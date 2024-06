東京ディズニーリゾート・オフィシャルホテル「ヒルトン東京ベイ」2階にある中国料理「王朝」

王朝にて、本格的な中国料理とデザート全13種類を楽しめる「夏のチャイニーズアフタヌーンティー」がスタートします。

料理長のこだわりがつまった本格中国料理が茶器スタンドで提供されるアフタヌーンティーです☆

ヒルトン東京ベイ「王朝」夏のチャイニーズアフタヌーンティー

価格:一人 4,900円

提供期間:2024年7月1日(月)〜8月30日(金)

※月・木・金限定(祝日を除く)

※お盆期間中の8月13日(火)、14日(水)、15日(木)を除く

提供時間:11:30〜/13:30〜(2部制・2時間制)

※前日12時までの事前予約制

会場:ヒルトン東京ベイ 地下1階 中国料理「王朝」

東京ディズニーリゾート・オフィシャルホテルのヒルトン東京ベイに、本格的な中国料理とデザート全13種類を楽しめる「夏のチャイニーズアフタヌーンティー」が登場!

料理長のこだわりがつまった本格中国料理がスモールポーションが、茶器スタンドで提供され、お食事中何杯でも好きなだけ楽しめる紅茶や中国茶と共に、様々なメニューが堪能できます。

そんな「夏のチャイニーズアフタヌーンティー」にて提供されるメニューを紹介していきます☆

セイボリー

メニュー名:

・黄(こう)シェフの点心「イベリコ豚のシューマイ」(写真上)

・アロエとトマトの甘酢漬け(右プレート 右)

・クラゲの木姜油和え(右プレート 下)

・帆立の山椒風味焼き(左プレート 右上)

・ピータンと茗荷のタルト 葱生姜ソース(左プレート 右下)

・鰻のベニエ 醤油麹ソース(左プレート 左下)

・大海老のピーチマヨネーズ(左プレート 左上)

全7種類のメニューが堪能できるセイボリー。

「クラゲの木姜油和え」や「帆立の山椒風味焼き」など夏らしい爽やかさとスパイシーさが楽しめるメニューが展開されます。

中国国家認定の高級点心師 黄(こう)シェフが手掛けた「イベリコ豚のシューマイ」が味わえるのも嬉しいポイントです。

黄(こう)シェフの点心「イベリコ豚のシューマイ」

中国国家認定の高級点心師 黄(こう)シェフが手掛ける、手作りの特製点心。

竹炭をつかった黒い生地に金粉をまぶし豪華に仕上げられています。

餡にはナッツを思わせるような風味が特徴のイベリコ豚を使った、ジューシーなくちどけのシューマイです。

アロエとトマトの甘酢漬け

中華料理の前菜として定番の甘酢漬けに、旬のアロエとトマトを使用した夏らしく透明感のあるさっぱりとした味わいの「アロエとトマトの甘酢漬け」

ミネラル豊富なトマトと、粘り気と歯ごたえのある食感が特徴のアロエは夏バテ防止効果も期待できます。

クラゲの木姜油和え

コリコリ、プルプルとした食感が楽しいクラゲを、日本では山蒼子(やまそうし)と呼ばれる木姜油(ムージャンユ)で和えた「クラゲの木姜油和え」

レモングラスのように爽やかな風味とほのかな辛みがある木姜油が、夏にぴったりのスパイシーな味わいを引き出しています。

帆立の山椒風味焼き

醤油ベースの甘辛くした味付けに山椒の風味がマッチした、帆立の旨味を最大級に引き出した「帆立の山椒風味焼き」

片栗粉を付けて高温でサッと揚げてから、最後に鍋で煽って旨味をしっかりと閉じ込めています。

ピータンと茗荷のタルト 葱生姜ソース

醤油ベースの味をつけたピータンと茗荷を絡め、一口サイズのタルトに仕立てた「ピータンと茗荷のタルト 葱生姜ソース」

塩味のネギと生姜のソースが、爽やかでありながら濃厚な味わいを楽しませてくれる一品です。

鰻のベニエ 醤油麹ソース

夏の風物詩である鰻をカラッと揚げて、中国料理ならではの一品に仕上げた「鰻のベニエ 醤油麹ソース」

醤油の塩気がまろやかになりより旨みと甘味を強く感じる醤油麹と、甜醤油(テンジャンユ)を合わせたソースの芳醇な味わいを堪能できます。

大海老のピーチマヨネーズ

夏らしく爽やかな甘さが楽しめる「大海老のピーチマヨネーズ」

ぷりぷり食感の海老に、夏の旬である桃を使用した特製マヨネーズソースが絡めてあります。

デザート

メニュー名:

