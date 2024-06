【第2話】6月11日 公開

双葉社は6月11日、ましまし氏によるマンガ「本日の卜部さんと」第2話「おかいもの」をwebアクションにて公開した。

第2話では後輩の木下と買い物に行く卜部さん。突如「試着ファッションショー」の開催を宣言するが……?

【本日の卜部さんと】

卜部ハルナ、24歳。趣味:煙草、酒、コスプレ。

「本日」の一文とともに、日々SNS上にアップされてきた女の子・卜部ハルナが連載漫画化!

後輩の木下くんに絡んだり、からかったり、弄ぶ毎日。

