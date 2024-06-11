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気象台は、午後0時29分に、大雨警報（土砂災害）を渡嘉敷村に発表しました。また洪水警報を宜野湾市、浦添市、うるま市、南城市、読谷村、嘉手納町、北中城村、八重瀬町に発表しました。

【警報エリアを確認】【大雨警報】沖縄県・渡嘉敷村に発表

本島中南部では、11日夜のはじめ頃まで土砂災害に、11日夕方まで低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■那覇市
□洪水警報
　11日夕方にかけて警戒

■宜野湾市
□洪水警報【発表】
　11日夕方にかけて警戒

■浦添市
□洪水警報【発表】
　11日夕方にかけて警戒

■糸満市
□大雨警報
・土砂災害
　11日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
　11日夕方にかけて警戒
　1時間最大雨量　60mm

□洪水警報
　11日夕方にかけて警戒

■沖縄市
□洪水警報
　11日夕方にかけて警戒

■豊見城市
□大雨警報
・土砂災害
　11日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　50mm
　ピーク時間　11日昼過ぎ

■うるま市
□洪水警報【発表】
　11日夕方にかけて警戒

■南城市
□大雨警報
・土砂災害
　11日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
　11日夕方にかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm

□洪水警報【発表】
　11日夕方にかけて警戒

■読谷村
□洪水警報【発表】
　11日夕方にかけて警戒

■嘉手納町
□洪水警報【発表】
　11日夕方にかけて警戒

■北谷町
□洪水警報
　11日夕方にかけて警戒

■北中城村
□洪水警報【発表】
　11日夕方にかけて警戒

■渡嘉敷村
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　11日夜のはじめ頃にかけて警戒

■八重瀬町
□大雨警報
・土砂災害
　11日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
　11日夕方にかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm

□洪水警報【発表】
　11日夕方にかけて警戒