¡Ö¥¤¥Þ¡¼¥·¥Ö¡¦¥Õ¥©¡¼¥ÈÅìµþ¡×¤Ë¤ÆÇß±«´ü´Ö¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿2¤Ä¤Î¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¼Â»Ü

刀の子会社・刀イマーシブは、3月に東京・お台場に開業したイマーシブ・テーマパーク「イマーシブ・フォート東京」において、6月10日(月)〜7月5日(金)の梅雨期間を対象としたキャンペーン「闇の商人 梅雨のユウウツ取引」「梅雨でもスカッと快晴パス」を2つ同時に実施する。

日本列島に梅雨前線が到来し、猛暑の夏が控える時期ではあるが、全天候型の完全屋内テーマパークとして国内屈指の面積(約3万)を有する「イマーシブ・フォート東京」では、梅雨のジメジメした日でも、猛暑が厳しく屋外では熱中症が懸念される日でも、思う存分快適に過ごすことができるとしている。

「闇の商人」と梅雨のユウウツを取引

「イマーシブ・フォート東京」に、雨の日だけ現れると噂される正体不明・神出鬼没の「闇の商人」レイン。雨の降らない街「フォルテヴィータ」で真っ黒の傘を差し、不気味なマスクで顔を隠している。そんな「闇の商人」と出会うと、ユウウツな思いを渡し、代わりに“闇のお金”(ダークマネー)※1を受け取ることができるという。彼らはどんなに暗い顔をしていても、憑き物がとれたようにすっきりした表情で街へ旅立っていく……。



「闇の商人 梅雨のユウウツ取引」のキャンペーンとは、雨の日限定で発生する新しい完全没入(イマーシブ)体験だ。来場当日、「雨天により何らかの予定がキャンセルになった」「外出を取りやめた」など、雨でユウウツになった気持ちを「闇の商人」が、そのユウウツ度に合わせて最高で2,000円分相当の“闇のお金”と取り引きしてくれる。

実施期間は6月10日(月)〜7月5日(金)の雨の日※2。対象者は雨で予定をキャンセルしたなど、ユウウツな思いを持つ人全員(自己申告)となっており、「闇の商人」はパーク内のどこかに告知なく、不定期に登場する※3。

「梅雨でもスカッと快晴パス」について



「梅雨でもスカッと快晴パス」は、15時以降の入場パスと、有料アトラクション体験パス(ザ・シャーロック/東京リベンジャーズ イマーシブ・エスケープのいずれか)がセットになった、“いつでも快晴!”を誇る同施設ならではの梅雨のジメジメを吹き飛ばせるおトクなパスになっている。

実施期間は前述の期間中の全日、すべてのゲストが対象。「イマーシブ・フォート東京」公式サイトより購入できる。価格は大人6,000円(税込)、子ども4,500円(税込)で、通常11時から入場できる1dayパスと体験パスのセット券価格大人9,800円、子ども6,000円よりおトクだ。



有料アトラクション体験「ザ・シャーロック ベイカー街連続殺人事件」は、名探偵シャーロック・ホームズに舞い込んできた、不可解な事件を皮切りに起こる壮大な物語を、当事者として体感するウォークスルー型イマーシブシアター。広大な19世紀のロンドンの街を舞台に、参加者は完全没入空間へと迷い込む。



「東京リベンジャーズ イマーシブ・エスケープ」は、武道やマイキー、ドラケンなど、東京卍會メンバーらが、リアルに目の前に登場!仲間たちと言葉を交わしたり、肩を並べて協力しながら絶体絶命のピンチを乗り越えていくイマーシブ・エスケープ体験だ。



外出が億劫になるこの季節、雨でユウウツな気分を吹き飛ばすべく、完全没入体験ができるイマーシブ・テーマパーク「イマーシブ・フォート東京」にて、梅雨期間限定のキャンペーンを利用してみては。

■イマーシブ・フォート東京

住所:東京都江東区青海1丁目3-15

URL:https://immersivefort.com

※1 「イマーシブ・フォート東京」内の飲食・物販店舗において、会計時に額面金額相当が割り引かれるクーポン券

※2 気象庁から、前日17時に発表された天気予報により、翌日の東京都の天気が「雨」「時々雨」「一時雨」「所により雨」となった場合に適用。公式SNSで都度告知予定。

※3 体験人数が上限に達し次第終了

SHERLOCK HOLMES, DR. WATSON, and are trademarks of Conan Doyle Estate Ltd.®

©和久井健・講談社/アニメ「東京リベンジャーズ」製作委員会

(さえきそうすけ)