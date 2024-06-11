¥ê¥â¥ï¤¬¿·½É°ËÀªÃ°¥¶¡¦¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¡£ÂåÉ½¤¹¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¡ÖORIGINAL¡×¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë¥Õ¥£¡¼¥Á¥ã¡¼
1898Ç¯¤Î¥Ö¥é¥ó¥ÉÃÂÀ¸°ÊÍè¡¢½ÏÎý¤·¤¿¿¦¿Íµ»¤Èµ¡Ç½Åª¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÇÎ¹¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ñ¥¤¥ª¥Ë¥¢¤È¤·¤Æ¤½¤ÎÃÏ°Ì¤ò³ÎÎ©¤·¤Æ¤¤¿¥ê¥â¥ï¡ÊRIMOWA¡Ë¤Ï¡¢¥Ö¥é¥ó¥É½é¤È¤Ê¤ë°ËÀªÃ°¿·½ÉÅ¹ ËÜ´Û1³¬ ¥¶¡¦¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤Î¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò2024Ç¯6·î12Æü¤è¤ê³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
Courtesy of RIMOWA
º£²ó¤Î¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢RIMOWA¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¡ÖORIGINAL¡×¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë¥Õ¥£¡¼¥Á¥ã¡¼¤·¡¢ËÜ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ÎÁ´¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤òÅ¸³«¡£RIMOWA¤Î¥¢¥¤¥³¥Ë¥Ã¥¯¤ÊÁÇºà¤Ç¤¢¤ë¥¢¥ë¥ß¥Ë¥¦¥à¤òÍÑ¤¤¤¿¡ÖORIGINAL¡×¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢ÂÑµ×À¤Î¹â¤µ¡¢Í¥¤ì¤¿¥Ç¥¶¥¤¥óÀ¡¢Àº¹ª¤Ê¥É¥¤¥Ä¤Î¥¯¥é¥Õ¥Ä¥Þ¥ó¥·¥Ã¥×¤òÂ¸Ê¬¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤ëRIMOWA¤Î¥¢¥¤¥³¥ó¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡ÖORIGINAL¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤ÎÄêÈÖ¥«¥é¡¼¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤ëSilver(¥·¥ë¥Ð¡¼)¡¢Black(¥Ö¥é¥Ã¥¯)¡¢Titanium(¥Á¥¿¥Ë¥¦¥à)¤Ë²Ã¤¨¡¢ ºÇ¿·¥·¡¼¥º¥Ê¥ë¥«¥é¡¼¡ÖEmerald(¥¨¥á¥é¥ë¥É)¡×¤¬À¤³¦¤ËÀè¶î¤±ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
ORIGINAL CABIN EMERALD 22Ëü4,400±ß¡ÊÀÇ¹þ¡ËÀ¤³¦Àè¹Ô¼õÃí¥¢¥¤¥Æ¥à/Courtesy of RIMOWA
¼«Á³³¦¤ÎÊõÀÐ¤ÎÈþ¤·¤µ¤«¤é¥¤¥ó¥¹¥Ñ¥¤¥¢¤ò¼õ¤±¤¿Ì¥ÏÇÅª¤ÊºÇ¿·¥«¥é¡¼¤«¤é¤Ï¡¢3¥µ¥¤¥º¤Î¥¹¡¼¥Ä¥±¡¼¥¹(Cabin¡¢Check-In L¡¢Trunk Plus)¤ª¤è¤Ó Personal ¥¢¥ë¥ß¥Ë¥¦¥à ¥¯¥í¥¹¥Ü¥Ç¥£¥Ð¥Ã¥°¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤ª±Û¤·¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ï¡¢À¤³¦¤Î¤É¤³¤è¤ê¤âÁá¤¯ºÇ¿·¥«¥é¡¼¤ò¤´Í÷Äº¤±¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢À¤³¦¤ËÀè¶î¤±¹ØÆþÍ½Ìó¤òÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£(6·î27ÆüÁ´À¤³¦Æ±»þÈ¯Çä)
RIMOWA & MOOMIN Luggage Tag2¼ï ³Æ3Ëü7,510±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë/Courtesy of RIMOWA