・濃厚マンゴーソースプリン(右プレート 上)

・ナタデココ入り 山査子のジュース(右プレート 左)

・杏仁豆腐 無花果のソース(写真 上)

・黄さんの麻花 揚げドーナツ(下 プレート内右)

・トリュフ月餅(下 プレート内左)

・シャインマスカット大福(写真左)

・ペストリーシェフの季節のパフェ「ピーチ&バスクチーズケーキ」(写真右)

デザートメニューには、「マンゴープリン」や「杏仁豆腐」など「王朝」の人気メニューはもちろん、夏に旬を迎えるシャインマスカットを一粒丸ごと使った「シャインマスカット大福」が登場。

さらに、プチプチ、プルプルした食感が楽しいチアシードとヨーグルトをベースに生クリームと桃のコンポートをのせたバスクチーズケーキが味わえるパフェ「ピーチ&バスクチーズケーキ」も用意されます。

濃厚マンゴーソースプリン

マンゴーの甘みと芳醇な香り、そしてなめらかな口当たりが人気の王朝特製マンゴープリン。

今回は、マンゴープリンの上にマンゴピューレをゼリー状にして2層仕立てに仕上げられており、濃厚なマンゴーの味わいが広がる一品となっています。

ナタデココ入り 山査子のジュース

豊かな芳香と上品な甘酸っぱい山査子(サンザシ)を、食感が楽しいナタデココと一緒に味わえる自家製のオリジナルジュース。

フランボワーズのシロップを使用した、色鮮やかなドリンクです。

「杏仁豆腐 無花果のソース」

華やかな香りと、とろける食感の王朝特製の杏仁豆腐。

やわらかい酸味と芳醇な甘みが特徴の無花果(いちじく)ピューレを、赤ワインと丁字(クローブ)で煮てソースで仕上げたメニューです。

夏に旬を迎える無花果(いちじく)を使った特製ソースと、杏仁豆腐との組み合わせを楽しめます。

黄さんの麻花 揚げドーナツ

中国の伝統的なお菓子「麻花(マーファー)」をイメージした「黄さんの麻花 揚げドーナツ」

練乳や砂糖で甘さをプラスしたツイスト状の揚げドーナツは、どこか懐かしさも感じる味わいです。

小脇に添えた旬のフルーツとともに楽しめます。

トリュフ月餅

芳醇な香りが特徴のトリュフを練り込んだ月餅は、黄シェフお手製のまろやかな味わいを堪能できるスイーツ。

スライスしたトリュフも贅沢にトッピングされています。

シャインマスカット大福

夏に旬を迎えるシャインマスカットを一粒丸ごと使い、もちもちの牛皮で包み込んだ大福。

みずみずしいシャインマスカットが口いっぱいにはじける、ジューシーで贅沢な大福です。

ペストリーシェフの季節のパフェ「ピーチ&バスクチーズケーキ」

プチプチ、プルプルした食感が楽しいチアシードとヨーグルトをベースに、生クリームと桃がのったバスクチーズケーキが味わえるパフェ。

桃のコンポートを入れたマリブのお酒が香るゼリーを飾り、見た目も夏らしい爽やかなスイーツに仕上げられています。

フリーフロー

フリーフローの飲み物として、2004年イギリスで創設された新進気鋭の英国高級紅茶ブランド「ジンティー」の紅茶や中国茶など全6種類を提供。

イギリスのオーガニック認証機関“ソイル・アソシエーション”の認定を受け、その土地の風土と気候がもたらす甘くフレッシュな風味と豊かな質感を楽しめる中国緑茶「ジェードスウォード」もセレクト可能です。

また、ブラックカラントのほのかな甘みとハイビスカスの酸味の絶妙なバランスが味わえるハーブティー「ブラックカラント&ハイビスカス」なども展開されます。

夏らしい爽やかさとスパイシーさが楽しめるセイボリーや、「王朝」で人気のデザートメニューが展開されるアフタヌーンティー。

ヒルトン東京ベイ「王朝」にて2024年7月1日より提供が開始される「夏のチャイニーズアフタヌーンティー」の紹介でした☆

