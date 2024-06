今夏に ラツィオ を退団する日本代表MF鎌田大地のクリスタル・パレス加入が間近に迫っているようだ。移籍市場に精通する有名ジャーナリストのファブリツィオ・ロマーノ氏が10日、自身のX(旧ツイッター/@FabrizioRomano)で「鎌田大地はクリスタル・パレスの新たな選手として、すでにメディカルチェックの第一段階を完了している」と明かした。クリスタル・パレスでは、鎌田のフランクフルト時代の恩師であるオリバー・グラスナー監督が今年2月から指揮を執っている。

EXCL: Daichi Kamada already completed first part of medical tests as new Crystal Palace player.



Two year contract, set to be signed as Kamada will join Palace as free agent, strongly wanted by Oliver Glasner.



Here we go, to be confirmed soon. pic.twitter.com/AUBRsMzz4h