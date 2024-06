【GRAPHT「北斗の拳」コラボ新作コレクション】6月11日 発売【北斗の拳 POP UP STORE】6月11日~ 順次開催

「北斗の拳POP UP STORE」キービジュアル

MSYは、同社が展開するオフィシャルライセンスプロダクトGRAPHT「ASOBIシリーズ」より、「北斗の拳」とコラボレーションした新作コレクションをリリースし、「北斗の拳 POP UP STORE」や「GRAPHT OFFICIAL STORE」等にて販売する。

「北斗の拳」新作コレクションは、「北斗の拳 POP UP STORE」のキービジュアルを形にした「タイポグラフィ シリーズ」を始め、初登場の「御菓子 シリーズ」のほか、「奥義 シリーズ」からは缶マグネットが登場する。

□「GRAPHT OFFICIAL STORE」のページ

「北斗の拳」新作コレクション

タイポグラフィ シリーズ

ケンシロウ、ラオウ、レイの誰もが知る名セリフをモチーフにしたTシャツなどが登場。GRAPHTオリジナルの筆文字デザインと各キャラクターのイメージカラーを組み合わせて表現されている。

【タイポグラフィ シリーズ】

・北斗の拳 タイポグラフィ Tシャツ/価格:各4,950円

・北斗の拳 タイポグラフィ アクリルスタンドボード/価格:各1,980円

・北斗の拳 タイポグラフィ 缶マグネット 3種セット/価格:1,980円

・北斗の拳 タイポグラフィ ポストカード 3種セット/価格:715円

御菓子 シリーズ

一気にたたみかけるケンシロウの拳のごとく噛み応えがあるあたりめと、猛烈なスピードで叩き込まれる百裂拳のようにパチパチ弾けるキャンディが登場。北斗百裂パチパチキャンディ拳は、「北斗の拳 POP UP STORE」での購入に限り、奥義ステッカーが1箱につき1枚もらえる。

【御菓子 シリーズ】

・北斗の拳 あたたたたたた あたりめーっ!!/価格:1,350円

・北斗の拳 北斗百裂パチパチキャンディ拳(あべし!!味)/価格:1,350円

・「北斗百裂パチパチキャンディ拳 【北斗の拳 POP UP STORE】購入限定特典」

1箱購入につき1枚、奥義ステッカー(全10種+レアステッカー2種の中から1枚/ランダム配布)がもらえる。

※ランダムのお渡しとなり、絵柄はお選びいただけません。特典の交換はできませんのでご了承ください。

※特典はPOP UP STOREでのご購入限定です。特典がなくなり次第終了となります。

奥義 シリーズ

思い出のキャラクターや象徴的なシーンを、いつでも使える身近なアイテムとして商品化。様々なキャラクターの奥義の瞬間を切り取り、それぞれのイメージカラーで彩られている。

・北斗の拳 トレーディング コミック 缶マグネット

(全10種:ケンシロウ、ラオウ、トキ、ジャギ、レイ、サウザー、シン、シュウ、ユダ、ジュウザ)

価格:各660円、10個入り 6,600円※ブラインド商品になります。

「北斗の拳 POP UP STORE」開催

「北斗の拳 POP UP STORE」が、本日6月11日から6月18日までの期間、JR大宮駅 中央改札前イベントスペースでの開催されるほか、東京、船橋、横浜にて巡回開催される。

「北斗の拳 POP UP STORE」では、等身大のケンシロウと撮影できるフォトスポット(大宮のみ)、新作コレクションの販売、購入者特典など、POP UP STORE限定企画が用意されている。

ケンシロウ、ラオウをはじめとする北斗四兄弟、そして南斗六聖拳のキャラクターたちの名場面や忘れられないセリフ、各キャラクターの象徴的な技を切り取ったシリーズや、しなやかな筆文字でキャラクターたちの愛や強さを表現したシリーズなど、日々を熱くする様々なアパレルや雑貨がラインナップされている。

「北斗の拳 POP UP STORE」購入特典

税込5,000円以上購入で、1会計につき1回、オリジナル景品が当たる抽選に参加できる。

・特賞:タイポグラフィーキャンバスボード

(全3種:ケンシロウ、ラオウ、レイより、いずれか1点)

・2等:キャラクター奥義ポストカードセット(全10種セット)

(全10種:ケンシロウ、ラオウ、トキ、ジャギ、レイ、サウザー、シン、シュウ、ユダ、ジュウザ)

・3等:キャラクター奥義ポストカード(全10種よりランダムで1枚)

※3等はランダムのお渡しとなります。特典の交換はできませんのでご了承ください。

※抽選は1会計1回とさせていただきます。会計を分けることはできません。

※景品はなくなり次第終了となります。

【「北斗の拳 POP UP STORE」in JR大宮駅(埼玉) 中央改札前イベントスペース

期間:6月11日~6月18日

会場:JR大宮駅(埼玉) 中央改札前イベントスペース

営業時間:10時~21時

※初日のみ 14時開場/最終日のみ 17時閉場

運営:ライデンシャフト

【「北斗の拳 POP UP STORE」巡回予定】

・JR東京駅(東京) 改札外 丸の内地下 動輪広場

期間:7月1日~7月10日

・JR船橋駅(千葉) 改札外

期間:7月26日~8月5日

・JR横浜駅(神奈川) 改札内

期間:8月7日~8月19日

※開催日程・内容は、予告なく変更する可能性がございます。

※各店舗の詳細・最新情報につきましては、GRAPHT公式Xにてお知らせいたします。

□GRAPHT公式Xのページ

(C)武論尊・原哲夫/コアミックス 1983, 版権許諾証 EN-303

(C)2024 MSY Inc. All rights reserved. GRAPHT is a trademark of MSY Inc.