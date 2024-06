與真司郎が、約2年半ぶりにアーティストとしてステージに戻ってくる。2021年の11月〜12月にかけて開催されたAAAの6大ドームツアー『AAA DOME TOUR 15th ANNIVERSARY -thanx AAA lot- 』を最後に、音楽活動を休止。その活動再開の知らせは、誰もが予期せぬ形で訪れた。

昨年7月26日にLINE CUBE SHIBUYA で、約2000名ものファンを抽選で無料招待する形でファンミーティング『與真司郎announcement』を開催。会場ではAAAメンバーもひそやかに見守る中で、自身がゲイであることを告白。ソロアーティストとしての活動を再開することも報告した。“本来の自分”として生きるために選択したカミングアウトは、J-POP界の一線で長年活躍し、多くの人が知るポップスターの告白という衝撃性をもって国内外の多数のメディアで大きく報道されることとなり、いまなお反響を呼んでいる。

あれから、間もなく1年。「なんでも聞いてください」と穏やかにほほ笑む與真司郎は、“名は体を表す”というように、自分の人生を切り開くための“真”の力を“司る人”だ。

イベントではアーティスト活動の再開を伝えたが、そこに至るまでにはキャリアのすべてを捨てる覚悟をもって決意していたカミングアウト。そして「想像以上だった」という発表後の大きな反響の中で、この1年過ごしてきた胸中。久しぶりのツアーへ込められた思いと、アーティストとしての新たな決意を語ってくれた。(全7回の4回目)

──イベントでは音楽活動の再開も報告されました。AAAは活動休止中で、ソロとしても音楽活動は休止という形をとっていましたけど、音楽活動を休止されたあと、音楽を再びやりたいというビジョンを思い描くことはありましたか?

いや、もう全然なかったんです。カミングアウトをする前から、どこかでファンのみんながおれのセクシャリティのことを知ってしまうんじゃないかと懸念していたこともありましたし……。いまはSNSがあるので、例えばゲイの友達と遊んでいるところを誰かに撮られたら、簡単に写真をあげられてしまう時代ですから。

──良くも悪くも、誰もが情報を拡散できる時代ですよね。

カミングアウトしたら音楽活動はできなくなるし、このような取材を受けたり、テレビに出るような芸能活動自体ができなくなる。アパレルのブランドプロデュースの仕事もしていましたけど、それもできなくなるんだろうなと思っていました。

──そんな状況の中で、音楽活動を再開しようと思ったのはどんなきっかけがあったんでしょうか?

カミングアウトをする半年くらい前だったと思うんですけど、アメリカのスタッフと日本のスタッフといっしょに、日本でカラオケに行く機会があったんです。そのときに、みんながすごく褒めてくれて、“絶対に音楽をやった方がいい”と言ってすごく自信をつけてくれたんです。

──もう一度、音楽活動をするにあたっては、どんな思いがありましたか?

売れたいがために音楽を作ろうという感覚は、ないんですよね。自分が好きな音楽を作って、それを応援してくださるファンのみんなが聞いてくれればいい。それでもう一度、音楽をやってみようと思ったんですけど、実は活動再開後の1曲目『Into The Light』を出すときには、とりあえずその後は様子見だな……という気持ちでした。

──ここから本格的に、どんどんリリースしていこう!みたいな感じではなかったんですね。

これから音楽をやっていきたいという気持ちはもちろんあったけど、気持ちとしては半々な感じでした。やっぱり(ブランクがあったから)自信がなかったし、発表したあとどうなるのかも分からなかったので。

──『Into The Light』をイベントのタイミングで発表したということは、楽曲の制作中は、まだカミングアウトする前の時期ですよね。皆さんの反応を含めて、先が見えない状況だったんですね。

そうなんです。音楽のことも、カミングアウトのことも考えなくてはならない時期で、ちょっと考えることが多すぎるくらいでした。

──カミングアウトを経て、音楽活動的には『Into The Light』のあと、今年3月に『FUN FOREVER』、4月に『Upside Down』をリリースされました。改めて音楽制作の楽しさを感じることはありましたか?

