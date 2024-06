6月7〜9日の全国映画動員ランキングが興行通信社より発表され、はまじあきの人気4コマ漫画をテレビアニメ化した作品を再編集して劇場版2部作にした前編『劇場総集編ぼっち・ざ・ろっく! Re:』が、初週金土日動員14万人、興収2億1800万円をあげ、初登場1位に輝いた。2位は公開9週目を迎えた『名探偵コナン 100万ドルの五稜星(みちしるべ)』が、週末金土日動員11万9000人、興収1億7000万円をあげ、先週の3位からワンランクアップ。累計では動員1025万人、興収146億円を突破している。

3位は、公開3週目の『帰ってきた あぶない刑事』が、週末金土日動員10万4000人、興収1億4800万円をあげたものの、先週から1つ順位を下げた。累計では動員が間もなく80万人に、興収は10億円を突破した。4位は、先週初登場で首位を飾った『マッドマックス:フュリオサ』が、3ランクダウンした。週末金土日動員は8万8000人、興収1億5300万円。累計では動員38万人、興収6億円を超えている。その他初登場は、7位に「コードギアス」の新作アニメ12話を全4幕に分けて順次上映している『コードギアス 奪還のロゼ 第2幕』が、9位にヤマシタトモコの人気コミックを新垣結衣と早瀬憩のW主演で映画化した『違国日記』が、10位に「FIBA バスケットボールワールドカップ 2023」でバスケットボール男子日本代表の姿を追ったドキュメンタリー『BELIEVE 日本バスケを諦めなかった男たち』が、それぞれランクインした。また、公開から56週目となった『劇場版アイドリッシュセブン LIVE 4bit BEYOND THE PERiOD』が、“祝!ムビナナ1周年スペシャル上映会”と題して全国でライブビューイングが行われ、8位に登場。6月7〜9日の全国映画動員ランキングは、以下の通り。第1位:『劇場総集編ぼっち・ざ・ろっく! Re:』第2位:『名探偵コナン 100万ドルの五稜星』第3位:『帰ってきた あぶない刑事』第4位:『マッドマックス:フュリオサ』第5位:『劇場版 ウマ娘 プリティーダービー 新時代の扉』第6位:『映画 からかい上手の高木さん』第7位:『コードギアス 奪還のロゼ 第2幕』第8位:『劇場版アイドリッシュセブン LIVE 4bit BEYOND THE PERiOD』第9位:『違国日記』第10位:『BELIEVE 日本バスケを諦めなかった男たち』