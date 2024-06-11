【「ディアブロ IV」拡張パック「憎悪の器」】
10月8日 発売予定
価格： 5,360円（スタンダードエディション） 8,040円（デラックスエディション）

　Blizzard Entertainmentは、プレイステーション 5/プレイステーション 4/Xbox Series S|X/Xbox One/PC向けアクションRPG「ディアブロ IV」の拡張パック「憎悪の器」を10月8日に発売する。価格はスタンダードエディションが5,360円、デラックスエディションが8,040円。

　「憎悪の器」は、新エリアやストーリーなどの新要素を収録した拡張パック。新エリアのナハントゥのジャングルなどが登場。さらにクエストに協力してくれる傭兵が実装される。

　また、ゴールドや素材集めを手伝ってくれるペットを連れてプレイ可能。先行購入でペットを解放できる。

　なお「憎悪の器」を遊ぶには「ディアブロ IV」ゲーム本編が必要となる。

【Diablo IV | Vessel of Hatred | Official Release Date Trailer】

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