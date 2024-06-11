¡ÖÁ´ÉôÊÖÉÊ¤Ç!!¡×¸ÜµÒ¤ÎÌ¼¤¬·ã¹â¡Ä¡ÖÊì¤¬ÇÏ¼¯¤ß¤¿¤¤¤ËÇã¤Ã¤Æ¤¤ÆÌÂÏÇ¤À¤Ã¤¿¡×Å¹°÷¤ÎÂÐ±þ¤Ï¡©¡Úºî¼Ô¤ËÊ¹¤¯¡Û
¥¢¥Ñ¥ì¥ë¶È³¦¤ÇÌó10Ç¯Æ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿·ÐÎò¤ò»ý¤Ä¤æ¤Â¢(@yuki_zo_08)¤µ¤ó¡£Ä¹¤¯Æ¯¤¤¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê·Ð¸³¤ò·Ð¤Æ¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¥¿¥¤¥×¤ÎµÒ¤ËÎ×µ¡±þÊÑ¤ÊÂÐ±þ¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢Æþ¼Ò¤·¤Æ´Ö¤â¤Ê¤¤¤³¤í¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¸ÜµÒ¤¬ÉÕ¤«¤ºÇº¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ó¤Ê¤æ¤Â¢¤µ¤ó¤Ë½é¤á¤Æ¤Ç¤¤¿¸ÜµÒ¤¬¡È»³¸ýÍÍ¡É¤À¤Ã¤¿¡£º£²ó¤Ï¡¢½é¤á¤Æ¤Î¸ÜµÒ¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£¤³¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ï¤æ¤Â¢¤µ¤ó¤Î¿´¤Ë°Å¤¤±Æ¤òÍî¤È¤·¡¢¤Î¤Á¤Î¤Á¤Þ¤Ç¤È¤Æ¤âÄË¤¤¥È¥é¥¦¥Þ¤È¤Ê¤Ã¤Æ»Ä¤ë¤Î¤À¤Ã¤¿¡Ä¡ª
¡ÚÌ¡²è¤òÆÉ¤à¡Û¡ÖÁ´ÉôÊÖÉÊ¤Ç!!¡×¤È·ã¹â¤¹¤ëÌ¼¤µ¤ó¤Î¸À¤¤Ê¬¤È¤Ï¡Ä¡©
¡È»³¸ýÍÍ¡É¤Ë¤ÏÌ¼¤µ¤ó¤¬¤¤¤Æ¡¢¤æ¤Â¢¤µ¤ó¤ÈÆ±Ç¯Âå¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ»³¸ýÍÍ¤Ï¡¢¤æ¤Â¢¤µ¤ó¤Î¤¿¤É¤¿¤É¤·¤¤ÀÜµÒ¤âÍ¥¤·¤¯¸«¼é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£ºÇ½é¤Ï¼«Ê¬¤ÎÉþ¤Î¤ß¹ØÆþ¤·¤Æ¤¤¤¿»³¸ýÍÍ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤æ¤Â¢¤µ¤ó¤ËÁêÃÌ¤·¡¢Ì¼¤µ¤ó¤ÎÉþ¤â¹ØÆþ¡£¡Ö¤¢¤Î»Ò¡¢¤¤¤Ä¤â°ÂÊª¤Ð¤Ã¤«¤êÃå¤Æ¤ë¤Î¤è¡£¤¿¤Þ¤Ë¤Ï¤è¤¤Êª¤òÃå¤Æ¤Û¤·¤¯¤Æ¡Ä¡£Ì¼¤Ë¤¢¤²¤Æ¤âÊÑ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤·¤é¡©¡×¤È¿´ÇÛ¤¹¤ë»³¸ýÍÍ¤Ë¡¢¡Ö¤ªÊìÍÍ¤«¤é¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ê¤ó¤ÆÁÇÅ¨¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È±þ±ç¤·¤¿¤æ¤Â¢¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤¬¤Î¤Á¤Î¤ÁÂçÊÑ¤Ê½ÐÍè»ö¤Ø¤ÈÈ¯Å¸¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡Ö¤¤¤º¤ì¤Ï°ì½ï¤Ë¤´ÍèÅ¹¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ê¡×¤ÈÉâ¤Â¤À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤æ¤Â¢¤µ¤ó¤Î¤â¤È¤Ë¡¢¼ÂºÝ¤ËÌ¼¤µ¤ó¤¬ÍèÅ¹¡Ä¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤Ï¡È¤Ò¤È¤ê¡É¤Ç¤ÎÍèÅ¹¤À¤Ã¤¿!!Ì¼¤µ¤ó¤Ï·ã¹â¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Âç¤¤Ê»æÂÞ¤ò¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤Ë¥É¥ó¥Ã¤ÈÃÖ¤¯¤È¡ÖÁ´ÉôÊÖÉÊ¤Ç¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È¸À¤¤Êü¤Ã¤¿¡£°ìÂÎ¤Ê¤¼¡©Ì¼¤µ¤ó¤Î¸À¤¤Ê¬¤äÁÛ¤¤¤È¤Ï¡Ä¡©¤½¤·¤Æ¡¢Ì¼¤µ¤ó¤ÎÁÛ¤¤¤òÊ¹¤¤¤Æ·ã¤·¤¯Æ°ÍÉ¤¹¤ë¤æ¤Â¢¤µ¤ó¤Ï¥Ð¥Ã¥¯¥ä¡¼¥É¤Ë²¼¤²¤é¤ì¤¿¤Î¤À¤¬¡¢¤Î¤Á¤ËÅ¹Ä¹¤«¤é¤«¤±¤é¤ì¤¿¸ÀÍÕ¤È¤Ï¡Ä¡©
