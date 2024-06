iPhone/iPad/Mac版「バイオハザード7 レジデント イービル」が7月2日(火)に発売決定！ 本日予約受付スタート！

iPhone/iPad/Mac版 「バイオハザード7 レジデント イービル」 が2024年7月2日(火)に発売予定であることが発表された。さらに本日から予約受付も開始される。

本作はiPhone 15 ProとiPhone 15 Pro Maxをはじめ、M1チップ以降を搭載したすべてのiPadとMacでプレイが可能。ユニバーサル購入に対応しているので、一度購入したら同じApple IDで登録されているiPhone/iPad/Mac全てのプラットフォームで楽しむ事ができる。ゲームの冒頭は無料で楽しめるので、まずは予約して“シリーズ最恐”の真偽を、あなた自身のゲームプレイで確かめてほしい。

そして、iPhone/iPad/Macに向けては 「バイオハザード RE:2」 もラインナップ。続報に期待が高まる。

▲独自の一人称視点“アイソレートビュー”。深い没入感でのゲームプレイが楽しめる

▲iPhone、iPad、Mac版『バイオハザード RE2』も発売予定!

【バイオハザード7 レジデント イービル】

行方不明となった妻の消息を追って、とある邸を訪れた主人公「イーサン・ウィンターズ」のサバイバルを描く。なによりも“恐怖”にフォーカスした本作では、独自の主観視点“アイソレートビュー”を採用。イーサンが出逢う事件や、これまでに犠牲となった人々に起こった恐ろしい出来事の数々を、自身が体験しているかのような深い没入感で味わうことができる1作だ。イーサンの決死行を描いた本編に加えて、クリス・レッドフィールドが事件の収束に挑むシナリオコンテンツ「Not A Hero」も収録されている。

「バイオハザード7 レジデント イービル」収録コンテンツ

・「バイオハザード7」本編・Not A Hero(シナリオコンテンツ)

▲ベイカー一家とのディナーシーン。狂気との邂逅、その恐ろしさが存分に味わえるシークエンスだ

▲古びた電話。鳴る音1つにも“恐怖”を覚えることだろう

▲邸を訪ねてきた警官。救いを求めることはできないだろうか?

▲邸には「モールデッド」と呼ばれるクリーチャーも徘徊している

▲狂気に侵されているのはベイカー一家だけではない? 過酷なサバイバルを生き延びろ

▲クリス・レッドフィールドをプレイヤーキャラクターとしたシナリオ「Not A Hero」も収録されている

【「バイオハザード7 レジデント イービル ゴールドエディション アップグレード」】

「バイオハザード7」を遊び尽くすアップグレードも同日配信予定。後日譚となるシナリオコンテンツ「End of Zoe」をはじめ、さまざまな趣向を凝らしたショートシナリオやエクストラゲーム、最高難易度の初期解放など、多彩なコンテンツが詰め込まれた「バイオハザード7」を遊び尽くすアップグレードになっている。

▲コミカルなエクストラゲームからエピローグとなるシナリオまで、多彩なコンテンツが詰め込まれた「ゴールドエディション アップグレード」

「バイオハザード7 レジデント イービル ゴールドエディション アップグレード」収録コンテンツ

・Banned Footage Vol.1・Banned Footage Vol.2・End of Zoe・コイン 5種・Survival Pack 6種・難易度「Madhouse」

【iPhoneやiPadで手軽にプレイ! オート射撃といったオプション機能を追加】

iPhoneやiPadでは画面に表示されたタッチコントローラーでのプレイに対応。オート射撃といったオプションが追加されているほか、タッチ操作でより手軽に快適にゲームを楽しむことができるように細やかに調整されている。Bluetooth対応の互換性があるコントローラーにも対応しているので、家庭用ゲームマシン同様の操作も可能だ。

▲銃を構えている時に一定時間照準に敵を捉えると自動で撃つ「オート射撃」の実装をはじめ、快適にタッチ操作を楽しむ調整が随所に施されている

【ユニバーサル購入対応。多彩なプレイシーンで楽しめる】

iPhone/iPad/Mac版「バイオハザード7 レジデント イービル」はユニバーサル購入に対応。だから、一度購入すれば同じApple IDで登録されているiPhone/iPad/Mac全てのプラットフォームで楽しむことができる。外出先やすきま時間ではiPhoneで手軽に遊んで、リビングや自室ではiPadやMacでじっくりとゲームプレイを堪能する。そんな、シーンに合わせて遊ぶマシンを切り替える楽しみ方もできるのだ。

▲『バイオハザード7 レジデント イービル』は一度購入すれば同じApple IDで登録されているiPhone、iPad、Mac全てのプラットフォームで楽しむ事ができる

【タイトル情報】

■「バイオハザード7 レジデント イービル」

発売予定日:2024年7月2日(火)

価格:

・ゲーム本編 1,990円(税込)

※ゲーム本編の序盤は無料で体験可能

・バイオハザード7 レジデント イービル ゴールドエディション アップグレード 2,000円(税込)

※アップグレードを楽しむには「バイオハザード7」ゲーム本編の購入が必要

対応端末:公式サイトで確認

公式サイト: https://www.capcom-games.com/apple/ja-jp/



■「バイオハザード RE:2」

発売予定日:COMING SOON

売価格: 未定

(C)CAPCOM

iPhone、Mac、iPad Pro、iPad Airは、Apple Inc.の商標。

(C) 2024 Apple Inc. All rights reserved.