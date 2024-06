西野七瀬が新キャラクターを務めるサントリー『ほろよい』新CM“夢中がはじまる。”篇にて、塩入冬湖(FINLANDS)のカバーによるTHE BLUE HEARTSの「夢」(作詞作曲:真島昌利)が起用される。6月11日より新CMがWEB配信されるほか、CMソングとして起用されるカバー楽曲が同日6月11日より楽曲配信リリースとなった。ピアノ演奏には、オフィシャルYouTubeチャンネル登録者数196万人を誇る、まらしぃが参加。本CMが表現する“好きなこと” “やりたいこと”を満喫したい人を応援する歌詞に呼応するように、塩入冬湖の力強くエモーショナルな歌声が響き渡る。また、まらしぃの舞うように流麗なピアノと、邦楽界を代表する錚々たるバンドメンバーたちの圧倒的なサウンドが、どこまでも熱く突き抜けていく仕上がりだ。音楽プロデュースとアレンジは「水星 × 今夜はブギーバック nice vocal」等、これまでほろよいCM楽曲を手掛けてきた冨永恵介が担当した。

■「夢 / 塩入冬湖(FINLANDS) feat. まらしぃ」



2024年6月11日配信開始配信リンク:https://orcd.co/fuyuko_ft-marasy配信サイト:Apple Music, Spotify, iTunes Music Store, LINE Music, Amazon Music, 他配信レーベル:piano作詞作曲 : 真島昌利© 1992 by Jingle Jangle LLCProduced by 冨永恵介Arranged by 千葉純治/冨永恵介Piano : まらしぃDrums : 山木秀夫E.Bass:山口寛雄E.Guitar : 佐々木"コジロー"貴之Recording & Mixing Engineer : 渡辺省二郎Recording Assistants : 前田洋佑, 西本久弥Studio : FREEDOM STUDIO INFINITYMastering Engineer : Dave KutchMusic Production Manager : 稲葉真由Artist Management(塩入冬湖) : sambafree.incArtist Management(まらしぃ) : Subcul-rise Record℗ 2024 piano