¥È¥é¥¦¥Þ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿ËÜ¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ï¡¢Æþ¼Ò¤·¤Æ´Ö¤â¤Ê¤¤¤³¤í¤Î¤â¤Î¤À¤¬¡¢¤æ¤Â¢¤µ¤ó¤ËÅö»þ¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¡£
¡½¡½Ì¼¤µ¤ó¤«¤éÊÖÉÊ¤ÎÍýÍ³¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤¡¢Åö»þ¤Î¤æ¤Â¢¤µ¤ó¤Ï¤É¤ó¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¤·¤¿¤«¡©
¥Ï¥ó¥Þ¡¼¤ÇÆ¬¤ò¤Ö¤ÃÃ¡¤«¤ì¤¿¤è¤¦¤Ê¾×·â¤Ç¤·¤¿¡£¤Þ¤µ¤«¡ÖÌÂÏÇ¡×¡Ö¤¤¤¤³û¡×¤À¤Ê¤ó¤Æ¸ÀÍÕ¤òÍá¤Ó¤»¤é¤ì¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤â¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤Î¤Ç¡Ä¡£
¡½¡½¡Ö¤¤¤¤³û¡×¤È¤¤¤¦¶¯¤á¤Î¸ÀÍÕ¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Ë¼õ¤±¼è¤ë¤È¥À¥á¡¼¥¸¤¬Âç¤¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¤Ï¤¤¡£¼ã¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¤«¤Ê¤ê¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½º£¤Î¤æ¤Â¢¤µ¤ó¤«¤é¡¢Åö»þ¤Î¤æ¤Â¢¤µ¤ó¤Ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤òÁ÷¤ë¤È¤·¤¿¤é¡Ä¡©
Åö»þ¤ÎÅ¹Ä¹¤Ë¤â¸À¤ï¤ì¤¿¤È¤ª¤ê¡Ö»ö¸Î¤À¤È»×¤¨¡×¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤·¤Þ¤¹¡£ÀÜµÒ¶È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤ï¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¡¢Àµ¤·¤¤ÂÐ±þ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¥¯¥ì¡¼¥à¤Ïµ¯¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤ÏÈò¤±¤é¤ì¤Ê¤¤»ö¸Î¤ÈÆ±¤¸¤Ê¤Î¤ÇÍýÍ³¤ò¹Í¤¨¤Æ¤â°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¤¡¢¤ÈÄ¹Ç¯¤Î·Ð¸³¤«¤é³Ø¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½ÀÜµÒ¶È¤ÇÆ¯¤¤¤¿10Ç¯´Ö¤Ç¡¢¤Û¤«¤Ë¤â¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤ÊÖÉÊ¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤é¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ö°ì²óÃå¤¿¤é¿¤Ó¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡¢ÉÔÎÉÉÊ¤À¡×¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤ÇÊÖÉÊ¤ËÍè¤é¤ì¤¿¤ªµÒÍÍ¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÉÊÊª¤ò¸«¤Æ¤ß¤ë¤È¥·¥ß¡¢¥Û¥Ä¥ì¤¬Â¿¿ô¡Ä¤É¤¦¸«¤Æ¤â°ì²ó¤ÎÃåÍÑ¤¸¤ã¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£µó¶ç¡¢ÉÊÈÖ¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤é3Ç¯Á°¤Î¾¦ÉÊ¤Ç¤·¤¿¡£
¡½¡½¤É¤¦ÂÐ±þ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
¤½¤Î¤¢¤¿¤ê¤Î¾õ¶·(ÉÊÊª¤Î¾õÂÖ¤äÈÎÇä»þ´ü)¤ò¥ª¥Ö¥é¡¼¥È¤ËÊñ¤ó¤Ç¤ªÏÃ¤·¤·¤¿¤é¡¢¥ä¥Ð¤¤¤È»×¤ï¤ì¤¿¤Î¤«¤¢¤¤é¤á¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿(¾Ð)¡£
