U-KISS、13thミニアルバム「LET′S GET STARTED」個人コンセプトフォトを公開

U-KISSが、セクシーな魅力を盛り込んだニューアルバムでカムバックする。彼らは本日(11日)0時、公式SNSを通じて13thミニアルバム「LET'S GET STARTED」の個人コンセプトフォトを掲載した。公開されたフォトの中のU-KISSは、シースルーからベルベットまで、トレンディーなブラックコーデを披露した。5人のメンバーは、深い眼差しで正面を見つめ、クールな姿をアピールした。特に、レトロ風のアナログテレビが登場した中、U-KISSは妙なノスタルジーを呼び起こし、カムバックへの好奇心を刺激した。

「LET'S GET STARTED」は、U-KISSが昨年6月に発売したデビュー15周年記念アルバム「PLAY LIST」以来、約1年ぶりにリリースするニューアルバムだ。U-KISSの新たなスタートを告げる今回のアルバムには、タイトル曲「Stay with me」をはじめ、「Love is You」「Beautiful you are」「Morse code」「Man Man Ha Ni(2024 Ver.)」など、全5曲が収録される。「Man Man Ha Ni(2024 Ver.)」は、U-KISSが2009年にリリースした既存のヒット曲をトレンディに再誕生させた曲だ。U-KISSは25日の午後6時、各音楽配信サイトを通じて13thミニアルバム「LET'S GET STARTED」を発売する。続いて29日、ソウル市西大門(ソデムン)区YES24 WANDERLOCH HALLにて、デビュー後初の韓国ファンコンサート「2024 UKISS FAN CONCERT 'First Memories'」を開催する。7月には日本の3都市で単独コンサート「2024 UKISS LIVE TOUR IN JAPAN More&More」も開催する予定だ。