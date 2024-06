2024年6月13日よりシーズン4が配信開始となる、Amazonシリーズ「ザ・ボーイズ」(2019-)。当初全5シーズン構想と伝えられていたが、これを大幅に上回る可能性があるようだ。クリエイターのエリック・クリプキが明かしている。

米のインタビューにて、自らを「番組がどれくらい続くか予測するのが、最も苦手な人間」と表現したクリプキ。過去に手がけた「SUPERNATURAL スーパーナチュラル」(2005-2020)を例に挙げて、「エンターテインメント業界の歴史の中で、僕ほど間違っていた人間はいません。『スーパーナチュラル』は5年で終わるはず、とインタビューで何度も語っていましたから」と語っている。

最終的に「スーパーナチュラル」は15シーズンにわたるロングランとなったことから、「どの番組が何シーズン続くべきかを推測するのは馬鹿げてる。もう二度と同じ過ちは犯さない」とクリプキ。ゆえに「ザ・ボーイズ」が何シーズン続くかは未定だが、すでに「エンディングは考えてある」という。

クリプキは別のインタビューでも「『ザ・ボーイズ』の結末は、頭の中で決まっています」とおり、そこに到達するまでにどれぐらいかかるかは分からない、としていた。もしかしたら「ザ・ボーイズ」も、「スパナチュ」のような長寿シリーズとなるかもしれない。

ちなみに「ザ・ボーイズ」はシーズン4の配信に先立ち、シーズン5への更新が決定済み。すでに脚本家たちは、「クールな構想」や「激ヤバなアイデア」をとのことだ。

「ザ・ボーイズ」シーズン4は、2024年6月13日よりAmazon で最初の3話が一挙配信開始。その後は毎週木曜日に新エピソードが更新される。

Source:

The post first appeared on .