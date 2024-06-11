【大雨警報】沖縄県・渡嘉敷村に発表
気象台は、午後0時29分に、大雨警報（土砂災害）を渡嘉敷村に発表しました。また洪水警報を宜野湾市、浦添市、うるま市、南城市、読谷村、嘉手納町、北中城村、八重瀬町に発表しました。
本島中南部では、11日夜のはじめ頃まで土砂災害に、11日夕方まで低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■那覇市
□洪水警報
11日夕方にかけて警戒
■宜野湾市
□洪水警報【発表】
11日夕方にかけて警戒
□洪水警報【発表】
11日夕方にかけて警戒
■糸満市
□大雨警報
・土砂災害
11日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
11日夕方にかけて警戒
1時間最大雨量 60mm
□洪水警報
11日夕方にかけて警戒
■沖縄市
□洪水警報
11日夕方にかけて警戒
■豊見城市
□大雨警報
・土砂災害
11日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 50mm
ピーク時間 11日昼過ぎ
■うるま市
□洪水警報【発表】
11日夕方にかけて警戒
■南城市
□大雨警報
・土砂災害
11日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
11日夕方にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
□洪水警報【発表】
11日夕方にかけて警戒
■読谷村
□洪水警報【発表】
11日夕方にかけて警戒
■嘉手納町
□洪水警報【発表】
11日夕方にかけて警戒
■北谷町
□洪水警報
11日夕方にかけて警戒
■北中城村
□洪水警報【発表】
11日夕方にかけて警戒
■渡嘉敷村
□大雨警報【発表】
・土砂災害
11日夜のはじめ頃にかけて警戒
■八重瀬町
□大雨警報
・土砂災害
11日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
11日夕方にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
□洪水警報【発表】
11日夕方にかけて警戒