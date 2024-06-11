ÉáÄÌ¡¢¤ªÎé¤¹¤ë¤è¤Í¡Ä¡©¡¡·ëº§¼°¤¬¤¤Ã¤«¤±¤ÇÍ§Ã£¤Ë¸¸ÌÇ¤·¤¿¤³¤È
¹¬¤»¥à¡¼¥ÉÉº¤¦·ëº§¼°¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢Í§¿Í¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¤³¤Î»Ò¡¢¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤¤ï¡Ä¡Ä¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£·ëº§¼°¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢Í§¾ð¤¬²õ¤ì¤¿ÍýÍ³¤È¤Ï¡©
º£²ó¤Ï¡¢¡Ö·ëº§¼°¤¬¤¤Ã¤«¤±¤ÇÍ§Ã£¤Ë¸¸ÌÇ¤·¤¿¤³¤È¡×¤ÎÃæ¤«¤é¡¢Í¾¶½¤ò´èÄ¥¤Ã¤¿¤Î¤Ë¤ªÎé¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
Í¾¶½¤Î¤ªÎé¤¬¤Ê¤¤
¡ÖÍ§Ã£¤Î·ëº§¼°¤ÇÍ¾¶½¤ò¤ä¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤±¤É¥À¥ó¥¹¤ÎÎý½¬¤ä°áÁõ¹ç¤ï¤»¤Ê¤É¡¢¤È¤Ë¤«¤¯½àÈ÷¤¬ÂçÊÑ¤Ç¡£ÅöÆü¤Ï¡¢À¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¤·Í§Ã£¤â´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿¤«¤é¤è¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤½¤¦¤¤¤¨¤Ð¤Ê¤Ë¤â¤ªÎé¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Ê¡Ä¡Ä¡£ÊÌ¤Ë¤¤¤¤¤ó¤À¤±¤É¡¢¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡¢¥â¥ä¥Ã¤È¤·¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡×¡Ê25ºÐ¡¦½÷À¡Ë
¢¦ ·ëº§¼°¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¤¿¤á¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿Í§Ã£¤Ë¤Ï¡¢¤½¤Î¤¢¤È¤´¤Ï¤ó¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¤ê¤ªÎé¤ÎÉÊ¤òÅÏ¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¹¬¤»¥Ü¥±¤Ç¡¢ÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë¤Ù¤¤³¤È¤òËº¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡Ä¡Ä¡£