【モダンホライゾン3】6月14日 発売予定価格:オープン

ウィザーズ・オブ・ザ・コーストは、戦略トレーディングカードゲーム「マジック:ザ・ギャザリング(以下 、マジック)」の新セット「モダンホライゾン3」を6月14日に発売する。価格はオープン。

「モダンホライゾン3」には、前作を踏襲し、エキサイティングな再録カードとともに完全新規のカードが登場。モダン初収録となるカードや、マジックの歴史から選ばれたモダンの人気カードも収録される。また、かつて登場した40以上のメカニズムがリミックスされ、本セットにて再び登場する。

《再誕世界、エムラクール》

《耕作の閃光》(フレームブレイク版)

《溢れかえる岸辺》(旧枠版)

新規エルドラージを多数収録

久遠の闇より来たりし侵略者「エルドラージ」の新規カードを多数収録。エルドラージの巨人たちには、非フォイル仕様/フォイル仕様の「コンセプトアート」ボーダーレス版エルドラージに加えて、ダブルレインボウ・フォイル仕様のシリアル番号付きのバージョンも用意されている。このバージョンは3巨人それぞれ英語版のみ250枚限定だが、全言語版のコレクター・ブースターから出現する可能性がある。

また、新たなコジレックとウラモグが登場。さらに統率者デッキには、彼ら2柱の特徴を思わせる「エルドラージ侵攻」収録の《合体した非道、ウラレック》が登場する。

新たなピッチスペル5種にはボーダーレス・フレームブレイク版も

「ピッチスペル」は、マナ以外の代替コストを持つ呪文。モダンホライゾン・シリーズ第3弾である本セットでも、新たなサイクルが登場する。新たなピッチスペル5種にはボーダーレス・フレームブレイク版も用意されている。

変身するプレインズウォーカーのサイクル

アジャニやソリンなど、プレインズウォーカーたちが灯を得た瞬間を両面カードで表現。歴史を遡り、彼らの覚醒を体験できる。ソリン・マルコフは、吸血鬼となる以前の若き姿、そして吸血鬼となり灯に目覚めた姿の両方が、1枚のカードになっている。

MTGアリーナにも登場!

「モダンホライゾン3」はMTGアリーナにも登場する。

プレゼントキャンペーンも実施

新セット発売日の6月14日から12月31日の期間中、WPN店舗で「モダンホライゾン3」のプレイ・ブースターを6パック購入する毎に「ポストカード」(全32種類)が1枚もらえる。

さらにポストカードの代わりに「引換券」が入っていた人には、100個限定で、デッキストレージやデッキケースなどがセットになった「『モダンホライゾン3』豪華サプライセット」が贈呈される。なお、「ポストカード」は数量限定のため、各店舗で配布が終わり次第キャンペーンは終了する。

□「モダンホライゾン3」豪華サプライセット プレゼントキャンペーン特設サイト

製品一覧

価格:オープン

プレイ・ブースター

プレイ・ブースターはリミテッドもパック開封も楽しめる製品。

コレクター・ブースター

各コレクター・ブースターには別フレーム版カードが7枚封入されており、エッチング・フォイル仕様やテクスチャー・フォイル仕様カード、さらにはシリアル番号付きカードが出現する可能性もある。

統率者デッキ(全4種)

15枚の新規カードを含む100枚デッキは、箱から出してすぐに対戦相手と戦う準備ができる。

Commander Deck:Collector’s Edition(全4種)

統率者デッキのすべてのカードを、新たな限定仕様「リップル・フォイル仕様」でさらに一段上へ。「プロファイル」ボーダーレス版伝説のクリーチャーも2枚同梱されている。

Bundle

プレイ・ブースター9パックや基本土地30枚(うち10枚はフルアート版)、限定のスピンダウン・ライフカウンターなどが同梱されている。

Bundle:Gift Edition

Bundleが持つすべての力とグッズ類に加えて、レアやフォイル、別フレーム版カードが詰まったコレクター・ブースターが1パックついてくる豪華版。

(C)1993-2024 Wizards of the Coast LLC,a subsidiary of Hasbro, Inc. All Rights Reserved.