最近、音楽がより好きになりました! いままでは、與真司郎は“こういう歌詞を歌わなくてはいけない”、“こういうパフォーマンスを見せなければならない”っていう考え方があったんですよ。

──いわゆる“アーティストイメージ”があった。

はい。『Into The Light』のときには、まだ“こうあらねばならない”という昔の思考がちょっと残っていた時期で。でも、歌詞には自分自身のことを入れたかったから、そういう意味では挑戦の曲だったんです。

──『Into The Light』は、自分のこれまでの人生と内面について掘り下げた歌詞でしたよね。

自分が昔、葛藤していた気持ちを歌詞に入れたかったので、結果的にすごくいいスタートダッシュの曲になったと思います。でも最近は、楽曲を作りたいな……というインスピレーションが沸いたときに、音楽プロデューサーと作ればいいって思うようになったんです。ジャンルも問わず、歌いたいものを歌えたらいいなって思っています。歌うことも、好きになりました! 家の中でも、大声で適当に歌ったりしているくらい(笑い)。いままでは歌うことにも、自信がなかったんですよね。グループにいるときには、もともとメインボーカルのメンバーがいたので。

──デビュー当初のAAAはメインボーカルが3名で、ほかのメンバーは基本的には歌わないスタイルでしたよね。数年たってから、全員で歌って踊るスタイルへと変化していって。

そうなんです。だから、もともとメインボーカルじゃない自分が歌うことになったときに、“下手だ、歌うべきじゃない”っていうコメントが、たくさん届いていたんです。10代の頃にそういう言葉を受けてしまうと、やっぱり自己肯定感が下がってしまって……。いまでは受け流せるようになったし、自分に自信を持てるようになりましたけど。

──音楽活動を休止されていた間、歌やダンスに触れる機会はあったんですか?

歌に関しては、なんとなく歌ったりしてはいたので久しぶりという感じはないんです。ダンスは、休んでいた間は何もしてなかったんですよね。この前久しぶりに、LAのダンススタジオに友達と行って踊りましたけど。でも、ダンスは10才のころからやっていたことだから、(身体が)そこまで忘れないんです。

──MVを拝見するとブランクを感じなかったので、実は密かにダンス練習をしていたのかな……と思っていました(笑い)。

全然(笑い)。これから超下手になることはないと思うし、逆を言うと、超上手になることもないと思うんですけど(笑い)。自分らしく、與真司郎らしいダンスができればいいなって思います。休んでいた間に音楽が嫌いになったみたいなこともなくて、むしろ自分が本当につくりたい音楽を見つめ直せた……という感じですね。

──AAAとしてデビューされてから約20年の間に、音楽業界も大きく変化しましたよね。リリースの仕方をとっても、かつては毎月のようにCD連続リリースするといった手法があったけれど、最近ではないですし。

そうですよね。そういえばAAAも、デビュー当時とか、10周年のような記念イヤーには何か月も連続リリースする……ということをやっていましたね。いま考えると、ちょっと信じられないスケジュール(笑い)。

──いまではあり得ないですよね(笑い)。長年、音楽活動をされてきていますけど、いま、音楽的な流行みたいなものに対してはどのように捉えていますか?

いままでは、流行と自分がやりたいことの“間をとる”みたいな意識があったんですよね。それこそ、活動再開後の『Into The Light』からの3曲に関しても、いままでよりは自分の体験をいれているけれど、例えばMVではダンスシーンがあったり、以前のスタイルを思い出させるような面もあるんです。

──突然、180度スタイルが変わると、さすがにファンの皆さんも驚いてしまうかもしれないですし。そのあたりは、グラデーションを描きながら、新しいことにトライするような形でシフトしていくほうがナチュラルかもしれないですよね。

思いっきり方向性がブレたりしなければ、良いのかなって思います。そのときどきで伝えたいことにあった形で、方向性を決めていけばいい。MVではもっとリアルな映像だったり、試したことがないことにもトライしてみたいですね。流行は意識せず、自分のやりたい音楽を届けたいんです。正直、いまの時代って流行り自体もなくなってきていると思うので。

──確かに、例えばあるジャンルが突出していて、大多数の人がそれを聞いているというような流行はないですよね。それぞれが好きな音楽を、より自由に楽しめる時代になっているのかもしれないですね。

音楽って、究極、個人の好き嫌いだから。みんなが良い曲だと言っていても、自分にはハマらないな……という曲もあるだろうし。それこそ、音楽に限らずエンターテイメントって、そういうものだと思うんです。だからこそ、自分が本当に良いなと思えるものを届けることを大事にしたい。いまは、レコード会社との契約でいつまでに次のリリースを出さなければいけない……みたいな縛りもないので、本当に自由に出せる環境になっているので。音楽活動の休止期間は、自分が本当につくりたい音楽を見つめ直せた時間だったと思います。

<リリース&公演情報>

最新曲『Upside Down』が配信中。全国4か所全11公演を回るツアー『SHINJIRO ATAE LIVE TOUR & TALK SHOW 2024 - THIS IS WHERE WE BELONG -』が、6月3日〜27日まで開催中。