¤æ¤Â¢¤µ¤ó¤Î¥Ö¥í¥°¡Ö¤æ¤Â¢¤µ¤ó¤Ý¡£¡×¤Ë¤Ï¡¢¤Û¤«¤Ë¤â¼ÂÏÃ¤ò¥Ù¡¼¥¹¤ËÉÁ¤¤¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥ÉÌ¡²è¤¬ËþºÜ¡£¤Û¤«¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬Áø¶ø¤·¤¿¥¹¥È¡¼¥«¡¼µÒ¤äÌÂÏÇµÒ¡¢¥¯¥ì¡¼¥àµÒ¤Ê¤É¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤¢¤Ã¤¿ÏÃ¤ò¸µ¤ËÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£ËèÆü20»þ30Ê¬¡¢Â¿¤¤¤È¤¤Ï1Æü¤Ë2²ó(12»þ¡¢20»þ30Ê¬)¹¹¿·¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤ÒÆÉ¤ó¤Ç¤ß¤Æ¡ª
¼èºà¶¨ÎÏ¡§¤æ¤Â¢(@yuki_zo_08)
¡È»³¸ýÍÍ¡É¤Ë¤ÏÌ¼¤µ¤ó¤¬¤¤¤Æ¡¢¤æ¤Â¢¤µ¤ó¤ÈÆ±Ç¯Âå¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ»³¸ýÍÍ¤Ï¡¢¤æ¤Â¢¤µ¤ó¤Î¤¿¤É¤¿¤É¤·¤¤ÀÜµÒ¤âÍ¥¤·¤¯¸«¼é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£ºÇ½é¤Ï¼«Ê¬¤ÎÉþ¤Î¤ß¹ØÆþ¤·¤Æ¤¤¤¿»³¸ýÍÍ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤æ¤Â¢¤µ¤ó¤ËÁêÃÌ¤·¡¢Ì¼¤µ¤ó¤ÎÉþ¤â¹ØÆþ¡£¡Ö¤¢¤Î»Ò¡¢¤¤¤Ä¤â°ÂÊª¤Ð¤Ã¤«¤êÃå¤Æ¤ë¤Î¤è¡£¤¿¤Þ¤Ë¤Ï¤è¤¤Êª¤òÃå¤Æ¤Û¤·¤¯¤Æ¡Ä¡£Ì¼¤Ë¤¢¤²¤Æ¤âÊÑ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤·¤é¡©¡×¤È¿´ÇÛ¤¹¤ë»³¸ýÍÍ¤Ë¡¢¡Ö¤ªÊìÍÍ¤«¤é¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ê¤ó¤ÆÁÇÅ¨¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È±þ±ç¤·¤¿¤æ¤Â¢¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤¬¤Î¤Á¤Î¤ÁÂçÊÑ¤Ê½ÐÍè»ö¤Ø¤ÈÈ¯Å¸¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡Ö¤¤¤º¤ì¤Ï°ì½ï¤Ë¤´ÍèÅ¹¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ê¡×¤ÈÉâ¤Â¤À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤æ¤Â¢¤µ¤ó¤Î¤â¤È¤Ë¡¢¼ÂºÝ¤ËÌ¼¤µ¤ó¤¬ÍèÅ¹¡Ä¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤Ï¡È¤Ò¤È¤ê¡É¤Ç¤ÎÍèÅ¹¤À¤Ã¤¿!!Ì¼¤µ¤ó¤Ï·ã¹â¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Âç¤¤Ê»æÂÞ¤ò¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤Ë¥É¥ó¥Ã¤ÈÃÖ¤¯¤È¡ÖÁ´ÉôÊÖÉÊ¤Ç¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È¸À¤¤Êü¤Ã¤¿¡£°ìÂÎ¤Ê¤¼¡©Ì¼¤µ¤ó¤Î¸À¤¤Ê¬¤äÁÛ¤¤¤È¤Ï¡Ä¡©¤½¤·¤Æ¡¢Ì¼¤µ¤ó¤ÎÁÛ¤¤¤òÊ¹¤¤¤Æ·ã¤·¤¯Æ°ÍÉ¤¹¤ë¤æ¤Â¢¤µ¤ó¤Ï¥Ð¥Ã¥¯¥ä¡¼¥É¤Ë²¼¤²¤é¤ì¤¿¤Î¤À¤¬¡¢¤Î¤Á¤ËÅ¹Ä¹¤«¤é¤«¤±¤é¤ì¤¿¸ÀÍÕ¤È¤Ï¡Ä¡©
¥È¥é¥¦¥Þ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿ËÜ¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ï¡¢Æþ¼Ò¤·¤Æ´Ö¤â¤Ê¤¤¤³¤í¤Î¤â¤Î¤À¤¬¡¢¤æ¤Â¢¤µ¤ó¤ËÅö»þ¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¡£
¡½¡½Ì¼¤µ¤ó¤«¤éÊÖÉÊ¤ÎÍýÍ³¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤¡¢Åö»þ¤Î¤æ¤Â¢¤µ¤ó¤Ï¤É¤ó¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¤·¤¿¤«¡©