¤Þ¤¿¡¢º£²ó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¤Îºî²È¤Ç¤¢¤ê¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ç¤â¤¢¤ë¥È¡¼¥Ù¡¦¥ä¥ó¥½¥ó¤Ë¤è¤ë¥Ö¥Ã¥¯¥·¥ê¡¼¥º¡Ö¥à¡¼¥ß¥ó¡×¤È¤Î¸ÂÄê¥«¥×¥»¥ë¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¸ÂÄê¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¥¢¥¤¥³¥Ë¥Ã¥¯¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¤¢¤ë¥¹¥Î¡¼¤¯¤Î¤ª¤¸¤ç¤¦¤µ¤ó¤È¥à¡¼¥ß¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ëRIMOWA & MOOMIN Luggage Tag2¼ï¡¢¸ÂÄê¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ë30Ëç¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¤¬ÉõÆþ¤µ¤ì¤¿RIMOWA & MOOMIN Giant Sticker Set¡¢¸ÂÄê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥¹¥ê¡¼¥Ö¤Ë¼ý¤á¤é¤ì¤¿RIMOWA & MOOMIN Sticker Set¤Î4¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢1977Ç¯¤Ë½ÐÈÇ¤µ¤ì¤¿¥à¡¼¥ß¥ó¤Î³¨ËÜ¡Ö¥à¡¼¥ß¥óÃ«¤Ø¤Î¤Õ¤·¤®¤ÊÎ¹¡×¤ÎÁÞ³¨¤«¤é¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤òÆÀ¤¿¸ÂÄê¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥Ð¥Ã¥°¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾åRIMOWA MOOMIN Giant Sticker Set ²Á³Ê¡§4Ëü2,900±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
²¼RIMOWA MOOMIN Sticker Set ²Á³Ê¡§6,600±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
/Courtesy of RIMOWA
¾°¡¢RIMOWA & MOOMIN¸ÂÄê¥«¥×¥»¥ë¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Î4¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï¡¢¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¤¥Ù¥ó¥È½ªÎ»¸å¡¢6·î19Æü¤è¤êRIMOWA.com¤Ë¤ÆÈ¯Çä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£(RIMOWA & MOOMIN Giant Sticker Set¤ª¤è¤ÓRIMOWA & MOOMIN Sticker Set¤ÏÁ´À¤³¦¤ÎRIMOWA.com¤ÇÈ¯Çä¡¢ RIMOWA & MOOMIN Luggage Tag2¼ï¤ÏÆüËÜ¤ÎRIMOWA.com¤Î¤ß¤Ç¤Î¸ÂÄêÈ¯Çä¡Ë
THE ORIGINAL JOURNEY / ¥¶ ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë ¥¸¥ã¡¼¥Ë¡¼
³«ºÅ´ü´Ö¡§2024Ç¯6·î12Æü(¿å)¡Á6·î18Æü¡Ê²Ð¡Ë
³«ºÅ»þ´Ö¡§10:00¡Á20:00
³«ºÅ¾ì½ê¡§°ËÀªÃ°¿·½ÉÅ¹ ËÜ´Û1³¬ ¥¶¡¦¥¹¥Æ¡¼¥¸
¥¤¥Ù¥ó¥È¥µ¥¤¥È¡§ https://www.rimowa.com/jp/ja/ stories/rimowa-moomin-popup. html
RIMOWA¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
