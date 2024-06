アメリカの格闘技団体『UFC』で活躍する日本人ファイターの平良達郎が出場する『UFCファイトナイト・ラスベガス93:ペレス vs. 平良』が、日本時間16日の午前8時からU-NEXTでライブ配信される(加入者は見放題)。現在フライ級13位の平良が、自身初のメインイベントで同5位のアレックス・ペレスと対戦する。卓越した寝技と打撃力で数々の強敵と対戦してきた平良。その勢いはUFCデビュー後もとどまることなく5戦5勝と脅威の戦績を残し、MMAで15戦無敗記録を保持したままUFCでは初のランカー戦へと臨む。

レスリングをベースにしながらも、ボクシングやキックボクシングのカーフキックの要素もあわせもつペレス相手に平良の強さを見せつけることができるのか。今回の試合に勝利すれば、日本人UFC連勝記録を更新し、目標とするベルト獲得に向けて大きく前進する。なお、日本人選手がメインイベントを務めるのは、2017年にさいたまスーパーアリーナで開催された『ファイトナイト・ジャパン:サンプルー vs. 岡見』の岡見勇信以来、約7年ぶりとなる。また、U-NEXTでは昨年に30周年を迎えたUFCのこれまでの軌跡をたどったドキュメンタリー『Fight Inc: Inside the UFC』(全3話)を20日正午から配信。世界最高峰の団体が誕生したその裏側を、CEOであるデイナ・ホワイトやそれを支えるスタッフたち、そしてジョン・ジョーンズやショーン・オマリーら日々戦いを繰り広げるオクタゴンのファイターたちのストーリーとともに明らかにしていく。さらに、今年20周年を迎えるUFCのリアリティー番組「The Ultimate Fighter」の最新シーズンとなる『The Ultimate Fighter: Team Grasso vs. Team Shevchenko』の配信も決定(18日正午より)。32回目を数える今回のシーズンではアレクサ・グラッソとワレンチナ・シェフチェンコがコーチとなり、TUF史上最も国際色豊かな16人、フェザー級・ミドル級のそれぞれ8人ずつをコーチングしていく。