¥ê¥â¥ï¤¬¿·½É°ËÀªÃ°¥¶¡¦¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¡£ÂåÉ½¤¹¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¡ÖORIGINAL¡×¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë¥Õ¥£¡¼¥Á¥ã¡¼

1898年のブランド誕生以来、熟練した職人技と機能的なデザインで旅におけるパイオニアとしてその地位を確立してきたリモワ(RIMOWA)は、ブランド初となる伊勢丹新宿店 本館1階 ザ・ステージでのポップアップイベントを2024年6月12日より開催します。Courtesy of RIMOWA今回のポップアップイベントでは、RIMOWAを代表するアイテム「ORIGINAL」コレクションにフィーチャーし、本コレクションの全ラインアップを展開。RIMOWAのアイコニックな素材であるアルミニウムを用いた「ORIGINAL」コレクションは、耐久性の高さ、優れたデザイン性、精巧なドイツのクラフツマンシップを存分に感じられるRIMOWAのアイコンコレクションです。このイベントでは「ORIGINALコレクション」の定番カラーとして登場しているSilver(シルバー)、Black(ブラック)、Titanium(チタニウム)に加え、 最新シーズナルカラー「Emerald(エメラルド)」が世界に先駆け登場します。

ORIGINAL CABIN EMERALD 22万4,400円(税込)世界先行受注アイテム/Courtesy of RIMOWA自然界の宝石の美しさからインスパイアを受けた魅惑的な最新カラーからは、3サイズのスーツケース(Cabin、Check-In L、Trunk Plus)および Personal アルミニウム クロスボディバッグが登場します。ポップアップイベントにお越しのお客様は、世界のどこよりも早く最新カラーをご覧頂けるとともに、世界に先駆け購入予約を入れることが可能です。(6月27日全世界同時発売)RIMOWA & MOOMIN Luggage Tag2種 各3万7,510円(税込)/Courtesy of RIMOWAまた、今回のイベントでは、フィンランドの作家でありアーティストでもあるトーベ・ヤンソンによるブックシリーズ「ムーミン」との限定カプセルコレクションも発表されます。この限定コレクションからは、アイコニックなキャラクターであるスノーくのおじょうさんとムーミントロールが登場するRIMOWA & MOOMIN Luggage Tag2種、限定ボックスに30枚のステッカーが封入されたRIMOWA & MOOMIN Giant Sticker Set、限定デザインのスリーブに収められたRIMOWA & MOOMIN Sticker Setの4アイテムが登場します。さらに、1977年に出版されたムーミンの絵本「ムーミン谷へのふしぎな旅」の挿絵からインスピレーションを得た限定ショッピングバッグも用意されています。上RIMOWA MOOMIN Giant Sticker Set 価格:4万2,900円(税込)下RIMOWA MOOMIN Sticker Set 価格:6,600円(税込)/Courtesy of RIMOWA尚、RIMOWA & MOOMIN限定カプセルコレクションの4アイテムは、ポップアップイベント終了後、6月19日よりRIMOWA.comにて発売されます。(RIMOWA & MOOMIN Giant Sticker SetおよびRIMOWA & MOOMIN Sticker Setは全世界のRIMOWA.comで発売、 RIMOWA & MOOMIN Luggage Tag2種は日本のRIMOWA.comのみでの限定発売)THE ORIGINAL JOURNEY / ザ オリジナル ジャーニー開催期間:2024年6月12日(水)〜6月18日(火)開催時間:10:00〜20:00開催場所:伊勢丹新宿店 本館1階 ザ・ステージイベントサイト: https://www.rimowa.com/jp/ja/ stories/rimowa-moomin-popup. htmlRIMOWAについてRIMOWAは、高性能なプレミアム ラゲージで世界をリードするブランドとして広く知られています。1898年の創業以来、高い品質と革新性に富んだ製品づくりを真髄とし、1937年にはアルミニウムを、2000年にはポリカーボネートをスーツケースの素材として取り入れました。製品の開発から熟練工による精巧を極めた製品づくりのほとんどを、創業地であるドイツ、ケルンで行っています。2017年1月LVMHグループの一員となりました。お問い合わせ:リモワ クライアントサービス03-6733-9850