¥Ï¥ó¥Þ¡¼¤ÇÆ¬¤ò¤Ö¤ÃÃ¡¤«¤ì¤¿¤è¤¦¤Ê¾×·â¤Ç¤·¤¿¡£¤Þ¤µ¤«¡ÖÌÂÏÇ¡×¡Ö¤¤¤¤³û¡×¤À¤Ê¤ó¤Æ¸ÀÍÕ¤òÍá¤Ó¤»¤é¤ì¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤â¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤Î¤Ç¡Ä¡£
¡½¡½¡Ö¤¤¤¤³û¡×¤È¤¤¤¦¶¯¤á¤Î¸ÀÍÕ¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Ë¼õ¤±¼è¤ë¤È¥À¥á¡¼¥¸¤¬Âç¤¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¤Ï¤¤¡£¼ã¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¤«¤Ê¤ê¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½º£¤Î¤æ¤Â¢¤µ¤ó¤«¤é¡¢Åö»þ¤Î¤æ¤Â¢¤µ¤ó¤Ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤òÁ÷¤ë¤È¤·¤¿¤é¡Ä¡©
Åö»þ¤ÎÅ¹Ä¹¤Ë¤â¸À¤ï¤ì¤¿¤È¤ª¤ê¡Ö»ö¸Î¤À¤È»×¤¨¡×¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤·¤Þ¤¹¡£ÀÜµÒ¶È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤ï¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¡¢Àµ¤·¤¤ÂÐ±þ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¥¯¥ì¡¼¥à¤Ïµ¯¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤ÏÈò¤±¤é¤ì¤Ê¤¤»ö¸Î¤ÈÆ±¤¸¤Ê¤Î¤ÇÍýÍ³¤ò¹Í¤¨¤Æ¤â°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¤¡¢¤ÈÄ¹Ç¯¤Î·Ð¸³¤«¤é³Ø¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½ÀÜµÒ¶È¤ÇÆ¯¤¤¤¿10Ç¯´Ö¤Ç¡¢¤Û¤«¤Ë¤â¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤ÊÖÉÊ¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤é¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ö°ì²óÃå¤¿¤é¿¤Ó¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡¢ÉÔÎÉÉÊ¤À¡×¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤ÇÊÖÉÊ¤ËÍè¤é¤ì¤¿¤ªµÒÍÍ¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÉÊÊª¤ò¸«¤Æ¤ß¤ë¤È¥·¥ß¡¢¥Û¥Ä¥ì¤¬Â¿¿ô¡Ä¤É¤¦¸«¤Æ¤â°ì²ó¤ÎÃåÍÑ¤¸¤ã¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£µó¶ç¡¢ÉÊÈÖ¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤é3Ç¯Á°¤Î¾¦ÉÊ¤Ç¤·¤¿¡£
¡½¡½¤É¤¦ÂÐ±þ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
¤½¤Î¤¢¤¿¤ê¤Î¾õ¶·(ÉÊÊª¤Î¾õÂÖ¤äÈÎÇä»þ´ü)¤ò¥ª¥Ö¥é¡¼¥È¤ËÊñ¤ó¤Ç¤ªÏÃ¤·¤·¤¿¤é¡¢¥ä¥Ð¤¤¤È»×¤ï¤ì¤¿¤Î¤«¤¢¤¤é¤á¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿(¾Ð)¡£
¤æ¤Â¢¤µ¤ó¤Î¥Ö¥í¥°¡Ö¤æ¤Â¢¤µ¤ó¤Ý¡£¡×¤Ë¤Ï¡¢¤Û¤«¤Ë¤â¼ÂÏÃ¤ò¥Ù¡¼¥¹¤ËÉÁ¤¤¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥ÉÌ¡²è¤¬ËþºÜ¡£¤Û¤«¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬Áø¶ø¤·¤¿¥¹¥È¡¼¥«¡¼µÒ¤äÌÂÏÇµÒ¡¢¥¯¥ì¡¼¥àµÒ¤Ê¤É¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤¢¤Ã¤¿ÏÃ¤ò¸µ¤ËÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£ËèÆü20»þ30Ê¬¡¢Â¿¤¤¤È¤¤Ï1Æü¤Ë2²ó(12»þ¡¢20»þ30Ê¬)¹¹¿·¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤ÒÆÉ¤ó¤Ç¤ß¤Æ¡ª
¼èºà¶¨ÎÏ¡§¤æ¤Â¢(@yuki_zo_08)