RIMOWA¤Ï¡¢¹âÀÇ½¤Ê¥×¥ì¥ß¥¢¥à ¥é¥²¡¼¥¸¤ÇÀ¤³¦¤ò¥ê¡¼¥É¤¹¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤Æ¹¤¯ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£1898Ç¯¤ÎÁÏ¶È°ÊÍè¡¢¹â¤¤ÉÊ¼Á¤È³×¿·À¤ËÉÙ¤ó¤ÀÀ½ÉÊ¤Å¤¯¤ê¤ò¿¿¿ñ¤È¤·¡¢1937Ç¯¤Ë¤Ï¥¢¥ë¥ß¥Ë¥¦¥à¤ò¡¢2000Ç¯¤Ë¤Ï¥Ý¥ê¥«¡¼¥Ü¥Í¡¼¥È¤ò¥¹¡¼¥Ä¥±¡¼¥¹¤ÎÁÇºà¤È¤·¤Æ¼è¤êÆþ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£À½ÉÊ¤Î³«È¯¤«¤é½ÏÎý¹©¤Ë¤è¤ëÀº¹ª¤ò¶Ë¤á¤¿À½ÉÊ¤Å¤¯¤ê¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤ò¡¢ÁÏ¶ÈÃÏ¤Ç¤¢¤ë¥É¥¤¥Ä¡¢¥±¥ë¥ó¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2017Ç¯1·îLVMH¥°¥ë¡¼¥×¤Î°ì°÷¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡§
¥ê¥â¥ï ¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¥µ¡¼¥Ó¥¹
03-6733-9850
Courtesy of RIMOWA
º£²ó¤Î¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢RIMOWA¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¡ÖORIGINAL¡×¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë¥Õ¥£¡¼¥Á¥ã¡¼¤·¡¢ËÜ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ÎÁ´¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤òÅ¸³«¡£RIMOWA¤Î¥¢¥¤¥³¥Ë¥Ã¥¯¤ÊÁÇºà¤Ç¤¢¤ë¥¢¥ë¥ß¥Ë¥¦¥à¤òÍÑ¤¤¤¿¡ÖORIGINAL¡×¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢ÂÑµ×À¤Î¹â¤µ¡¢Í¥¤ì¤¿¥Ç¥¶¥¤¥óÀ¡¢Àº¹ª¤Ê¥É¥¤¥Ä¤Î¥¯¥é¥Õ¥Ä¥Þ¥ó¥·¥Ã¥×¤òÂ¸Ê¬¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤ëRIMOWA¤Î¥¢¥¤¥³¥ó¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡ÖORIGINAL¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤ÎÄêÈÖ¥«¥é¡¼¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤ëSilver(¥·¥ë¥Ð¡¼)¡¢Black(¥Ö¥é¥Ã¥¯)¡¢Titanium(¥Á¥¿¥Ë¥¦¥à)¤Ë²Ã¤¨¡¢ ºÇ¿·¥·¡¼¥º¥Ê¥ë¥«¥é¡¼¡ÖEmerald(¥¨¥á¥é¥ë¥É)¡×¤¬À¤³¦¤ËÀè¶î¤±ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
¼«Á³³¦¤ÎÊõÀÐ¤ÎÈþ¤·¤µ¤«¤é¥¤¥ó¥¹¥Ñ¥¤¥¢¤ò¼õ¤±¤¿Ì¥ÏÇÅª¤ÊºÇ¿·¥«¥é¡¼¤«¤é¤Ï¡¢3¥µ¥¤¥º¤Î¥¹¡¼¥Ä¥±¡¼¥¹(Cabin¡¢Check-In L¡¢Trunk Plus)¤ª¤è¤Ó Personal ¥¢¥ë¥ß¥Ë¥¦¥à ¥¯¥í¥¹¥Ü¥Ç¥£¥Ð¥Ã¥°¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤ª±Û¤·¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ï¡¢À¤³¦¤Î¤É¤³¤è¤ê¤âÁá¤¯ºÇ¿·¥«¥é¡¼¤ò¤´Í÷Äº¤±¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢À¤³¦¤ËÀè¶î¤±¹ØÆþÍ½Ìó¤òÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£(6·î27ÆüÁ´À¤³¦Æ±»þÈ¯Çä)
RIMOWA & MOOMIN Luggage Tag2¼ï ³Æ3Ëü7,510±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë/Courtesy of RIMOWA
¤Þ¤¿¡¢º£²ó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¤Îºî²È¤Ç¤¢¤ê¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ç¤â¤¢¤ë¥È¡¼¥Ù¡¦¥ä¥ó¥½¥ó¤Ë¤è¤ë¥Ö¥Ã¥¯¥·¥ê¡¼¥º¡Ö¥à¡¼¥ß¥ó¡×¤È¤Î¸ÂÄê¥«¥×¥»¥ë¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¸ÂÄê¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¥¢¥¤¥³¥Ë¥Ã¥¯¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¤¢¤ë¥¹¥Î¡¼¤¯¤Î¤ª¤¸¤ç¤¦¤µ¤ó¤È¥à¡¼¥ß¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ëRIMOWA & MOOMIN Luggage Tag2¼ï¡¢¸ÂÄê¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ë30Ëç¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¤¬ÉõÆþ¤µ¤ì¤¿RIMOWA & MOOMIN Giant Sticker Set¡¢¸ÂÄê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥¹¥ê¡¼¥Ö¤Ë¼ý¤á¤é¤ì¤¿RIMOWA & MOOMIN Sticker Set¤Î4¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢1977Ç¯¤Ë½ÐÈÇ¤µ¤ì¤¿¥à¡¼¥ß¥ó¤Î³¨ËÜ¡Ö¥à¡¼¥ß¥óÃ«¤Ø¤Î¤Õ¤·¤®¤ÊÎ¹¡×¤ÎÁÞ³¨¤«¤é¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤òÆÀ¤¿¸ÂÄê¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥Ð¥Ã¥°¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾åRIMOWA MOOMIN Giant Sticker Set ²Á³Ê¡§4Ëü2,900±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
²¼RIMOWA MOOMIN Sticker Set ²Á³Ê¡§6,600±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
/Courtesy of RIMOWA
¾°¡¢RIMOWA & MOOMIN¸ÂÄê¥«¥×¥»¥ë¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Î4¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï¡¢¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¤¥Ù¥ó¥È½ªÎ»¸å¡¢6·î19Æü¤è¤êRIMOWA.com¤Ë¤ÆÈ¯Çä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£(RIMOWA & MOOMIN Giant Sticker Set¤ª¤è¤ÓRIMOWA & MOOMIN Sticker Set¤ÏÁ´À¤³¦¤ÎRIMOWA.com¤ÇÈ¯Çä¡¢ RIMOWA & MOOMIN Luggage Tag2¼ï¤ÏÆüËÜ¤ÎRIMOWA.com¤Î¤ß¤Ç¤Î¸ÂÄêÈ¯Çä¡Ë
THE ORIGINAL JOURNEY / ¥¶ ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë ¥¸¥ã¡¼¥Ë¡¼
³«ºÅ´ü´Ö¡§2024Ç¯6·î12Æü(¿å)¡Á6·î18Æü¡Ê²Ð¡Ë
³«ºÅ»þ´Ö¡§10:00¡Á20:00
³«ºÅ¾ì½ê¡§°ËÀªÃ°¿·½ÉÅ¹ ËÜ´Û1³¬ ¥¶¡¦¥¹¥Æ¡¼¥¸
¥¤¥Ù¥ó¥È¥µ¥¤¥È¡§ https://www.rimowa.com/jp/ja/ stories/rimowa-moomin-popup. html
RIMOWA¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
RIMOWA¤Ï¡¢¹âÀÇ½¤Ê¥×¥ì¥ß¥¢¥à ¥é¥²¡¼¥¸¤ÇÀ¤³¦¤ò¥ê¡¼¥É¤¹¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤Æ¹¤¯ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£1898Ç¯¤ÎÁÏ¶È°ÊÍè¡¢¹â¤¤ÉÊ¼Á¤È³×¿·À¤ËÉÙ¤ó¤ÀÀ½ÉÊ¤Å¤¯¤ê¤ò¿¿¿ñ¤È¤·¡¢1937Ç¯¤Ë¤Ï¥¢¥ë¥ß¥Ë¥¦¥à¤ò¡¢2000Ç¯¤Ë¤Ï¥Ý¥ê¥«¡¼¥Ü¥Í¡¼¥È¤ò¥¹¡¼¥Ä¥±¡¼¥¹¤ÎÁÇºà¤È¤·¤Æ¼è¤êÆþ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£À½ÉÊ¤Î³«È¯¤«¤é½ÏÎý¹©¤Ë¤è¤ëÀº¹ª¤ò¶Ë¤á¤¿À½ÉÊ¤Å¤¯¤ê¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤ò¡¢ÁÏ¶ÈÃÏ¤Ç¤¢¤ë¥É¥¤¥Ä¡¢¥±¥ë¥ó¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2017Ç¯1·îLVMH¥°¥ë¡¼¥×¤Î°ì°÷¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡§
¥ê¥â¥ï ¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¥µ¡¼¥Ó¥¹
03-6733-9850