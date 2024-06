都内初出店！「sio」鳥羽シェフ監修のパスタ専門店（東京・大崎広小路）

「食べログ」に新しく登録されたお店の中から『注目のお店』をご紹介。今回は大崎広小路駅近くにオープンした、有名シェフが監修したカジュアルなパスタ専門店。

〈New Open News〉

毎日、たくさんの新しいお店が登録されている「食べログ」。そんな「食べログ」のデータベースの中でも、オープン早々、高い評価の口コミがあったり、多くの「保存」をされたりしている『注目のお店』を食いしん坊ライターが紹介します。早くもお店に訪問した食べログレビュアーのコメントも掲載!

おいしいパスタ 五反田店(東京・大崎広小路)

明太クリームカルボナーラ 写真:お店から

2024年4月、五反田駅から徒歩5分、大崎広小路駅からすぐの場所に誕生した「五反田JPビルディング」。そのビル内にレストラン「sio」の鳥羽周作氏が監修する「おいしいパスタ 五反田店」がオープンしました。



「おいしいパスタ株式会社」の代表取締役 久水 伸也氏は、鳥羽シェフと同級生。戸田市を中心とした居酒屋を運営する企業に、まだ3店舗の時から32店舗になる成長期まで在籍。その後社内起業をして今に至ります。

写真:お店から

「おいしいパスタ」は2022年に福岡・天神に開業すると、瞬く間に行列の出来る人気店に。今回、好調のおいしいパスタを全国に広めるために東京に出店することになりました。新店舗は、新規のビルであったことや条件などが合い、色々な縁が重なったことでこの場所に決まったそうです。

温かみのある店内 写真:お店から

木の温かみのある落ち着いた店内は明るく開放的な雰囲気。短い時間の中でもくつろげる空間を意識しています。客席はオープンキッチンの前のU字のカウンター席と2名用のテーブルがあり全16席です。

明太クリームカルボナーラ 写真:お店から

自慢の生パスタは最高品質のデュラム小麦のセモリナを使用。小麦そのものの味を引き出すこだわりの製麺方法で、もちもちの食感、香り、上質な甘みを生み出しています。味は和風スタイルで、どの商品も鳥羽シェフが考案したレシピによる間違いないおいしさ。1番人気は「明太クリームカルボナーラ」(1,210円)で、ニンニクの利いた明太子ソースに生クリームとチーズが合わさった濃厚な一皿。てっぺんの卵黄を崩して混ぜて食べれば、こってりとしたおいしさが口いっぱいに広がります。

無限パスタ 写真:お店から

鳥羽シェフがYouTubeでバズったという名物の「無限パスタ」(1,100円)は、「簡単」「おいしい」「手に入る食材で」「うまみのボリュームを出せる」をコンセプトにした、フォークが止まらなくなるほどおいしいパスタ。相性の良いバターとめんつゆに、塩昆布とチーズがアクセントになっています。フライドエッグのような目玉焼きをパスタに混ぜ込むことで、香りも香ばしく味にリズムが生まれ、カルボナーラよりも軽い味わいを楽しめます。

ベーコンアスパラのレモンクリーム(大盛り) 出典:満腹次郎0843さん

他にもバターと生クリームでコクとしっとり感をプラスした「ナポリタンを超えたナポリタン」(1,100円)や、梅ソースで和えたパスタを大根おろし・卵黄と合わせた「さっぱり月見おろし」(1,045円)、レモンの風味が爽やかな「ベーコンアスパラのレモンクリーム」(1,210円)など、全9種類のパスタを用意。

サイドメニューには「おいしいサラダ」(330円)と「焼き立てバゲット」(220円)、「焼き立て明太子バゲット」(330円)があります。

「sio」鳥羽シェフの味を、気軽に楽しめるパスタ専門店。すべてのメニューを制覇したくなるようなおいしいパスタに出会いに、足を運んでみてはいかがでしょう。

食べログレビュアーのコメント

無限パスタ 出典:中目のやっこさんさん

『●無限パスタ 1,100円

白いボウル状の器に目玉焼きで蓋をするようにパスタを覆ったシンプルなスタイル。

よく掻き混ぜて頂きます。

具材は半熟の目玉焼きと、中にもさらに刻んだカリカリの目玉焼き。笑

麺はストレートでツルッとした口当たりで、少しハリのある食感からモチモチへと変わっていく。

あっさりとしためんつゆベースにバターの油分と塩昆布のえんみをアクセントにして、ちょっとのチーズがジャンクさを繋げるように病みつきにさせる無限パスタ。

後半はスープが際立って、塩昆布から染みた塩気を強めに響かせる味わいに。

個人的にも自宅でチャレンジさせたくなるようなお手軽な食材を使いながらも、簡単なのにおいしいヒトサラに仕上がっています』(中目のやっこさんさん)

最高明太子パスタ 出典:特盛ヒロシさん

『私は、最高の明太子パスタ(1,100円税込)を購入。

見た目は、ちょっと小さいおしゃれなお皿で量もそんなに多くない感じ … 私は、何軒か回るのでちょうどいい量だが、ガッツリの方は、大盛り(220円税込)をオススメいたします。

最高の明太子パスタ ……

見た目、明太子ソースが下にあり、赤い … ピンクの明太子パスタな感じはなく、ちょっと違い旨そう!生パスタなので、ちょっと太麺のモチモチ系のストレート麺と言った感じです。

味は ……

美味しい!普通の明太子パスタより上品と言うか ︎ ちょうどいい味わいで …… パスタがモチモチの食感で美味しい!さすが「sio」さんと言った感じです。美味しい!5分もいらないで食べた ︎

ベーコンアスパラのレモンクリームも少し頂きましたが、レモンが本当に絶妙に効いており、さっぱりで食べやすいクリームパスタでした!ベーコンがまたレモンクリームに非常にマッチした感じでした!』(特盛ヒロシさん)

※価格はすべて税込。

<店舗情報>◆おいしいパスタ 五反田店住所 : 東京都品川区西五反田8-4-13 五反田JPビルディング 1FTEL : 不明の為情報お待ちしております

※「食べログ」に掲載されている情報をもとに、料理名・金額等を掲載しております。 営業時間やメニュー等の内容に変更が生じる可能性があるため、最新の情報はお店のSNSやホームページ等で事前にご確認をお願いします。

文:佐藤明日香、食べログマガジン編集部

The post 都内初出店!「sio」鳥羽シェフ監修のパスタ専門店(東京・大崎広小路) first appeared on 食べログマガジン.