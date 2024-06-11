「ディアブロ IV」拡張パック「憎悪の器」が10月8日に発売決定。先行購入でペット解放
【「ディアブロ IV」拡張パック「憎悪の器」】
10月8日 発売予定
価格： 5,360円（スタンダードエディション） 8,040円（デラックスエディション）
10月8日 発売予定
価格： 5,360円（スタンダードエディション） 8,040円（デラックスエディション）
Blizzard Entertainmentは、プレイステーション 5/プレイステーション 4/Xbox Series S|X/Xbox One/PC向けアクションRPG「ディアブロ IV」の拡張パック「憎悪の器」を10月8日に発売する。価格はスタンダードエディションが5,360円、デラックスエディションが8,040円。
「憎悪の器」は、新エリアやストーリーなどの新要素を収録した拡張パック。新エリアのナハントゥのジャングルなどが登場。さらにクエストに協力してくれる傭兵が実装される。
また、ゴールドや素材集めを手伝ってくれるペットを連れてプレイ可能。先行購入でペットを解放できる。
なお「憎悪の器」を遊ぶには「ディアブロ IV」ゲーム本編が必要となる。【Diablo IV | Vessel of Hatred | Official Release Date Trailer】
憎悪との闘いはまだ始まりに過ぎないーー。- ディアブロシリーズ公式 (@playdiablo_jp) June 10, 2024
拡張パック「憎悪の器」を先行購入して、#ディアブロIV のゲーム内報酬を今すぐ解放しましょう。
「憎悪の器」は10月8日(火)リリースhttps://t.co/vfnIzVT6uh
リリース日発表公式トレーラーhttps://t.co/IEGrey4pPR pic.twitter.com/feuF0hwo0C
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