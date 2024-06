「春を待ちわびて〜The sea in the dream〜(原題:夢中的那片海)」

ブロマンス時代劇「陳情令」(2019年)の配信開始から早や5年。中国を代表するトップ俳優としてファンを魅了し続けているシャオ・ジャン(肖戦)。

その待望の主演ドラマであり、これまで「慶余年〜麒麟児、現る〜」(2019年)や「狼殿下-Fate of Love-」(2020年)で度々共演してきたリー・チン(李沁)とのロマンス作品としても中国で大きな反響を呼んだ「春を待ちわびて〜The sea in the dream〜(原題:夢中的那片海)」が、6月11日(火)より衛星劇場にて日本初放送される。

シャオ・ジャンとリー・チンの共演に期待が集まる「春を待ちわびて〜The sea in the dream〜(原題:夢中的那片海)」 (C)XIXI PICTURES

「春を待ちわびて〜The sea in the dream〜」は、1970年代の中国・北京から始まる正統派の青春群像劇。軍の居住地"大院"で姉と2人で暮らしている肖春生(シャオ・チュンション/シャオ・ジャン)は、親友の葉国華(イエ・グオホワ/リウ・ルイリン)と共に入隊を夢見ていた。ある日、彼から「天女のような女性にひと目惚れした」と相談を受けた肖春生は恋の手助けを約束するが、自身もその美女・賀紅玲(ホー・ホンリン/ツァオ・フェイラン)に惹かれていく。

「春を待ちわびて〜The sea in the dream〜(原題:夢中的那片海)」 (C)XIXI PICTURES

街中を走るたくさんの自転車に、北京の寒さを窺わせる大きな毛皮の帽子、素朴でクラシカルなシャツにズボン――レトロな雰囲気が漂う70年代北京を背景に、シャオ・ジャン演じる肖春生のきりっと精悍な顔立ちとスタイルのいい長身がまず目を引く。

「春を待ちわびて〜The sea in the dream〜(原題:夢中的那片海)」 (C)XIXI PICTURES

いかなる時も前向きで自信溢れる肖春生は、仲間たちからも頼りにされる存在だ。若者たちのたまり場になっているスケート場で仲間が不良グループに絡まれる場面でも、大人数の不良相手に一歩も退かず、堂々とした態度を崩さない。それでいて不要なケンカは望まず、不良たちが「口が上手いな」と唸るほど、弁舌なめらかに話をつけて場を収める。

「春を待ちわびて〜The sea in the dream〜(原題:夢中的那片海)」 (C)XIXI PICTURES

その姿には北京中に名を轟かせる不良グループのボスも一目置くほどで、トップ俳優シャオ・ジャン自身を投影したような、どこを切り取っても惚れ惚れするほど凛々しい、カリスマ性に溢れた肖春生の人柄が第1話から存分に描かれる。

「春を待ちわびて〜The sea in the dream〜(原題:夢中的那片海)」 (C)XIXI PICTURES

そんな肖春生と親友・葉国華の関係性も見どころだ。「陳情令」では、ワン・イーボーとの"ブロマンス"が飛躍のきっかけとなったシャオ・ジャンだが、今作ではリウ・ルイリン演じる葉国華と男同士の信頼関係をじっくり築き上げている。「お前は一生親友だ」と互いに絆を確かめ合い、葉国華の誕生日プレゼント代わりに恋の手助けをし、不良たちが葉国華に絡んできた時には身代わりを名乗り出るなど、義理や友情に厚い肖春生の一本気なキャラクターが実に魅力的だ。

「春を待ちわびて〜The sea in the dream〜(原題:夢中的那片海)」 (C)XIXI PICTURES

そんな男気溢れる肖春生を周囲の女たちが放っておくはずもなく、葉国華がひと目惚れした相手・賀紅玲も、賢く逞しい肖春生を一目で気に入り、2人は急接近。親友の存在に後ろ髪を引かれながらも、賀紅玲に心を寄せ始める肖春生の淡い恋心が描かれる一方で、肖春生と葉国華の絆には徐々に亀裂が入っていく。

「春を待ちわびて〜The sea in the dream〜(原題:夢中的那片海)」 (C)XIXI PICTURES

「春を待ちわびて〜The sea in the dream〜(原題:夢中的那片海)」 (C)XIXI PICTURES

「春を待ちわびて〜The sea in the dream〜(原題:夢中的那片海)」 (C)XIXI PICTURES

そんな中、第1話では軍医を志す女性・佟暁梅(トン・シャオメイ/リー・チン)と肖春生の出会いも描かれる。互いに名乗り合って「知り合えて光栄だよ」と握手するだけの何気ないシーンだが、目が合った一瞬、ふと肖春生の動きが止まる――やがて深い愛で結ばれることになる2人だけに、妙に意味深な初対面シーンが印象に残る。

今回が5度目の共演となるシャオ・ジャン&リー・チンならではの、まるで転生した2人が魂で響き合うような独特な空気感がこの青春ロマンスに深みをもたらしている。

「春を待ちわびて〜The sea in the dream〜(原題:夢中的那片海)」 (C)XIXI PICTURES

「春を待ちわびて〜The sea in the dream〜(原題:夢中的那片海)」 (C)XIXI PICTURES

6月11日(火)からの本放送に先駆け、5月に第1話が先行放送された際には、「シンプルにかっこいい!」「男が惚れる男」といったシャオ・ジャンへの称賛の声が集まった他、新宿ピカデリー(東京)やなんばパークスシネマ(大阪)で第1話・第2話特別上映会が行われるなど、華流ファンからの熱い視線が集まっている本作。ノスタルジックなオールド北京の雰囲気にも自然と溶け込む、シャオ・ジャンの新たな魅力がたっぷり堪能できる作品だ。

「春を待ちわびて〜The sea in the dream〜(原題:夢中的那片海)」 (C)XIXI PICTURES

文=酒寄美智子

放送情報【スカパー!】

春を待ちわびて〜The sea in the dream〜(原題:夢中的那片海)

放送日時:2024年6月11日(火) 21:00〜

※毎週(火)21:00〜(2話連続放送)

※第1話・第2話の放送終了後にインタビューを含むメイキング映像の放送あり

チャンネル:衛星劇場

※放送スケジュールは変更になる場合があります

最新の放送情報はスカパー!公式サイトへ