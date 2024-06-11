¤Á¤¤¤«¤ï¡Öµ´¿É¥«¥ì¡¼¡×´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÈ¯Çä·èÄê¡ª¡¡Á´10¼ïÎà¤Î¡Ö¥¥é¥¥é¥·¡¼¥ë¡×ÉÕ¤
¡¡¥Ê¥¬¥Î¤Ë¤è¤ëXÈ¯¥Þ¥ó¥¬¡Ø¤Á¤¤¤«¤ï¡Ù¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥«¥ì¡¼¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¡Ö´ü´Ö¸ÂÄê ¤Á¤¤¤«¤ïµ´¿É¥«¥ì¡¼¡ã¥Ó¡¼¥Õ¡ä¡×¤¬¡¢7·î11Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤«¤é´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¥ã¥éÀª¤¾¤í¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¤«¤ï¤¤¤¤¡ª¡¡Á´10¼ïÎà¤Î¡Ö¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¥é¥¥é¥·¡¼¥ë¡×
¢£·ã¿ÉÃí°Õ¡ª
¡¡º£²óÅÐ¾ì¤¹¤ë¡Ö´ü´Ö¸ÂÄê ¤Á¤¤¤«¤ïµ´¿É¥«¥ì¡¼¡ã¥Ó¡¼¥Õ¡ä¡×¤Ï¡¢¤Á¤¤¤«¤ï¡¢¥Ï¥Á¥ï¥ì¡¢¤¦¤µ¤®¤¬¡Èµ´¿É¡É¤Ê¥«¥ì¡¼¤ËÄ©¤à¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò´ð¤Ë¤·¤¿´ÝÈþ²°¤Î¥«¥ì¡¼¡£
¡¡¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ë¤Ï¡¢¿É¤µ¤Ç´é¤¬¿¿¤ÃÀÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Á¤¤¤«¤ï¡¢¥Ï¥Á¥ï¥ì¡¢¤¦¤µ¤®¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö·ã¿ÉÃí°Õ¡×¤È·Ù¹ð¤âÅº¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£µíÆù¡¢¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¡¢¤Ë¤ó¤¸¤ó¤È¶ñºà¤âÆþ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Û¥Ã¥È¤Ê¿ÉÌ£¤Ç¸å°ú¤¯Ì£¤ï¤¤¤À¤½¤¦¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ËÜÉÊ¸ÂÄê¤Î¡Ö¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¥é¥¥é¥·¡¼¥ë¡×¤¬Á´10¼ï¤Î¤¦¤Á1Ëç¥é¥ó¥À¥à¤ÇÉÕÂ°¡£¤Á¤¤¤«¤ï¤ÎÃç´Ö¤¿¤Á¤¬Àª¤¾¤í¤¤¤·¤¿¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ç¥¢¥¤¥¥ã¥Ã¥Á¡×ÊÁ¤ä¡¢¡Ö°Ì´ÊÔ¡×¤ÎÊÁ¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú¡Ö´ü´Ö¸ÂÄê ¤Á¤¤¤«¤ïµ´¿É¥«¥ì¡¼¡ã¥Ó¡¼¥Õ¡ä¡×³µÍ×¡Û
ÈÎÇä´ü´Ö¡§7·î11Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡Á8·î31Æü¡ÊÅÚ¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¥ã¥éÀª¤¾¤í¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¤«¤ï¤¤¤¤¡ª¡¡Á´10¼ïÎà¤Î¡Ö¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¥é¥¥é¥·¡¼¥ë¡×
¢£·ã¿ÉÃí°Õ¡ª
¡¡º£²óÅÐ¾ì¤¹¤ë¡Ö´ü´Ö¸ÂÄê ¤Á¤¤¤«¤ïµ´¿É¥«¥ì¡¼¡ã¥Ó¡¼¥Õ¡ä¡×¤Ï¡¢¤Á¤¤¤«¤ï¡¢¥Ï¥Á¥ï¥ì¡¢¤¦¤µ¤®¤¬¡Èµ´¿É¡É¤Ê¥«¥ì¡¼¤ËÄ©¤à¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò´ð¤Ë¤·¤¿´ÝÈþ²°¤Î¥«¥ì¡¼¡£
¡¡¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ë¤Ï¡¢¿É¤µ¤Ç´é¤¬¿¿¤ÃÀÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Á¤¤¤«¤ï¡¢¥Ï¥Á¥ï¥ì¡¢¤¦¤µ¤®¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö·ã¿ÉÃí°Õ¡×¤È·Ù¹ð¤âÅº¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£µíÆù¡¢¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¡¢¤Ë¤ó¤¸¤ó¤È¶ñºà¤âÆþ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Û¥Ã¥È¤Ê¿ÉÌ£¤Ç¸å°ú¤¯Ì£¤ï¤¤¤À¤½¤¦¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ËÜÉÊ¸ÂÄê¤Î¡Ö¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¥é¥¥é¥·¡¼¥ë¡×¤¬Á´10¼ï¤Î¤¦¤Á1Ëç¥é¥ó¥À¥à¤ÇÉÕÂ°¡£¤Á¤¤¤«¤ï¤ÎÃç´Ö¤¿¤Á¤¬Àª¤¾¤í¤¤¤·¤¿¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ç¥¢¥¤¥¥ã¥Ã¥Á¡×ÊÁ¤ä¡¢¡Ö°Ì´ÊÔ¡×¤ÎÊÁ¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú¡Ö´ü´Ö¸ÂÄê ¤Á¤¤¤«¤ïµ´¿É¥«¥ì¡¼¡ã¥Ó¡¼¥Õ¡ä¡×³µÍ×¡Û
ÈÎÇä´ü´Ö¡§7·î11Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡Á8·î31Æü¡ÊÅÚ¡Ë