセイレスポンス
プロミストウォリア
メイケイノヴァ
レクランスリール
クルミネイトの2022(アルテヴェローチェ)
シャクンタラーの2022(アニラ)
フィニフティの2022(ロンドボス)
6月6日
カズミクラーシュ
ダノンモンブラン
テーオーアリエス
トーホウガレオン
ボヌールキャッツ
リレーションシップ
ルージュラテール
ログラール
ロマンシングブルー
カヴァートラブの2022(ダノンジャガー)
6月7日
インテンソ
セブンマジシャン
ダイヤグラフ
ダノンシーマ
バズアップビート
プシプシーナ
ペンテリコン
マジックサンズ
ルシタニア
アーデルハイトの2022(アーデルリーベ)
インヘリットデールの2022(インターポーザー)
6月8日
アストロフィライト
グティ
プロトポロス
リンドバーグ
ロンシャンクイーン
ガリレオオールウェイズの2021(オールウェズキズナ)
レディデラウェアの2022(メレサンク)